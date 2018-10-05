Почему оптимисты чаще разводятся и терпят крах в бизнесе. Объясняют британские ученые

Чем более оптимистичен человек, тем вероятней он пребывает в заблуждении, будто нашел прекрасную бизнес-возможность

Большинство стартапов плохо заканчивают. Количество новых бизнесов, созданных в Британии в 2016-м – 414 тыс., выглядит впечатляющим. Но в сравнении с другой цифрой, числом провалившихся бизнесов в том же году, производит иное впечатление. Эта цифра – 328 тыс.

Провалы всегда были отличительной чертой предпринимательства – лишь 50% бизнесов выживают спустя пять лет после старта. При этом скудны не только шансы на выживание бизнесов. Исследования показывают, что собственники бизнесов в среднем получают меньше, чем если бы остались работать по найму. Они также работают в неделю больше, чем наемные работники.

Так что же это за тип людей, решающих покинуть относительно безопасную и комфортную работу и вложить около 70% своего состояния в такую рискованную лотерею, как предпринимательство? Ответ таков – оптимисты.

Конечно, потенциальные выгоды от основания успешного бизнеса и превращения в нового Билла Гейтса могут быть настолько велики, что игра стоит свеч. Возможно, часть шарма заключается в желании быть самому себе начальником. Но доля оптимизма всегда является мощным катализатором, побуждающим к действию.

Психологи давно изучают наше стремление к оптимизму. Под оптимизмом подразумевается склонность переоценивать вероятность хорошего исхода (или наоборот – недооценка вероятности провала).

Например, большинство людей переоценивают свое умение водить машину, будущее финансовое процветание и шансы на успешный, счастливый брак. Исследования постоянно показывают, что львиная доля населения (по некоторым оценкам – более 80%) демонстрирует крайне оптимистический взгляд.

Оценивая себя и свои шансы на будущий успех как неизбежно позитивные, мы можем повысить амбициозность и настойчивость. Можем убедить других сотрудничать с нами. Может иметь место даже самореализующееся пророчество, поскольку преувеличенные убеждения повышают вероятность успеха.

Но есть и обратная сторона. Принимая решения, лучше использовать правильную информацию, ведь оптимизм приводит к ошибочным оценкам и неверным решениям. Да, он может повысить нашу эффективность, но также приводит и к тому, что мы беремся за обреченные на провал начинания.

В нашем исследовании мы анализировали, какую роль подобные вещи играют, когда дело касается бизнес-стартапов, где принимаются большие решения и много неопределенности. Предыдущие исследования показали, что оптимистическое мышление достигает максимального уровня, когда результаты наиболее сомнительны. Оптимизм также расцветает, когда кажется, будто успех нам подвластен.

Так что неудивительно, что оптимистов притягивает изменчивый мир предпринимательства. Чем более оптимистичен человек, тем вероятней он пребывает в заблуждении, будто нашел прекрасную бизнес-возможность и будто сможет успешно ее использовать. Реалисты и пессимисты с меньшей вероятностью возьмутся за бесперспективное начинание.

Оптимизм приводит к ошибочным оценкам и неверным решениям

Мы обнаружили, что повышенный оптимизм связан с меньшим доходом. Оптимизм мешает трезво прогнозировать личных финансовых результатов, пока человек еще работает по найму и не начал свой предпринимательский путь.

Обратная сторона оптимизма

Мы выяснили, что более оптимистичные владельцы бизнесов зарабатывают на 30% меньше, чем те, чей уровень оптимизма ниже среднего.

В каком-то смысле брак похож на запуск бизнеса. Продолжая исследовать вопрос того, приводит ли оптимизм к опрометчивым решениям, мы обнаружили, что оптимисты с большей вероятностью разводятся.

В целом наши результаты свидетельствуют о том, что многие предпринимательские решения можно рассматривать как ошибочные, ведь они исходят из чрезмерной веры в вероятность хорошего исхода.

Кажется, оптимизм частично ответственен за большую долю рождений и смертей бизнесов, происходящих по всему миру каждый год. Поэтому правительства должны быть более аккуратны, когда вводят политики поощрения стартапов. Ведь, получается, люди не нуждаются в особом поощрении.

И хотя верно, что новые бизнесы создают новые рабочие места, нужно также учитывать, что в случае провала стартапа, они несут ответственность как за исчезновение рабочих мест, так и за больные сердца.

Блог написан в соавторстве с профессором Девидом де Меза

Перевод НВ

Впервые опубликовано на The Conversation.

Републикация полной версии текста запрещена.

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