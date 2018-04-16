Почему опасно быть “совой”. Объясняют ученые

Просыпаетесь ли вы со сверкающими глазами, радостно приветствуя рассвет? Или засиживаетесь до глубокой ночи и боитесь звука будильника?

Блог написан в соавторстве с профессором Северо-Западного университета Кристен Кнутсон

Мы называем врожденную склонность отдавать предпочтение тому или иному времени суток “хронотипом”. И это не просто что-то усложняющее наш график. Это сказывается на нашем здоровье, благосостоянии и смертности.

Принадлежность к “совам” ассоциируется с набором болезней. “Совы” чаще страдают ожирением, высоким кровяным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они также склонны вести нездоровый образ жизни, в том числе – курить, употреблять алкоголь и наркотики, а также оставаться физически пассивными.

Мы изучаем влияние “совьего” хронотипа на здоровье. В недавнем исследовании, опубликованном в издании Chronobiology International, мы рассказали еще более неприятные новости для “сов”: риск ранней смерти среди них выше.

Ваши личные биологические часы

Наши тела обладают внутренними системами ориентации во времени, или же – часами. Эти часы будут работать, даже если человека забрать из привычного мира и поместить в темную пещеру (несколько лет назад это опробовали на себе особо отверженные исследователи!). Мы считаем, что такие внутренние часы играют важную роль для здоровья, предчувствуя время суток и подготавливая тело соответствующим образом.

Например, люди, как правило, спят ночью. И наши тела начинают готовиться к привычному сну даже в случае, если мы не собираемся засыпать. Мы едим в течение дня, поэтому наше тело готово переварить еду и питательные вещества именно в светлое время суток.

Наш хронотип также связан с биологическими часами. Часы “жаворонков” настроены на более раннее время. Обычное для них время сна и пробуждения наступает раньше. Часы “сов” настроены на более позднее время. Но существуют ли проблемы, связанные с принадлежностью к числу “сов” или “жаворонков”, кроме тех, что связаны с составлением графика? Ученые предполагают, что проблемы есть – как правило, здоровье “сов” хуже.

В недавнем исследовании мы сравнили риск смерти у “сов” и “жаворонков”. Для этого мы собрали свидетельства о смерти в среднем через 6,5 лет после первого посещения участников исследования. Мы обнаружили, что за это время риск смерти среди “сов” вырос на 10% в сравнении с “жаворонками”. Мы также выяснили, что для “сов” более вероятно возникновение различных проблем со здоровьем, в частности, развитие психических расстройств вроде депрессии, появление диабета и неврологических заболеваний.

Переход на летнее время в США или Великобритании лишь усложняет жизнь “сов”. После перехода на летнее время повышается вероятность сердечных приступов. И нужно задуматься, не оказывается ли еще больше “сов” в зоне риска.

Полезно избегать ночью света, в том числе – от экранов смартфонов и планшетов

Почему у сов больше проблем со здоровьем?

Исследователи еще не до конца понимают, почему у “сов” больше проблем со здоровьем. Может быть, ночное бодрствование открывает больше возможностей для употребления алкоголя и наркотиков. Для кого-то бодрствование в то время, когда другие спят, может стать причиной развития ощущения одиночества и повысить риск депрессии. Это также может быть связано с нашими биологическими часами.

Как было сказано выше, важной функцией биологических часов является прогнозирование того, когда произойдут определенные события вроде восхода солнца, сна или потребления пищи. В идеале, наше поведение должно соответствовать как внутренним часам, так и среде обитания. Что происходит, если так не случается? Мы предполагаем, что несовпадение времени внутренних часов и поведения может нанести вред в долгосрочной перспективе.

Что могут предпринять “совы”?

Хронотип примерно наполовину определяется генами. Многие эксперты полагают, что существуют поведенческие стратегии, которые могут помочь людям, предпочитающим вечернее время. К примеру, постепенно менять время сна: если каждый вечер отправляться спать чуть раньше, то можно постепенно выйти из “совиной зоны”.

Постепенный переход важен, ведь попытавшись сразу лечь спать на два или три часа раньше, вы можете потерпеть неудачу и сдаться. Избегайте более поздних отходов ко сну на выходных, ведь это вернет вас к “совьим привычкам”. Также полезно избегать ночью света, в том числе – от экранов смартфонов и планшетов перед сном.

Если взглянуть шире, то гибкий рабочий график способен улучшить здоровье “сов”. Те из них, кто имеет возможность подстроить график под хронотип, чувствуют себя лучше.

Важно, чтобы “совы” осознавали риски, связанные с их хронотипом и знали о том, как справится с возможными проблемами. А нам, исследователям, стоит определить стратегии, которые будут наиболее эффективными для смягчения рисков и для понимания механизма появления у “сов” проблем со здоровьем.

Перевод НВ

Впервые опубликовано на The Conversation.

Републикация полной версии текста запрещена.

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