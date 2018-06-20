Почему мы не делаем то, что хотим: восемь причин. Объясняет психолог Роберт Таибби

Чтобы двигаться вперед, нужно понять, какие преграды стоят на пути

Возможно, вам хотелось бы научиться играть на саксофоне или бросить вашего партнера, а то и работу, или вернуться к учебе, или быть более уверенным в себе. У каждого человека есть желания и мечты, но вопрос в том, что мешает вам делать то, чего вы хотите?

Ниже – самые распространенные причины.

Вы путаете достижение и действие

Их легко спутать. Достижение – это о целях, конечное точке и результате. Например, вы хотите освоить саксофон, чтобы играть в группе; бросить работу или партнера, чтобы найти вариант получше, способные сделать вас счастливыми; хотите быть более уверенным, чтобы люди больше вас уважали. А действие – это действие. Учеба игре на инструменте, уход от партнера или с работы, практика уверенности.

Как правило, вы можете контролировать действие, но меньше влияете на результат. Можете научиться играть, но так и не попасть в группу. Покинуть партнера или работу, но так и не найти ничего лучше. Быть более уверенным, но не обнаружить ожидаемой реакции. Достижение требует немного удачи и возможностей – того, что находится вне вашего контроля. Действие – нет.

Сосредоточьтесь на действии, поведении, решениях. Это может привести к чему-то большему, но прямо сейчас сделайте целью именно действие.

Вы путаете “должен” и “хочу”

Вы должны уйти от партнера или с работы, быть более уверенным (относительно игры на саксофоне никаких “должен”, пожалуй, нет) потому, что так говорят другие, ваши родители, потому что вы прочли это в каком-то журнале. Но действительно ли вы этого хотите? “Должен” идет от головы, “хочу” – от чутья. “Должен” – это нечто противоречивое, подавляющее, мотивированное чувством вины. С “хочу” ничего такого, как правило, нет. Следуйте за желаниями – они более прочны и надежны.

Чтобы перестать действовать на автопилоте, остановитесь и прежде, чем принять решение, спросите себя: “Это то, чего я хочу, или то, что, как мне кажется, я должен?” Подождите, дайте себе время, посмотрите, что последует – ожидания других или настоящее, идущее из нутра желание. Иногда “должен” – это модифицированное “хочу”, основанное не на словах других, но на ваших глубинных ценностях. Если это так, то действуйте.

Вы путаете умения и эмоции

Конечно, вам не хватает умений, чтобы играть на саксофоне, потребуется помощь, чтобы научиться. Но общение в отношениях – это также навык, равно как и уверенность, поиск работы или поход на свидания. Важно не спутать то, что может показаться эмоциями и личными качествами с навыками, которые можно освоить.

Так вы не окажетесь переполненными эмоциями и не откажетесь от того, что хотите, ведь “это не вы”. Вы понимаете, что можете многому научиться с помощью учебников, видео на Youtube или терапевта, если только будете усердны. Будете ли вы чувствовать себя поначалу странно? Конечно. Так же было, когда вы учились ездить на велосипеде. Все дело в тренировке мозга и тела.

Вам не хватает ресурсов

Хорошо, перейдем к практическим вопросам. У вас нет денег, чтобы брать уроки игры на саксофоне или места, в которое отправиться, если уйдете с работы или от партнера. Или у вас нет времени и эмоциональной энергии, чтобы делать что-либо из вышеперечисленного. В этот момент стоит начать мыслить нестандартно – подумать о других способах заработать, находить время или перераспределять энергию. На самом деле речь идет о расстановке приоритетов. Главное – не сдаваться и не чувствовать себя загнанным в тупик.

Если чувствуете, что вам по-настоящему не хватает ресурсов для серьезного шага, подумаете о тех небольших шагах, которые можете предпринять: откладывать деньги на уроки, сделать небольшое усилия, чтобы изменить атмосферу в отношениях и так далее. Это не значит сдаться, это значит – двигаться вперед.

Тревога

Если мы говорим о ресурсах как о практической стороне, то тревога – наиболее частая эмоциональная составляющая. Речь идет о беспокойстве, которое может принимать разнообразные формы. Иногда вы просто чувствуете себя перегруженными – поиском саксофона или учителя, логистикой ухода с работы или тем, как же действовать более уверенно.

