Почему пора перестать фотографировать в музеях. Блог Кати Тейлор

Мы ненавидим тех, кто фотографирует в театре или кино, так почему же нам так хочется заснять что-то в музее?

Долгое время я была ярым противником запрета на фотографии в музеях. Потому что – какая глупость.

Многие музеи все еще запрещают снимать, обычно – из-за авторских прав. Или разрешают, но без вспышки. Но в целом можно сказать, что эта война выиграна в пользу посетителей.

Музеи оказались в ситуации “запретить нельзя разрешить”. Невозможно противиться прогрессу. Нет шанса схватить за руку каждого, кто втихую пытается снять очередной шедевр. Некоторые действительно пошли на этот шаг. Но большинство просто сдались. В какой-то момент стало очевидно, что люди все равно будут делать фотографии, даже если их бить по рукам картинами.

Если с визуальным искусством более-менее все ясно, то стоит ли разрешать фотографировать перформанс или акцию? Ведь если ты в этом участвуешь, то ты переживаешь какой-то особенный опыт, который ни фото, ни видео не передадут, даже если сперва складывается такое впечатление. Разница примерно такая, как смотреть порнографию и заниматься сексом.

Наверное, этот вопрос не лежит в плоскости “должны ли музеи запрещать что-то зрителю”. У зрителя должна быть какая-то внутренняя этика, которая не позволит лупить селфи на фоне Звездной ночи Ван Гога или неистово снимать Мону Лизу в толпе подняв руку, заранее зная, что ее качественных изображений в сети миллионы.

Желание выложить фото и показать, что ты реально был в Лувре или МоМА становится важнее самого факта нахождения там, важнее художественного опыта. Важен только мир вокруг тебя и твое место в нем. Но не мир сам по себе.

Желание сфотографировать что-то прежде, чем ты действительно увидел, рассмотрел это – болезнь времени, которая не касается только искусства. И все же, если общество предпочитает получать искаженный опыт, то не стоит ли его в этом ограничить?

Все еще существует несколько мест, где мы не делаем фотографий, и при этом не стремимся получить на это права. Например, театр и кинотеатр. Большинство все-таки воздерживается. Здесь мы вполне согласны с тем, что нам не нужно специальное право на фотографирование. А тех, кто снимает, все ненавидят. И здесь опыт все еще важнее документации того, что он был пережит.

Многие музеи, включая LACMA отмечают, что для них дать возможность посетителям фотографировать означает “привлечь намного больше внимания к выставке, так как зрители делятся своим опытом в сети”, – говорит Брук Фрухтман, вице-президент по связям с общественностью LACMA. “У нас был большой успех на выставке о Стэнли Кубрике, потому что люди могли фотографировать что угодно”.

Музей Ван Гога разрешает фотографировать только в холле и нескольких проходных залах, но не в картинных галереях, объясняя это тем, что их коллекция уникальна и они предпочли бы, чтобы она таковой и оставалась.

И если уж вы сделали фотографию, то затегайте нас. А если все же воздержались, то картины, которые вас восхитили, можно найти у нас на сайте в хорошем качестве. И кстати, их 3681.

На протяжении столетий искусство помогало человеку замедлиться, изучить что-то в деталях

То же самое сделали Музей Бруклина и LACMA. А то, чего нет у них, точно есть на Google Cultural Institute.

Пару лет назад в музее Виктории и Альберта проходила выставка, на которой запрещалось не только фотографировать, но и делать зарисовки. Правда, это было на выставке исторического нижнего белья. Может действительно не стоит, чтобы панталоны королевы Виктории гуляли по интернету. Но все равно разразился скандал. Что, в общем, забавно, учитывая, что в музейном магазине были сотни открыток труселей.

Тейт, Лувр, Метрополитен разрешают фотографировать без вспышки. Только парочка бывалых, вроде Уффици и Прадо, все еще держит оборону.

Я совсем не противник технологий, но мне кажется опасным опыт восприятия искусства исключительно через экран смартфона или планшета.

На протяжении столетий искусство помогало человеку замедлиться, остановиться, изучить что-то в деталях. Оно предполагает опыт созерцания. Не смотрения, не наблюдения, а именно созерцания. Это долгий, осознанный процесс, цель которого – выключить зрителя из его реального мира и погрузить в произведение, где через визуальный (преимущественно) опыт можно осмыслить что-то новое или что-то знакомое более глубоко. Вряд ли это можно постичь через экран 7х14 см.

Текст публикуется с разрешения автора

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