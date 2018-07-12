Почему нужно есть молодые продукты. Объясняет ученый

Суть очень проста: стараться выбирать в пищу более молодые растения (молодые листья и побеги, почки, верхушки), более молодую рыбу и мясо

Конечно, “молодые” продукты питания издавна ценились как более легкоусвояемые и питательные, но научное обоснование этому удалось получить только в прошлом году.

Исследование, проведенное на дрожжах, мухах и мышах, показало, что возраст пищи из родственных организмов влияет на продолжительность жизни. И на всех трех группах животных было показано, что “молодая” диета продлевает жизнь, а “старая” – сокращает ее по сравнению с “молодой”. Точная причина этого так и не обнаружена, но есть предположение, что дело в определенных молекулярных возрастных изменениях, накапливающихся при старении (накоплениях “старческих” веществ). Возможно это и так, а может дело и в содержании определенных нутриентов.

Что касается наших обычных продуктов питания, то действительно есть заметная разница в молодых и старых листьях и побегах. Так, в щавеле в молодых листьях преобладает яблочная кислота, а в старых – щавелевая. Молодые листья показывают более высокое содержание витаминов С, Р, и В2. В более молодых листьях верхушки витамина С больше (51 мг на 100 г сырого вещества), чем в листьях нижнего (39,7 мг на 100 г).

Что касается минералов, то “молодые” продукты и тут выигрывают. Так, в молодых побегах и мясе заметно больше цинка и йода. Также в молодых листьях меньше антинутриентов и грубой клетчатки, но меньше и некоторых полезных веществ, например каротиноидов. В молодых побегах чайного куста заметно больше полезных веществ. А вот максимальная концентрация сульфорафана находится именно в молодых побегах брокколи. Также молодые побеги содержат намного больше эфирных соединений.

В “молодых” продуктах меньше вредных соединений

Что касается вредных соединений, то в молодых продуктах их меньше. Так, в крупной и взрослой рыбе ртути больше, чем в мелкой и молодой. А вот опасный кадмий заметно больше накапливается именно в старых листьях шпината.

Таким образом, если есть возможность, мы можем выбирать более “молодые” растения. Это полезно, ведь в них более высокое содержание фитонутриентов, витаминов и минералов и меньшие количества загрязняющих веществ. Приятного аппетита!

Текст публикуется с разрешения автора

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