Почему ребенок не слушается: главная причина. Объясняет психолог Наталья Гаевская

Послушание было и целью, и средством воспитания течение длительного периода

Если бы я делала хит-парад вопросов, с которым ко мне на консультацию обращаются родители как совсем маленьких детей, так и подростков, то однозначно в тройке лидеров был бы вопрос: "Почему мой ребенок такой непослушный? Почему до него никак не дойдет, что я пытаюсь донести? Может с ним что-то не так?".

Так давайте же попробуем разобраться в чем дело.

По моему мнению, идея, что ребенок должен слушаться, кажется мне столь же абсурдной, как и идея о том, что, скажем, человек старшего возраста также должен меня слушаться, ведь у меня столько опыта и знаний, свершений и достижений, и вообще "я знаю лучше".

С какой стати кто-то должен меня слушаться? Я никого не слушаюсь. Прислушиваюсь, делаю собственные выводы – да. Но не полностью "следую инструкциям" кого-то, кто, возможно, считает себя более компетентным и сведущим.

Часто родители воспринимают своих детей как своих. Они говорят "мой ребенок", имея в виду "моя собственность".

"Почему мой ребенок меня не слушается?" Потому что ребенок, в первую очередь, полностью отдельная от вас личность. Он не ваш. Не ваша вещь, которая должна быть удобной и комфортной для вас. Не ваше продолжение, которое обязано закончить мединститут, потому что в свое время это не удалось вам. Это человек. Это отдельный от вас человек, пусть даже у него ваш цвет глаз, ваша привычка закидывать ногу на ногу и делать паузы между словами.

Послушание уже не является адаптивной стратегией

Нужно учиться относиться к своим детям просто как к ближним, которые ничего вам не должны. Нужно стараться быть столь же щепетильным, требовательными, приветливыми, тактичным и деликатным, как в отношениях с малознакомыми людьми. Вряд ли кому-то придет в голову кричать, а то и поднимать руку на малознакомого человека, только потому, что он не правильно вас понял или поставила свои вещи не туда, где по нашему мнению они должны быть. Почему же к собственным детям мы позволяем себе такое отношение?

И еще один важный момент. Послушание было и целью, и средством воспитания в течение длительного периода. Но за последнее столетие общество и воспитание вместе с ним кардинально изменились. Мир в наше время настолько стремительно меняется, что послушание уже не являетсяадаптивной стратегией, как это было прежде.

Сегодня целью воспитания является скорее не послушание и лояльность к общепринятым нормам поведения, а самоопределение и самореализация ребенка.

Поэтому перед тем, как жаловаться, что "мой ребенок не слушается меня", задайте себе несколько вопросов. Зачем ему это послушание? Чем поможет это ему в будущей жизни? Для кого важнее выполнения моих требований: для меня или для ребенка? И дайте себе на них откровенный ответ.

Текст публикуется с разрешения автора.

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