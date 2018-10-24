Почему мы все ненавидим?

Ведущая CNN Салли Кон выступила на TED с речью о том, как мы можем бороться с ненавистью в себе и окружающем мире

Перевод Полины Никитиной для TED

Мне говорят, что я хороший человек. […] Но никто не знает, что я издевалась над одноклассницей. Честно говоря, я не часто задумывалась над этим. Я подавила воспоминания об этом на долгие годы, и даже сейчас многие из них очень смутные. […]

Когда мне было десять лет, в моём классе училась девочка по имени Вики.

И я издевалась над ней безжалостно. А что, все это делали. К ней даже учителя придирались. Но ведь легче от этого не становится? С Вики явно было не всё в порядке. Она била себя, разбивала себе нос, у нее проблемы с гигиеной — большие проблемы с гигиеной. Но вместо того, чтобы помочь девочке, которой явно жилось нелегко, мы звали её «липкая Вики». Я звала её «липкая Вики».

Моё самое чёткое воспоминание: я стою в пустом коридоре рядом с кабинетами пятого класса и жду, когда Вики выйдет из туалета. В руках у меня папка, ручка и подготовленный опрос о любимой марке шампуня, будто бы для исследования к уроку естествознания. И как только Вики вышла из туалета, я налетаю на неё с вопросом, каким шампунем она пользуется. Сегодня, чтобы стало понятнее, я не помню ни имён учителей, ни названий книг, которые прочла в тот год. Из пятого класса я почти ничего не помню. Зато отлично помню ответ Вики: «Шампунь "Белый дождь"». Помню так ясно, будто это было вчера. Когда уроки закончились, я побежала по коридору, крича всем вокруг: «Липкая Вики пользуется шампунем "Белый дождь". Не пользуйтесь шампунем "Белый дождь", а то будете вонять, как липкая Вики».

Главный корень ненависти: мы по своей натуре хорошие, а они нет

Я забыла об этом случае на долгое время. А когда наконец стала вспоминать, то сразу захотела узнать больше. Я спрашивала у друзей, потом искала через соцсети и делала всё возможное, чтобы найти Вики. Мне нужно было знать, что с ней всё в порядке, что я не сломала ей жизнь.

Но вскоре я осознала: я не просто пыталась выяснить, что случилось с Вики. Я пыталась выяснить, что случилось со мной.

Когда мне было десять лет, я обращалась с другим человеком как с ничтожеством, будто я чем-то лучше неё, а она – пустое место. Разве хорошие люди станут так делать? Конечно, тогда я была ребёнком, но ведь не все дети такие. Большинство не такие, правда? Что, если я вовсе не хороший человек, а всего лишь чудовище, полное ненависти?

Затем я стала замечать в себе низкие порывы, скверные мысли и желание высказать их. Правда, в основном я скверно думала о консерваторах. Но не только о них. Я стала замечать, что думаю скверно о слащавых центристах-либералах, жадных банкирах с Уолл-Стрит, медленных водителях – как же я ненавижу медленных водителей!

Поймав себя в такие моменты лицемерия, либо я просто отмечала их, либо они усиливались, особенно в последние пять лет. И, почувствовав прилив ненависти – да что уж там, ярости, – я замечала, что мир вокруг тоже кажется более враждебным. Словно мощный поток ненависти постоянно бурлит вокруг нас и всё чаще переполняет нас. […]

Сейчас вы можете подумать: «А при чём тут ненависть? Ты не ненавидела Вики. Травля — это не ненависть». Так ли это?

Гордон Олпорт, психолог, который первым стал изучать ненависть в начале XX века, разработал так называемую шкалу предубеждений. На одном конце геноцид и другие виды насилия на почве предубеждений. Но на другом конце такие вещи, как убеждение, что «свои» по определению превосходят каких-либо «чужих» и избегание социальных контактов с этими «чужими». Разве это не ненависть? Ведь не было случайностью, что, будучи богатым ребёнком, я обижала бедного, и что Вики в дальнейшем оказалась лесбиянкой. Дети из бедных семей и дети-ЛГБТ гораздо чаще подвергаются травле, даже со стороны других детей-ЛГБТ. Я знаю, что в десять лет в моей голове много чего происходило. Я не говорю, что обижала Вики только из-за ненависти, и даже не говорю, что сознательно её ненавидела. Но правда в том, что группы людей, которые подвергаются социальной и культурной дискриминации, – это те же группы людей, которых чаще всего травят в школе. Это не совпадение. Это ненависть.

