Почему мы несчастны. Блог Даши Малаховой

Большинство гонится за готовыми алгоритмами счастья, но они не работают

Несколько раз в неделю я получаю “запрос на счастье” – меня приглашают прочитать лекцию “как стать счастливой”, “как расстаться с мужем и стать счастливой” (не знаю, почему именно в муже многие видят несчастье), “как проснуться утром и радоваться жизни” (хотя сам факт пробуждения должен восхищать и заряжать) и другой бред. Поэтому я решила немного объясниться.

Самая прекрасная, сказочная и идиотская блажь исходит из глянцевых журналов и порталов, которые публикуют готовые решения, списки, алгоритмы для реализации счастья, диеты, трюки и техники, которые позволят добиться своего счастья, мать его.

Но я уверена (это моя мини-теория), что все начинается с нас, что луч настоящего счастья рождается где-то в районе груди и исходит от души индивидуума. Поэтому нужно быть готовыми к тому, что, меняя расклады вокруг, мы сможем изменить картинку, но не сможем достичь того, о чем так незабвенно мечтаем. Суть в том, что мы меняем других, а не себя, не хотим измениться сами, получить бонусом счастье – а так не бывает. Хотя, конечно, было бы классно, чтобы напрягались все, а луч исходил из нас.

Еще получается, что когда мы действуем по чужим правилам, мы снимаем с себя ответственность, а любая диета, правила жизни или счастья имеют погрешность, которая сопряжена с тем, что все мы разные и разное делает нас счастливыми. Другими словами не мы придумали эти правила, не нам от них быть счастливыми. Поэтому индивидуум, чаще всего, остается несчастным.

В жизни я встречала людей, стремление которых проецировать успех (а сам успех – и есть счастье, как мне кажется) было настолько сильным, что они, так сказать, “догонялись на вторяках”. То есть ощущали какое-то счастье от безумного количества активностей, которые воплощали в полном объеме. Осадок счастья. Такие истории меня беспокоят и иногда раздражают. Ведь они показывают дурной пример нормальным людям. Я понимаю, что один из вариантов хорошего секса – это множественные связи, где 10% в любом случае будут не дурны. Но мы же не хотим затрахать себя в поиске счастья?

Счастье, не появится наборе с новой кофточкой, ездой на велосипеде, работой или автомобилем. Для начала мы должны понять, какого счастья мы хотим? И это вопрос совсем не простой.

Один вариант счастья – моментальное, вспыхнувшее, похожее на оргазм или салют, быстрый углевод. Счастье здесь и сейчас. На самом деле очень интересно наблюдать, ведь чем человек дальше от понимания предмета, тем масштабнее он выглядит для себя самого. Такое счастье называется потребительским и для него действительно можно “намутить” блага или просто “захряцать” шоколадку. Это классное счастье, которое можно купить на заправке и там же его и съесть.

Быть счастливым в кругу единомышленников легче и эффективнее

Другой вариант счастья – это сложное счастье. Полезное, дающее, а не берущее. Вот здесь начинается игра в долгую, правила которой не подскажут журнал или интернет-ресурс.

Меня всегда “радуют” слова знакомых: вот тебе хорошо, тебе легко говорить, ты счастливая. Ну, вот уж простите. Переживая длинное углеводное счастье, я стараюсь реализовываться в своих мечтах. Захотела помочь кому-то – сделала – счастлива. Захотела спасти кого-то – получилось – счастлива. Но даже когда не получается, тоже счастлива, поскольку была занята миссией, шла к цели.

Я счастливая, поскольку я получаю счастье в виде миссии, простите за пафос (тут уже включилась музыка из Braveheart или Free Willy), которая заключается в том, чтоб делать мир лучше. И сейчас у вас должно было наступить разочарование. Ну, конечно, Даша, миссия, конечно!

Счастье (отныне – миссия) варится в одной кастрюле – но может быть не связано – с такими явлениями как секс, успех, дело жизни и деньги. Ведь когда их нет, мы думаем о них, а когда они есть, мы заняты ими и времени думать о них нет. В этой кастрюле могут быть и другие ингредиенты, ваши, особенные. Например, плоды вашей миссии – дети, проекты. Вы поняли, я надеюсь.

И вот, получается, что вы прочитали весь этот длиннющий текст, а ответа или решения так и не получили. Простите. Это ваша жизнь, вот и думайте за себя, не дам я откусить свое счастье, ведь все равно оно не сделает вас счастливыми. Скажу лишь одно: быть счастливым в кругу единомышленников легче и эффективнее. Когда мы выбираем миссию индивидуальную (в виде собственных благ), ее сложнее реализовывать масштабно – только дураки будут хотеть реализовывать вашу миссию (как будто у них своей нет и они не хотят быть счастливыми). И мы двигаем вагон в одиночестве. Но реализовывать свою миссию (не групповую) в группе прекрасных людей – совсем другое дело. Ведь легче толкать, есть поддержка, есть помощь. И тут важно понимать – вы хотите продавать сумки или делать жизнь женщин удобнее и красивее. Вот и все.

Текст публикуется с разрешения автора

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