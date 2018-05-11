Почему ребенок не слушается. Блог Натальи Гаевской

Поведение, которое мы считаем "непослушанием", является обычным поведением для детей в возрасте двух-трех лет

Все дети этого возраста пытаются проверить, что им разрешено делать, а что нет, то есть устанавливают собственные пределы – начинают разделять, где есть я, а где – уже не я. Дети пытаются подчеркнуть свою независимость, легко раздражаются, устраивают истерики и плачут, отказываются от еды, не хотят подчиняться требованиям и указаниям родителей. Иногда их поведение очень трудно понять, поэтому она может неверно толковаться родителями как непослушание или еще хуже – как действия, которые ребенок совершает "назло". Итак, для того, чтобы лучше понять своего ребенка и самому не сойти с ума от детских капризов:

Попробуйте понять, почему ваш малыш ведет себя таким образом, как можно точнее прочитать и проанализировать послание ребенка, которое заложено во временных или длительных капризах. Постарайтесь не относиться к капризам ребенка как к очередной попытке помучать вас. Представьте себе инопланетянина, который плохо владеет земным языком и пытается донести что-то до вашего сознания. Помните, что состояние ребенка осложняется еще и тем, что у него, в отличие от инопланетянина, нет "родного языка", которым бы он владел бы совершенно свободно.

Дети открывают для себя мир, который постоянно расширяется, учатся быть независимыми, проверяют свои и ваши ограничения и не очень понимают потребности других.

Иногда ребенок чувствует, что неприемлемое поведение – это единственный способ привлечь ваше внимание. Следует также помнить, что дети имеют свои особенности и разные потребности. Например, не все дети нуждаются в одинаковом количестве пищи или времени для сна, некоторые из них являются более общительными, чем другие.

Дети в возрасте 2-3 лет меняют свое поведение, иногда они могут вести себя непредсказуемо, они делают вещи, которые родителям трудно понять и принять.

Малышам до 18 месяцев не свойственно быть сознательно непослушными и озорными, они не хотят делать ничего плохого. Если ребенок открывает для себя увлекательные звуки плеска воды и закономерность падения еды на пол, то вероятно, что он будет повторять это снова и снова. Если вы будете на это сердиться, ребенок будет удивлен, потому что он не может связать ваш гнев со своим поведением.

Прочитав послание, четко сообщите ребенку, как вы его поняли и что собираетесь сделать по этому поводу. Если ничего не собираетесь делать, то об этом тоже обязательно сообщите и разъясните причину. Например: "Я прекрасно понимаю, что ты устал и очень сочувствую тебе. Но к остановке идти еще два квартала, а коляски у нас нет. Так что придется идти, как шли. Я абсолютно уверена в том, что ты сможешь это сделать".

Если ребенок, прервав нытье, захочет поправить вас или внести какие-то дополнения, внимательно выслушайте его и обязательно похвалите за проявленный конструктивизм. Например: "Молодчинка, что объяснил. Сейчас я гораздо лучше понимаю, что именно тебя беспокоит. Теперь нам будет легче справиться с этим". Никогда не возражайте ребенку, если он говорит о своем состоянии. Он лучше знает, что именно чувствует. Не подменяйте его собственные ощущения своими. В дальнейшем это может привести к очень неприятным последствиям, когда уже взрослый ребенок будет ориентироваться на родителей или сверстников в поисках ответа на вопрос "что я сейчас чувствую?" Сами понимаете, что полученный ответ не будет иметь никакого отношения к настоящим чувствам ребенка.

Распространенной ошибкой родителей является и подбор вариантов для капризного ребенка, когда ему остается только в буквальном смысле ткнуть пальцем в понравившийся пункт списка: "Олесь, ты что, устала? Может, у тебя головка болит? А может, животик? А может, тебя бабушка обидела? Оскорбила тебя бабушка, да? Или ты перекусить хочешь? "

Понятно, что и в этом случае речь будет идти не о настоящем послании ребенка, а о наиболее выгодном для родителей толковании.

Итак, проанализировав ситуацию, утвердительным тоном сообщите ребенку о результате ваших размышлений и дайте ему возможность согласиться с вами или опровергнуть ваши слова.

Учите ребенка выражать свои чувства словами, а не капризами.

Для этого есть один-единственный способ – родители сами должны говорить о своих чувствах в присутствии ребенка. Уже трехлетний ребенок, приученный прислушиваться к себе, вполне может сказать: "Я сейчас злюсь! Я сейчас ужасно злюсь! Меня кошка разозлила, потому что я хотела поиграть с ней, а она царапается. Вы от меня сейчас все отойдите, я буду на кухне злиться. А потом приду, и вы меня пожалеете".

Для профилактики детских капризов и, как следствие, эмоциональной нестабильности большое значение имеет единая воспитательная позиция всех членов семьи, принимающих участие в уходе за ребенком.

И в строгих, и в демократических семьях дети достаточно легко приспосабливаются к существующим правилам, если эти правила едины и поддерживаются всеми членами семьи. И там, где никто не смеет взять ложку, пока не даст разрешения дедушка, и там, где все в любое время едят руками из большой кастрюли, которая всегда стоит на плите, вполне может вырасти спокойный, эмоционально устойчивый ребенок.

Пусть «нельзя» всегда остается «нельзя»

Но вот если мама что-то позволяет, а папа это же запрещает категорически, а у бабушки все зависит от настроения, а у дедушки – от состояния здоровья, а у дяди – от оценок, которые ребенок получил в школе... И все это касается одного и того же, например, можно ли прыгать на диване. Именно против такого "плюрализма" часто, капризничают, протестуют дети. В семье, где много людей и несколько воспитательных позиций, имеет смысл устроить своеобразный "круглый стол", на котором путем компромиссов производится единый стиль воспитания и раз и навсегда решается, можно ли прыгать на диване, есть сосиски руками и толкать кошку. Иногда, чтобы избежать дальнейших противоречий, имеет смысл даже составить на основе достигнутых соглашений итоговый письменный документ, в котором любой желающий сможет уточнить, как же действовать в том или ином случае.

Крайне необходима последовательность в утверждениях и требованиях, изложенных ребенку одним и тем же членом семьи.

Как бы ни менялось у вас настроение и обстоятельства, но, если уж вы что-то запретили маленькому ребенку, то пусть "нельзя" остается "нельзя". А если уж позволили, то до конца терпите последствия.

Если вы сказали при выходе на прогулку, что сегодня ничего не будете покупать в магазине, то придерживайтесь этой позиции. Несмотря на все капризы. Ваша единственная уступка – это тоже послание. От вас к ребенку. И текст этого послания таков: "Иногда, при каких-то (не совсем ясных) обстоятельствах капризами от меня можно получить то, что ты хочешь". Получив такое послание, ребенок неизбежно будет им пользоваться. А настойчивости ему не занимать.

Текст публикуется с разрешения автора.

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