Я даю ненависти широкое определение, потому что считаю эту проблему весьма обширной. И её нужно решать полностью, а не только самые крайние проявления. […]

Все мы ненавидим. И не в каком-то абстрактном, общем смысле. Я говорю обо всех нас, о нас с вами. Ханжеский пьедестал превосходства, на который мы помещаем себя, – они ненавидят, а мы нет – есть проявление главного корня ненависти: мы по своей натуре хорошие, а они нет. Именно это и необходимо изменить.

В стремлении понять и искоренить ненависть я прочла все книги и исследования, какие только могла найти, но ещё я встречалась и разговаривала с бывшими нацистами, бывшими террористами, бывшими убийцами, совершившими акты геноцида. Я подумала, что если даже им удалось преодолеть ненависть, то на это способны и все мы.

Приведу в пример одного бывшего террориста, с которым я пообщалась на Западном Берегу. В 16 лет Бассам Арамин пытался взорвать гранатой израильский военный конвой. К счастью, не вышло, и его приговорили к семи годам тюрьмы. В тюрьме заключённым показывали фильм о Холокосте. До того момента Бассам считал Холокост по большей части мифом. Он шёл смотреть фильм, думая, что будет весело смотреть, как убивают евреев. Но увидев, что происходило на самом деле, он разрыдался. В итоге после тюрьмы Бассам получил магистерскую степень по изучению Холокоста и основал организацию, где бывшие бойцы из Палестины и Израиля встречаются, вместе работают, пытаются найти общий язык. По собственному признанию, раньше Бассам ненавидел евреев, но благодаря знакомству с израильтянами, с историями их жизни и совместной работе ради мира, он преодолел ненависть. Бассам говорит, что не стал снова ненавидеть израильтян, даже когда израильские военные застрелили его десятилетнюю дочь Абир по дороге в школу.

Если даже террорист может научиться перестать ненавидеть даже после убийства своего ребёнка, наверняка и все мы сможем избавиться от привычки унижать и оскорблять друг с друга. Истории, подобные Бассаму, есть во всём мире, и всё больше исследований показывают, что люди не созданы и не предназначены для ненависти, – скорее, они учатся ненависти у окружающего мира. […] Хорошая новость: мы также создатели нашей культуры, а значит, мы можем её изменить.

Первым шагом будет признание ненависти в себе. Нужно ловить себя на любых мыслях с ненавистью, возникающих в каждом из нас, и ставить под вопрос наши взгляды и предположения. Это не произойдёт мгновенно. Скажу вам честно: это путь длиною в жизнь, но мы все должны через него пройти.

И второй шаг: чтобы преодолеть ненависть в нашем обществе, нужно развивать стратегии, организации и действия, объединяющие нас в сообщества. […]

Мы должны изменить принципы общения с другими людьми: взаимодействовать друг с другом на основе великодушия и открытого сердца, доброты и сострадания, а не ненависти. Вот и всё.

[…] Но это тяжело. Ненависть по отношению к определённым группам людей из-за того, кем они являются и во что верят, так глубоко вросла в наше сознание и наше общество, что порой кажется неизбежной и неподвластной изменению. Перемены возможны. Посмотрите, как террорист стал борцом за мир. Посмотрите, как я сама смогла извиниться перед своей жертвой.

Всё время, когда я путешествовала по Ближнему Востоку, Руанде и Соединённым Штатам, слушая невероятные истории людей в обществах, которые оставили позади целые истории ненависти, я продолжала искать Вики. Её было так трудно найти, что я наняла частного детектива, и он её нашёл. Ну, можно сказать, что нашёл. Стало ясно, что человек, которого я называла Вики, пошёл на все, чтобы скрыть свою личность. Однако через год после начала моего путешествия я написала Вики извинение. И через несколько месяцев она ответила.

Не буду врать, я хотела получить прощение. Но не получила.

Она предложила простить меня при одном условии. Вот что она написала: «Твои прошлые поступки не искупить подобными сообщениями. Единственный способ это сделать – изменить мир в лучшую сторону, не давать другим вести себя так же и поощрять сострадание». Вики была права. И поэтому я здесь.

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