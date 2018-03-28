Почему рушатся отношения: пять причин. Блог психолога Роберта Энрайта

Раны прошлого могут привести к отсутствию доверия и лишить близости

Порой человек замечает, что движется по отлаженной схеме: отношения начинаются и полны надежды, но заканчиваются слишком быстро. Если так происходит с вами, предлагаю узнать причины, приводящие к такому положению дел, а также опробовать несколько вариантов решения проблемы.

Каждый из нас забирает из семьи, в которой растет, “излишний багаж”. Это касается как вас, так и вашего партнера. Поэтому хорошо бы при случае получить представление о тех пагубных образцах поведения, которые вы или ваш партнер принесли в нынешние отношения. К примеру, было ли принято в семье демонстрировать горячий нрав? Если да, то эта норма может перетечь в отношения и испортить их, если в семье другого партнера такое поведение считалось оскорбительным. Решение: попробуйте разобраться в тех нормах, которые сформировались на ранних этапах вашей жизни, обсудите те из них, что приводят вас или партнера в состояние стресса, и внесите необходимые изменения. Также попробуйте простить членов семьи, передавших вам столь нездоровые нормы поведения.

“Излишний багаж” мы приносим также из предыдущих неудавшихся отношений. Особо опасной проблемой является разрушенное доверие. Если за спиной у вас сложное расставание или даже развод, вы будете склонны не доверять новому партнеру, даже если он к вам добр. По шкале от одного до десяти, каков ваш уровень доверия к любому потенциальному партнеру? Если оценка ниже пяти, вам, вероятно, нужно поработать над доверием. Решение: попробуйте простить вашего бывшего партнера (или партнеров) за разрушенное доверие. Во-вторых, позвольте доверию расти внутри вас сантиметр за сантиметром, пока вы прощаете бывших. Постарайтесь увидеть хорошие качества в новом партнере. В-третьих, поделитесь с новым партнером тем, что испытываете трудности с доверием, чтобы он или она помогли вам решить проблему. Возможно, вам нужно будет предпринять аналогичные шаги для вашего партнера.

Простите себя, если вы были виновны в разрушении предыдущих отношений

Третий аспект, связанный с “излишним багажом” – низкая самооценка или ложная вера в то, что вы будто бы не достойны продолжительных отношений. Подобное отношение к себе может влиять на ваше поведение даже в случае, если вы этого не осознаете. По шкале от одного до десяти – насколько, по вашему мнению, вы достойны счастливых и продолжительных отношений? Решение: осознанно сопротивляйтесь подобным мыслям. Во-вторых, простите себя, если вы были виновны в разрушении предыдущих отношений – то ли из-за нехватки доверия, то ли из-за низкой самооценки.

Четвертый аспект: не позволяйте себе попасть в ловушку, определяя себя исключительно через прошлое. Решение: осознайте, каким именно человеком вы являетесь. Преодолевая боль прошлого посредством прощения, задайтесь вопросом: кем я становлюсь, прощая? Являюсь ли я более сильным человеком, чем, как мне казалось, я был до прощения? Я более сострадателен, чем мне казалось? Надеюсь, думая об этих вопросах, вы придете к следующему выводу: я могу многое предложить хорошему партнеру, который выиграет от моего присутствия и моей поддержки.

Пятый момент таков: постарайтесь не дать новому партнеру оказаться в такой же ловушке, то есть определять себя исключительно через прошлое. Вероятно, этому человеку также понадобится сила прощения в паре с новым взглядом на себя: “Я также являюсь стоящим человеком, которому есть что тебе предложить”.

Возможно, пришло время для нового старта в отношениях. И какой-то из пяти моих советов поможет вам двигаться в верном направлении.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Републикация полной версии текста запрещена

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь