Почему нам так больно прощаться. Блог Марка Мэнсона

Любая потеря – будь то отношения или работа – отбирает часть нашей идентичности. Важно понимать, почему так происходит

Недавно мы с женой прошли мимо места одного из наших первых свиданий. В течение следующих нескольких минут мы улыбались, вспоминали и пересказывали друг другу этот маленький эпизод нашей общей истории. То свидание было абсолютно волшебным. Один из тех вечеров, о которых мечтаешь, будучи подростком, а затем, чуть повзрослев, думаешь, что такое уже невозможно.

Но потом такой вечер случается. Всего один, или, если повезет, пару раз в жизни.

Осознав это, я, к своему удивлением, ощутил легкую грусть. Я тосковал по небольшой потере себя – того дерзкого и самоуверенного 27-летнего мужчины, который зашел в ресторан, не представляя, что его ожидает. Передо мной были неизведанные возможности. И эмоции такой силы, что я не знал, как с ними быть.

Тех людей, которыми мы были в тот вечер, больше нет. И они никогда не вернутся. Мне больше никогда не встретить мою жену впервые. Никогда не влюбиться так безумно, что это захватывало и пугало меня одновременно. Во мне было то молодое и дерзкое невежество, которое теперь безвозвратно утеряно. И хотя эта утрата произошла благодаря наилучшим причинам, мне все же стало грустно. Несколько мгновений я тихо оплакивал свое прошлое, как оплакивают смерть далекого родственника.

А затем пошел дальше.

Мне знакомы потери. Думаю, так же, как и всем нам. Я видел смерть членов семьи и друзей. Я переживал окончания романтических отношений. Я терял друзей, работы, города и даже сообщества. Я терял веру – в себя и других.

Каждая потеря – это вариант смерти. В любом случае, это был опыт (будь то вещь, идея или человек), который придавал вашей жизни смысл. А теперь его больше нет.

Чтобы справиться с потерей, мы всегда проходим одни и те же этапы. В каждом из случаев – будь то потеря друга, работы, конечности или чего-то еще – мы оказываемся перед необходимостью осознать, что этого больше с нами нет. Оказываемся перед абсолютной пустотой и необходимостью принять боль. Нам приходится предстать перед лицом ужаснейшего слова «никогда».

«Никогда» ранит, потому что означает невозможность повернуть вспять. Нам нравится думать, что еще можно что-нибудь изменить. Так мы чувствуем себя лучше.

«Я просто приложу немного больше усилий!». «Ты просто должен по-настоящему этого захотеть!».

Эти фразы о том, что если тебе что-то не нравится, то сможешь взять и изменить ситуацию.

Но «никогда» значит, что это конец. И это бывает страшно выдержать. Вы не можете вернуть к жизни мертвого. Не можете начать заново разорванные отношения. Не можете исправить потраченную молодость, исправить ошибку прошлого, забрать назад слова, которые разрушили дружбу.

Именно то, что люди не способны любить и уважать себя, почти всегда становится первопричиной фиаско в отношениях

Что прошло, то прошло. И никогда не будет, как прежде, как бы вы не старались. Это действительно разрушает небольшую часть вас самих. Ту часть, которую нужно восстановить.

Каждая потеря – это частичная потеря того, кем вы являетесь.

Чаще всего читатели пишут мне о том, что хотели бы вернуть своих бывших. Кто-то выражается мягче, говорят, что хочет «все исправить». Кто-то пишет: «Он/она бросил меня и мне больно, что сделать, чтобы вернуть его/ее?»,

Такой вопрос всегда казался мне бессмысленным. Во-первых, если бы существовал проверенный и доказанный способ вернуть бывших, никто и никогда не расставался бы и не разводился. Мир населяли бы счастливые пары. А я, пожалуй, остался бы без работы.

Но, что важней, попытки вернуть бывших невозможны, ведь даже если «все получится», эти новые отношения никогда не будут такими, как прежде. Это будут хрупкие, натянутые отношения двух абсолютно разных и скептичных людей, которые будут снова и снова проигрывать те же драмы, вспоминая о том, почему же у них в прошлый раз ничего не получилось.

Если вспомнить все счастливые пары, которые я знаю, угадайте, сколько раз я слышал от них приблизительно следующее: «Ох, он был настоящим мерзавцем, но потом извинился, купил мне торт и цветы, и теперь мы счастливы вместе»?

Ни разу.

Те, кто пишут мне, не понимают, что отношения не заканчиваются из-за того, что люди поступают друг с другом неправильно. Отношения заканчиваются, потому что люди не подходят друг другу.

Все мы переживали разрывы. В моменты слабости все мы писали стыдные письма или сообщения, пили слишком много водки во вторник вечером и тихо плакали, потому что какая-то песня из 1980-х напоминала нам о бывших.

Но почему разрывы причиняют столько боли? И почему мы чувствуем себя такими потерянными и беспомощными, когда это случается? Я расскажу о том, как справиться с потерей. Но поскольку потеря близких отношений (партнера или члена семьи) – это одна из самых болезненных потерь, то мои примеры будут в основном об этом.

Но для начала, давайте разберемся, почему же потери доставляют нам столько неприятностей. Чтобы было понятней, разложу по пунктам:

Чтобы быть здоровыми и полноценными личностями, нам необходимо хорошо себя чувствовать. Для этого нам необходимо ощущение того, что свои время и энергию мы тратим со смыслом. Смысл питает наш разум. Когда его нет, все остальное перестает работать.

Прежде всего, смысл нам дают отношения. Обратите внимание, я буду использовать термин «отношения» в широком понимании. У нас отношения не только с другими людьми (хотя именно они являются наиболее важным), у нас также отношения с карьерой, сообществом, с группами и идеями, с которыми мы себя отождествляем, с делами, которыми заняты и так далее. Все эти отношения могут дать нашим жизням смысл и сделать счастливыми.

Отношения не только придают жизни смысл, они также определяют наше понимание самих себя. Я являюсь писателем благодаря моим отношениям с писательством. Я являюсь сыном благодаря моим отношениям с родителями. То, что я американец, определяется моими отношениями с моей страной. Если что-то из этого у меня отобрать – к примеру, по воле случае меня вывезут в Северную Корею и я больше буду писать, – я столкнусь с небольшим кризисом идентичности, ведь дело, которое придавало моей жизни смысл на протяжении последнего десятилетия, не будет мне больше доступно (к тому же, я застряну в Северной Корее).

Когда какие-то из этих отношений разрушены, разрушается и часть идентичности. Соответственно, чем больше смысла отношения придавали жизни, чем более важны они были для нашей идентичности, тем страшней будет утрата. И поскольку личные отношения дают нам больше всего смысла (а значит и счастья), то именно отношения приносят больше всего боли.

Когда мы теряем отношения, то лишаемся смысла. Внезапно то, что во многом нас определяло, больше не существует. В результате, мы чувствуем пустоту там, где прежде все было наполнено смыслом. Мы начинаем сомневаться в себе, задаваться вопросом, насколько хорошо себя знаем, было ли верным наше решение. В особых случаях, эти вопросы станут экзистенциальными. Мы будем спрашивать себя, имеет лишь наша жизнь какой-то смысл в принципе. Или мы просто тратим зря чужой кислород.

Это ощущение пустоты – точнее, нехватки смысла – многие называют депрессией. Многие люди уверенны, что депрессия – это глубокая грусть. Но это не так. Хотя депрессия и грусть часто сопутствуют друг другу, это не одно и то же. Когда случается что-то плохое, нам грустно. Депрессия – это когда мы ощущаем бессмысленность. Когда что-то не так, по крайней мере, это не лишено смысла. При депрессии все превращается в огромную пустоту. И чем глубже депрессия, чем сильней ощущение бессмысленности, тем острее чувствуется бесполезность любых действий – вплоть до того, что человек с трудом встает с постели по утрам, принимает душ, говорит с другими, принимает пищу.

Здоровая реакция на потерю – медленно, но уверенно строить новые отношения, придавать новый смысл жизни. Мы часто говорим о периодах, наступающих после потерь, как о «новом начале», «новом себе», и в каком-то смысле так и есть. Вы создаете «нового себя», принимая новые отношения на замену старым.

Нездоровая реакция на потерю – отказ признать, что какая-то часть вас умерла и осталась в прошлом. Цепляться за прошлое, отчаянно пытаясь вернуть к жизни потерянное. Люди делают это, потому что их идентичность и чувство собственного достоинства зависели от разрушенных отношений. Они чувствуют себя неспособными или недостойными новых, осмысленных отношений с кем-то другим.

По иронии, именно то, что люди не способны любить и уважать себя, почти всегда становится первопричиной фиаско в отношениях.

Перевод НВ. Продолжение будет опубликована в разделе Style. Следите за обновлениями

Публикуется с разрешения автора. Полную версию колонки читайте на markmanson.net. Републикация полной версии текста запрещена

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