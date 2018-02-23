Почему несчастливые браки не распадаются. Блог психолога

Ожидаемая удовлетворенность отношениями оказывается важней, чем текущее положение дел

Для большинства людей брак – обогащающий и наполняющий опыт. Впрочем, все мы знакомы с парами, которые остаются вместе, хотя отношения их не удовлетворяют. Есть, безусловно, множество причин, по которым они не разрывают связи и не заканчивают отношения. Однако психологи по-прежнему ищут ответ на вопрос, почему одни пары разводятся, а другие – нет.

Наука о взаимоотношениях руководствуется теорией взаимозависимости, разработанной социальными психологами Гарольдом Келли и Джоном Тибаутом более 50 лет назад. Согласно этой теории, каждый партнер определяет собственную удовлетворенность отношениями, оценивая издержки и выгоды. Пока осознаваемые выгоды перевешивают издержки, мы довольны отношениями.

К примеру, ваш супруг или супруга может требовать от вас много времени и ресурсов, но и взамен отдает также много, удовлетворяя ваши потребности. А может, ваш партнер дает мало, но просит еще меньше. Теория взаимозависимости говорит, что в обоих случаях вы будете довольны. Только если воспринимаемые траты перевешивают выгоды, отношения перестают вас удовлетворять.

При этом нужно иметь в виду, что отношения – это не игра с нулевой суммой. Если у меня есть только яблоки, а у тебя – только апельсины, то одно мое яблоко гораздо более ценно для тебя, чем для меня. И наоборот. Мы даем партнерам то, чего они хотят, а взамен удовлетворяем их потребности. Если мы достаточно хорошо оговорили этот обмен, то каждый из нас остается с чувством, будто получил больше, чем отдал.

Согласно теории взаимозависимости, удовлетворенность отношениями рождает чувство долга. Если быть более точным, то партнеры чувствуют преданность при таких условиях:

Они уже достаточно много вложили в отношения. Это создает ощущение, что брак имеет определенную ценность;

Они не видят достойных альтернатив, которые были бы лучше нынешних отношений;

Они чувствуют удовлетворенность нынешними отношениями.

Удовлетворенность отношениями зависит от восприятия чистой выгоды, однако недавние исследования стали акцентировать на роли личных стандартов. К примеру, в современной западной культуре предполагается, чтобы наши супруги являются нашими единомышленниками, чуткими к нашим потребностям. Мы хотим, чтобы наши партнеры были любовниками и лучшими друзьями. В некоторых других культурах, где о браках по-прежнему договариваются родители, их воспринимают скорее как экономические договоренности, а не дела сердечные.

Пары в дисфункциональных отношениях могут оставаться в них лишь потому, что у них довольно низкие стандарты. Например, если вы выросли в семье, где ругань и пренебрежение были нормой, вы можете считать, что такими являются все браки. Если вы страдаете от низкой самооценки, вы можете даже верить, что заслуживаете плохого обращения.

Есть и другие случаи, когда пары по-настоящему недовольны отношениями, но сохраняют их. Теория взаимозависимости в ее нынешнем виде не может это объяснить. Однако в недавней статье Леви Бейкера и его коллег изложена интересная версия того, почему несчастливые браки не прекращаются.

В частности, Бейкер вместе с коллегами отмечает, что даже лучшие браки переживают тяжелые времена. Меняют карьеры, болеют родственники, даже рождение ребенка может привнести стресс в брак, что существенно снизит удовлетворенность для обоих партнеров. Тем не менее, они остаются в браке, решив пережить эту бурю.

Согласно исследованию, преданность основывается не на текущем уровне удовлетворенностью отношениями, как говорит теория взаимозависимости. Она скорее зависит на ожидаемой удовлетворенности в будущем. Другими словами, партнеры остаются преданными друг другу, так как верят, что качество отношений со временем улучшится.

Возьмем в качестве примера рождение ребенка. Хотя для обоих родителей это может быть временем радости, положительный опыт бывает омрачен негативными следствиями вроде уменьшения интимности и увеличения запроса на время и ресурсы. Но партнеры остаются преданными друг другу не потому, что получают желаемое сейчас, а потому что верят, что будут довольны отношениями в будущем.

