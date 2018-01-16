Почему нужно научиться себя прощать. Блог Ирины Говорухи

Мы постоянно ошибаемся, но это нормально. Таков был замысел Вселенной

Однажды случайно подслушала разговор. Женщины с пасхальными корзинами взахлеб вспоминали свои промахи. Ворошили прошлое, поддевая пинцетом и рассматривая его на предмет целостности. Перебирали ошибки, как филателист редкие марки. Одна не могла себе простить гибель кошки, выпавшей из окна, вторая – что не стала художницей. Ведь хорошо же писала натюрморты с кабачками и четвертинкой бородинского, но потом отец растолковал, что все «рисовальщики» нищие, и она поступила в строительный техникум. Дожила до шестидесяти, но всякий раз, завидя картины Яблонской, чувствует досаду. Третья корила себя за слишком жестокое наказание шестилетней дочери:

– Мы собирались в кукольный театр на «Гуси-лебеди», и я нарядила ее, как куклу: белые колготки, платье с вышивкой «ришелье», банты. Выпустила на минутку во двор, а она испачкалась. Пришлось наказать, поставив в угол и разорвав билеты.

Есть притча о том, как один человек умер и вознесся на небеса. К смерти подготовился заранее: плохие поступки спрятал, прикрыв палантином, а хорошие разложил, как товар на рынке. Смело отправился прямиком в рай, освоился, только постоянно испытывал чувство вины. В один из дней явился с повинной к Богу и попросил стереть из души все постыдное. Бог взял огромный ластик и уничтожил прошлое одним махом. Вместе с плохим исчезло и то хорошее, что появилось на фоне «работы над ошибками». Человек поблагодарил и вернулся в миндальный сад. Через неделю опять возник на пороге и заплакал: «Ты меня простил, но я никак себя не прощу». Бог отложил в сторону амбарную книгу, сделал глоток кагора и произнес: «Я создал лишь рай. Ад – твое личное творение».

Чувство вины – одно из самых деструктивных, отбрасывающее нас далеко назад

Мы ошибаемся по несколько раз в день. В выводах, произношении сонорных и шахматных ходах. Отсчитывая сдачу и рисуя правильные круги. Исполняя квикстеп и декламируя Бродского. Проезжая нерегулируемый перекресток и составляя годовой бухгалтерский баланс. В этом важный замысел Вселенной, ведь только спотыкаясь – имеем возможность расти и совершенствоваться. А чувство вины – одно из самых деструктивных, отбрасывающее нас далеко назад. Хотя на самом деле все было сделано правильно. Согласно времени и ситуации. Возрасту и опыту. Тех возможностей и технологий. И не стоит носиться с ошибками, как курица с яйцом и пережевывать ситуации тридцатилетней давности. В этом нет ни логики, ни смысла.

У каждого существуют фрагменты, которые хотелось бы переписать: и ту встречу на речке, пахнущей белыми кувшинками, и ту ссору на скамейке, почерканной золотом июньских лучей, и тот диалог, что по истечении многих лет разъедает известью. Только безвозвратное должно быльем порасти, а то, что можно исправить, следует исправить прямо сейчас. К примеру, приютить бездомную кошку, нарисовать с десяток картин, купить взрослой дочери белые колготки и отправиться с ней в театр.

Текст публикуется с разрешения автора

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