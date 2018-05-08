Почему одна мелочь может стать катастрофой. Блог Ирины Говорухи

Безнаказанное зло размножается по принципу геометрической прогрессии

Это случилось в школе во времена фанатичной пионерии. В 4-Б классе затравили девочку. Учительница невзлюбила ребенка только за то, что та пришла в юбке неправильного цвета.

Конкурс строевой песни проводился раз в году, и все активно готовились к мероприятию. Маршировали и горланили "орленок" днями напролет. Одна из сумасшедших педагогов решила выделиться, вытрясла из родителей деньги и заказала всем ученицам одинаковые синие юбки. Катина мама ничего не сдавала, так как подобная одежка у них была. Классная дама надула губы и затаилась. В назначенный день девочка стала в строй, но ее наряд оказался на тон светлее. Педагога чуть кондрашка не хватила:

- Выйди немедленно! Ты освобождена от участия в конкурсе из-за своего внешнего вида.

Катя расплакалась и простояла весь дурацкий парад под стеной. А на следующий день ее начали унижать одноклассники. А что такого, если сама училка дала зеленый свет?

Мы ехали в Болгарию автобусом. Поездка выдалась изматывающей. Черновцы, невнятная Румыния с цыганскими кибитками, заброшенными деревеньками и спорным Бухарестом. На границе нас продержали шесть часов. Проверяли, томили, задавали вопросы. Мы периодически выходили из автобуса и ужасались количеству мусора. В некоторых местах он доходил до пояса. И что вы думаете, большинство из нас, съев шоколад, без зазрения совести выбросило обертки под ноги, наивно полагая, что один фантик не испортит и так уже неряшливый вид.

В свое время в Нидерландах провели забавный эксперимент. В почтовый ящик обычного жилого дома поместили просвечивающийся конверт с пятью евро. В случае, когда ящик, подъезд, дом и улица были чистыми, на дармовые деньги позарилось всего 13% пешеходов. Когда же конверт засунули в старый, сломанный, разрисованный граффити, ящик в неблагополучном районе, то количество воровства выросло в два раза.

С одной спички начинается пожар Большой хаос начинается с маленьких беспорядков, поэтому, если в здании разбито одно стекло, через некоторое время в нем не останется ни одного целого окна. Если один переходит дорогу на красный свет – за ним побежит еще несколько человек. Стоит единожды переступить черту и нахамить собственному мужу, как завтра мы это сделаем еще раз, а через полгода перестанем замечать, что рявкаем друг на друга, словно дикие псы.

Теория разбитых окон напоминает снежный ком. Все начинается с мелочи, а заканчивается катастрофой. Количество грабежей существенно увеличивается во время войн, землетрясений, наводнений. У людей срабатывает пунктик, что, если что-то уже разрушено, то не зазорно из взорванного магазина унести хотя бы кассовый аппарат. Безнаказанное зло размножается по принципу геометрической прогрессии. С одной спички начинается пожар. Со смятой пачки сигарет, выброшенной на обочину, – свалка. С одного удара – драка. С единственного выстрела – война. С улыбки, как утверждала Мать Тереза, – мир.

Текст публикуется с разрешения автора

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