В серии исследований Бейкер и его коллеги обнаружили, что ожидаемая в будущем удовлетворенность – более весомый фактор для определения продолжительности отношений, чем текущее положение дел. Более того, текущая удовлетворенность приводила к преданности, если оба партнера также ожидали, что в будущем отношения будут по-прежнему их удовлетворять. То есть мы остаемся с нашими партнерами, только если в нас живет вера в будущее.

Партнеры остаются преданными друг другу, так как верят, что качество отношений со временем улучшится

С этой точки зрения, ваш текущий уровень удовлетворенности не говорит о преданности. Он скорее определяет, есть ли в отношениях проблемы, с которыми нужно работать. Неудовлетворенность свидетельствует о том, что нужно прилагать больше усилий, а не искать способ порвать отношения. По сути, просто делая что-то для улучшения отношений – посвящая больше времени супругу или посещая семейную терапию, вы повышаете надежду на счастливое будущее и поддерживаете в себе стремление все исправить.

Идея того, что преданность основана на ожидании будущего счастья, имеет смысл. В конце концов, мы говорим о долгосрочных отношениях, в которых чувство долга – часть сделки. Отношения формата “друзья с выгодами” заканчиваются, когда заканчиваются выгоды. Но мы посвящаем себя долгосрочным отношениям, потому что верим: хорошее, в конечном счете, перевесит плохое.

Если принять во внимание ожидания, а не только нынешний уровень удовлетворенности, то можно понять, почему одни пары остаются в несчастливых браках, в то время как другие расстаются. Данные, собранные Бейкером и его коллегами, свидетельствуют о таких трендах:

Люди покидают несчастливые браки, когда предполагают, что отношения не станут лучше, или когда рассчитывают, что найдут лучшей альтернативы (“Она никогда не изменится, а в море еще много рыбы”);

Люди склонны оставаться в несчастливых отношениях, когда ожидают, что отношения наладятся, или уверенны, что не найдут более достойных альтернатив (“Мы были бы счастливы, если бы он просто перестал пить, да и кому нужна старая домохозяйка вроде меня?”).

Исследователи часто рассматривают в качестве “альтернативы” других потенциальных партнеров. Но важно также учитывать целый ряд социальных проблем. Для некоторых людей выбор в пользу одинокой жизни лучше, чем жизнь в ужасном браке. Для других, одинокая жизнь – хуже смерти и, возможно, даже хуже несчастливого брака.

Вопреки общественному идеалу брака как союза единомышленников, в основном это по-прежнему экономическое соглашение о создании семьи. Поэтому некоторые несчастливые пары остаются вместе ради детей. Они придумывают правила мирного сожительства вроде отдельных спален или банковских счетов, так как перспективу развода и жизни детей на два дома считают худшим сценарием.

Также свою роль могут играть религиозные взгляды. Если я покину несчастливый брак, моя религиозная община не примет такое решение. И тогда я потеряю единственный источник поддержки. Или меня настолько будет раздирать чувство вины из-за неудачи, что я не смогу с этим смириться. Опять же, решение остаться или уйти основывается не на текущем положении дел, а на ожиданиях касательно будущего.

Как только становится понятно, что люди в паре не будут счастливы до конца своих дней, они начинают оценивать будущие перспективы. Если они считают, что найти варианты получше велики, выбирают разойтись и начать новые отношения. Возможно, поэтому молодые пары разводятся с большей вероятностью: они знают, что все еще неплохо котируются на рынке потенциальных партнеров.

Но если люди не представляют себе альтернативы, то считают лучшим вариантом остаться в несчастливых отношениях, рассчитывая извлечь максимальную выгоду из плохой ситуации. Такие пары находят способы сгладить разногласия и, в конце концов, превращаются скорее в соседей по дому или просто в родственников. Они все еще могут получить немного радости в своих отношениях, хотя не ожидают и этого. А кто-то находит счастье в дружбе или других занятиях.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Републикация полной версии текста запрещена

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