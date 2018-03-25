Почему мы себя недооцениваем. Блог Михаила Лабковского

Синдром самозванца напрочь убивает в людях смелость и понижает самооценку до минимума

Посещало ли вас чувство, что какого-то успеха вы добились случайно? Что какие-то ваши достижения — всего лишь стечение обстоятельств, а окружающие преувеличивают ваши заслуги? Если да, то у вас классические проявления синдрома самозванца. Это не смертельно: согласно исследованиям, время от времени он проявляется у 70% людей. Но поговорить об этом надо.

Руководителям подобный синдром присущ в меньшей степени — иначе они просто не стали бы большими начальниками. А вот у наемных работников мысли о несоответствии занимаемой должности, собственной некомпетентности и грядущем увольнении появляются довольно часто. И нередко эта тревога становится постоянной.

Как правило, подобный синдром можно обнаружить у человека с высшим образованием. Люди прекрасно понимают и свою квалификацию, и требования сегодняшнего дня. И это их тревожит. А чем хуже у человека образование, тем он более борзый и самоуверенный. Те, кто, условно говоря, окончил церковно-приходскую школу и купил диплом, — вообще без комплексов. Им море по колено.

Совет: даже если у вас закоренелый синдром самозванца и вы полностью не уверены в себе — никогда при приеме на работу не говорите “я этого не умею”. Это означает автоматическое “нет”. Просто сообщите, что вам потребуется какое-то время, чтобы овладеть темой. Поверьте — разберетесь.

В принципе, подобные тревожные работники — мечта руководителя. Ведь чем тревожнее работник, тем он более исполнительный и добросовестный. А если человек в школе учился на одни пятерки (это один из признаков тревожности) и вырос перфекционистом, он будет по 10 раз все переделывать, перепроверять, сдавать проекты раньше срока. Правда, достанет постоянным переспрашиванием — чтобы не дай бог не ошибиться.

Но с другой стороны, добросовестные исполнители, постоянно испытывающие тревожность, — абсолютно не творческие люди. Они не готовы брать на себя ответственность. Не готовы браться за работу, в которой чувствуют себя неуверенно. Это не те люди, которые бросаются в воду с головой, чтобы выплыть и научиться плавать. Они стоят на берегу.

Самокритика – вещь вообще не очень здоровая

Кто-то может посчитать это “здоровой самокритикой”. Но самокритика – вещь вообще не очень здоровая. Человек должен воспринимать себя таким, какой он есть. Когда ко мне приходят бизнесмены с тревожностью, перфекционисты, горящие на работе, я им предлагаю не доделать работу. Например, не перепроверить за собой сделанный отчет. Или не засиживаться до позднего вечера на работе, а поступить по-немецки: в шесть вечера закрыть за собой дверь и уйти домой. Ведь, как сказал Стив Джобс, работать надо не 12 часов, а головой. Чтобы уйти от тревожности, надо просто быть самим собой.

Синдром самозванца напрочь убивает в людях смелость и понижает самооценку до минимума. И это не позволяет им расти, зарабатывать больше денег, наслаждаться жизнью. Ко мне как-то обратилась девушка из Минска, которая 12 лет проработала в одной компании и очень хотела получить прибавку к зарплате. Но волновалась и боялась подойти к руководителю. “Вы готовы потерять работу?” — спрашиваю. Оказывается, нет. Поэтому ей и не повышают зарплату — она и дальше будет работать за те же деньги! Задаю другой вопрос: “Чего вы хотите?” “Чтобы мне подняли зарплату на 50%, потому что я работаю в компании 12 лет и объем работы за это время вырос в три раза…” — слышу в ответ. “Подняли зарплату или что?” — уточняю. Не знаю, говорит. Так вот, пока вы сами не определились, почему вам должны поднять зарплату, а просто ноете, вы будете и дальше работать за три копейки.

В конце концов, она созрела к тому, что потеря работы — не самое страшное в жизни. Тем более что у человека есть квалификация и опыт работы. Девушка не стала спрашивать у секретаря, какое настроение у руководителя (вы что, его лечащий врач, чтобы интересоваться этим?), в духе он или нет (вы что, его мама?). А пришла и сказала: “Я хочу, чтобы мне прибавили зарплату на 50%, иначе я просто здесь не буду работать”. И они с руководителем поменялись сразу же местами: он стал тревожным невротиком, который быстро решил проблему и поднял ей зарплату на 70%.

Но для этого надо иметь уверенность в себе. Девушка реально рисковала потерять работу, так что о манипуляции речи не шло.

Вообще, на постсоветском пространстве у большинства людей абсолютно заниженная самооценка. Мы себя не любим и не ценим. Поэтому и страдаем годами на нелюбимой работе, тратим на нее половину своей жизни. Боимся проявить инициативу. Опасаемся потребовать прибавку к зарплате. Мы считаем себя недостойными самозванцами со случайными успехами.

Как проверить свою самооценку? Все просто: если ты удовлетворен своей жизнью — твоя самооценка адекватная. Если нет — ты себя недооцениваешь.

Заниженную самооценку можно “потрогать руками”. Это нелюбимая работа, нелюбимая жена, ты живешь не так, как хочешь, а как вынуждают обстоятельства. Тебе постоянно чего-то не хватает — то образования, то возможностей, которые есть у других. Зависть, неудовлетворенность своей жизнью — вот так выглядит заниженная самооценка. Ты не веришь, что в твоих силах что-то изменить. И просто ноешь в соцсетях.

Текст публикуется с разрешения автора

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