Почему мы изменяем: четыре причины. Блог психолога

Наше мышление каждый день создает для себя ложную историю, которая приводит к тревоге и наносит ущерб отношениям

Передо мной сидит мужчина лет сорока. Одет в дорогой темно-синий костюм. Ухоженная прическа. Перстень подчеркивает сильные руки. Когда он заговорил о своей проблеме, его лицевой нерв напрягся и задрожал. Я почувствовал, как напряжение передалось и мне. Казалось, клиент борется с чем-то, что больше его, и побороть это никак не может.

У мужчины были жена и дети. “Но есть и она – женщина, к которой меня тянет. Я не раз принимал решение оставить жену и уйти к ней”, – говорил он. Уйти, по его словам, мешал страх предать жену, а еще причинить боль ей и детям.

– Но другая ваша часть хочет это сделать – предать?

– Да, – сухо и со злостью сказал мужчина, сжав руки.

Случай моего клиента, о котором идет речь, отнюдь не является исключением. Недавнее исследование показало, что 41% партнеров признаются в неверности физической или эмоциональной; 57% мужчин и 54% женщин сознались в неверности вроде флирта или эмоциональной измены. Интересно также, что 22% мужчин и 14% женщин хотя бы один раз изменяли своим партнерам; 36% мужчин и 35% женщин признаются в измене с сотрудником или коллегой на работе. В среднем измена продолжается около двух лет.

Измена, или адюльтер ведет к распаду партнерских отношений. Супружеская измена – поле битвы, которое и мужчины, и женщины покидают с поникшей головой, сраженные и опустошенные.

Каковы же причины супружеской измены?

Измена – способ реализовать свою фантазию. Психолог и семейный психотерапевт Скотт Горнто, проработав 25 лет с супружескими парами, говорит: мы часто придумываем себе фантазию о нашем счастье. Фантазия – это плод незрелой, не повзрослевшей личности. Мы часто фантазируем, когда реальная жизнь становится невыносимой. Фантазии – родом из детства. Например, в результате конфликтов или напряжений в семье думаем: “Точно, это была ошибка жениться на этом человеке! В спортзале тренируется прекрасная девушка, которая мне бы точно подошла”. Проблема в том, что вы не знаете, как в реальности будут складываться отношения с девушкой из спортзала. Измена – путь удовлетворить эмоциональные потребности. Женщины, не получающие тепла и внимания, проявления чувств со стороны партеров, ищут эмоционального тепла в отношениях с теми мужчинами, которые им это дают. Чаще привлекает то, что вы попадаете в центр внимания и получаете эмоциональное подкрепление. Проблема в том, что эмоциональный мир намного сложнее, чем кажется в первые месяцы отношений, – и даже годы взаимодействия на дистанции (через интернет или редкие встречи в кафе). Общаться на расстоянии и жить вместе – это как слышать о том, как же круто побывать на Килиманджаро или самому пройти нелегкий путь в гору. Получение обратной связи от партнера – вот что больше поддерживает желание изменять. Это чудодейственный способ удержания другого человека возле себя. Обратная связь с эмоциональным содержанием – то, против чего невозможно устоять мужчине или женщине, которым этого не хватает в браке. Часто мужчины на консультации говорят: “Женщина, с которой встречаюсь, говорит теплые слова, подчеркивающие мое достоинство, силу. Она меня ценит! С женой давно такого не было”. Часто не сам партнер, а наша потребность в получении внимания, приятных слов и жестов создает предпосылку для измены.

Эффект обратной связи мы переживаем при пользовании соцсетями, например, фейсбуком или инстаграмом, построенных на эффекте обратной связи. Вы постите фото и хотите видеть, сколько лайков поставили – даже неважно, кто.

Перед изменой супружеские отношения переживают синдром “лягушке в кипятке”. Если положить лягушку в кастрюлю с водой и нагревать постепенно, она будет соответственно повышать температуру своего тела. Когда вода начнет закипать, лягушка больше не сможет контролировать температуру своего тела и попытается выпрыгнуть. Но если лягушку сразу поместить в кипящую воду, тогда она сразу и выпрыгнет.

Отношения часто сопровождаются агрессией, обидой, злостью, ненавистью, непрощением. Эти чувства требуют прояснения. Но не все умеют выражать чувства. Знаю пары, в которых годами скрывались обида и непрощение по отношению к партнеру. Эффект “лягушка в кипятке” – отношения, в которых проблема усугубляется, но не решается. Мы не способны реагировать на медленные и постепенные разрушения. Например, остаются невыясненные обиды, агрессия, боль. Браки не рушатся за день. Отношения рушатся медленно и постепенно. И если ничего не предпринимаем, тогда доводим отношения до “смерти в кипятке”.

Измене часто предшествуют нерешенные эмоциональные проблемы

Измене часто предшествуют нерешенные эмоциональные проблемы. Рекомендую посмотреть сериал Любовники (The Affair) с Домиником Уэстом и Рут Уилсон.

Скотт Горнито в своей книге “Истории, которые мы рассказываем себе” выделяет центральную проблему измены: наше мышление каждый день создает для себя ложную историю, которая приводит к тревоге и наносит ущерб отношениям.

Возвращаясь к истории мужчины у меня на консультации, который сидел напротив и рассказывал о себе. В момент нашего разговора он вдруг вспомнил. Вспомнил, как их с матерью когда-то предал отец, уйдя к другой женщине. Именно предал – так он объяснил это себе, будучи ребенком. Вспомнил, как его бросил самый близкий мужчина – его отец. Осознание пронзило его, как молния. Эти два слова были путниками всю его жизнь. Они тенью отражаются в отношениях с партнерами по бизнесу, с друзьями, с женой, даже с его взрослеющими детьми. Он устал жить с убеждением, что его все бросают и предают. А теперь и он наступил на те же грабли.

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