Иногда это волнение из-за реакций окружающих. Вы представляете, как друзья будут насмехаться над вашим увлечением саксофоном или насколько опустошенным будет ваш партнер. Или вы найдете работу, которая ничем не лучше прежней, или ваша самоуверенность оттолкнет от вас друзей.

Все дело вот в чем: то, что вы считаете проблемой, на самом деле таковой не является. Но буйство тревоги подавляет вашу рациональность. Нужно успокоиться и включить мозг. Представьте худший сценарий – насмехающихся друзей, опустошенного партнера, отсутствие работы – и подумайте о плане, чтобы с этим справиться. Продумайте дальнейшие шаги: например, как говорить с партнером или начальником о вашем уходе. Не дайте тревоге вас остановить – найдите способ успокоить их и устранить.

Раздвоение чувств

Люди часто говорят: “Знаю, чего не хочу, но понятия не имею, чего хочу”. Раздвоение чувств превращается в неопределенность. Вы стараетесь разобраться с “должен” и “хочу”, оставляете тревогу позади, но в результате чувствуете нерешительность.

Передумать – это нормально

Здесь важно следующее. Во-первых, часто вам просто нужно больше информации – об уроках игры на саксофоне, стоимости жилья или рынке труда. Это для того, чтобы прояснить желания. Но также для того, чтобы укрепить чутье. Например, если вы вдруг захотите пиццу или позвонить бывшему парню – сделайте это. Дело не в пицце или бойфренде, но в решительности. Действуя, вы учитесь доверять чутью, а это помогает уйти от всевозможных “должен” и от тревоги. Делая решительные шаги, вы, как это ни банально, становитесь решительней.

Самокритика, перфекционизм

Вы не делаете что-то, так как должны делать это правильно, не имеете право на ошибку, обязаны достигнуть только тех результатов, на которые рассчитывали, ни о чем не сожалеете. Конечно, вы путаете действие и достижение, “должен” и “хочу”, но также добавляете завышенные ожидания по отношению к себе, желание делать что-то идеально или не делать вовсе. Это плохой способ действовать.

Начните с того, чтобы не путать действие с достижением, а затем перейдите к сознательному преодолению критического голоса. Вы можете начать брать уроки игры на саксофоне и обнаружить, что вам это не нравится – не страшно. Но когда ваш внутренний критик говорит, что нужно было знать заранее, что вы потратили время зря, что не нужно бросать, остановитесь. А затем скажите себе, что попробовали это занятие из любопытства и рады, что это сделали. Так же и с работой или партнером – что вы ушли, потому что наконец поняли, что так вам было нужно, и вы гордитесь тем, что имели достаточно мужества для такого шага. А дальше начинается новая глава, которую вы не можете полностью контролировать.

А затем вы можете сделать еще один шаг: осознайте, что самокритика может быть проблемой, мешающей вашей жизни. Не кормите дракона, стараясь быть еще более идеальными, не ругайте себя за излишнюю самокритичность. Вместо этого поэкспериментируйте с понижением стандартов, принятием ошибок и осознанием того, что передумать – это нормально. Это часть человеческой сущности.

Пессимизм

Часто это является вариацией самокритики, когда проще сдаться еще до начала: “Зачем беспокоится, я все равно ни за что не стану хорошим музыкантом и не попаду в группу; я никогда не найду партнера получше, работу получше; я никогда не завоюю уважение, которое может принести уверенность в себе”. Всегда неудачник, стакан всегда наполовину пуст. Я не хочу, потому что желания никогда никуда не приводят.

Такое мышление может быть признаком клинической депрессии, если так, то с этим нужно работать немедленно. Но это также может быть признаком того, что вы путаете действие и достижение, “нужно” и “хочу”, или же научились принимать защитную позицию, исходя из прошлых неудач. Как и в случае с самокритикой, ваше неделание – это отображение основной проблемы, вашего способа мышления.

Вот такой список. Надеюсь, вы нашли здесь пищу для ума. Читая его, вы, возможно, могли найти новые причины или их варианты, которые вам близки.

Главное – сделать шаг назад и посмотреть на собственную жизнь в целом, понять, что и как мешает вам заниматься желаемым. Постарайтесь найти главные процессы, эмоции и навыки, которые препятствуют движению вперед.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Републикация полной версии текста запрещена

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