Почему мы боимся говорить о сексе? Три причины

Откровенный разговор о сексе – признак счастливых отношений. Почему многие не стремятся к этому?

Конфликты в паре неизбежны. Ты думаешь о будущем и мечтаешь накопить денег, а твой партнер живет сегодняшним днем. Ты уверен, что с детьми стоит вести себя мягче, но тебя самого считают слишком снисходительным. Ты считаешь, что делаешь по дому всё, но для партнёра этого недостаточно. Или вы не можете поделить обязанности между собой.

Пары периодически ссорятся и часто находят нужное решение. Как минимум, они лучше понимают желания друг друга, проговаривая проблемы. Но есть одна сложная тема, которую стараются полностью избегать – отличия в сексуальных предпочтениях.

Множество исследований подтверждают: если вы открыто обсуждаете секс, то будете более довольны своими отношениями. Несмотря на это, огромное количество людей предпочтут мириться с неудовлетворительной сексуальной жизнью только бы не вести пугающий разговор. Почему же многие боятся проговаривать собственные потребности с партнёром? Канадский психолог Узма Рехман вместе с коллегами решила найти ответ, изучив конфликты в парах.

Даже в стабильных отношениях многие воспринимают секс как нечто порочное

Конфликтовать всегда сложно, зачастую мы стараемся избегать негативных эмоций. Настроение может испортиться, а чувства будут задеты. Так же, как мы не рвёмся в кресло к стоматологу, мы уклоняемся от обсуждения деликатных моментов. Но ситуация при этом лишь накаляется.

При решении проблем не сексуального характера мы склонны быть более принципиальными в своих позициях. Спор может быть полезен для отношений, особенно если мы сосредотачиваемся на конкретном вопросе, не оскорбляем партнёра и не переходим на личности.

Но даже пары, вполне успешно решающие разного рода конфликты, теряются при обсуждении секса. Вместо того чтобы уделить внимание своим предпочтениям и вкусам партнёра, мы опираемся на общественные установки насчёт того, каким должен быть секс. Мы не озвучиваем желание вырваться из рутины, оставляем все свои фантазии при себе. Неудивительно, что после долгих лет брака секс становится пресным.

Существуют три причины, почему пары избегают разговоров о сексе:

Удар по отношениям. Люди боятся конфликта, который может навредить отношениям. Другими словами, они ценят свои отношения, даже если не счастливы в них. И предпочтут играть в молчанку, вместо того чтобы рискнуть и что-то изменить – в хорошую или плохую сторону. Удар по партнёру. Люди боятся сделать больно своей половинке. То есть беспокоятся о состоянии партнёра, даже если не уверены в совместном счастье. Опять же, это позиция «как-нибудь справимся», хотя есть шанс, что после некоторой неловкости отношения станут лучше. Удар по себе. Люди боятся, что конфликт сделает их уязвимыми. Им кажется, что открыв себя, они столкнуться с несогласием или осуждением. То, что мы нуждаемся в одобрении партнёра и так сильно боимся потерять его, становится главной причиной замалчивания деликатных проблем.

В своих исследованиях Рехман с коллегами просили участников представить себя в конфликтной ситуации с партнёром. Сценарий предполагал как проблемы не связанные с сексом, такие как распределение домашних обязанностей, так и вопросы о сексе – регулярность или качество. После этого участники заполняли анкеты, где нужно было оценить угрозу для отношений, партнёра и себя. С одной стороны, результаты показали схожесть обоих видов конфликтов, так как угроза оценивалась высоко. Но, с другой стороны, споры о сексе больше били по собственной самооценке, чем не интимные конфликты.

В целом, этот эксперимент показал, что основная причина избегания конфликтов на тему секса – это беспокойство о своих чувствах.

Во-первых, секс преподносится как крайне неловкая тема для разговора, и мы обходим её стороной. А ещё склонны переводить дискуссии о сексе в шутку. Даже в стабильных отношениях многие воспринимают секс как нечто порочное.

Во-вторых, сексуальное образование в основном совершенно неадекватное. Многие до сих пор абсолютно невежественны в анатомии тела – как своего, так и партнёра. Хотя у нас и есть некое представление, что такое секс, только немногие осознают полный спектр сексуальных активностей, доступных для людей. Таким образом, у нас нет ни понимания собственных потребностей, ни словарного запаса, чтоб рассказать о них партнёру.

Именно из-за нашего смущения и незнания мы чувствуем себя так неловко и уязвимо, когда нужно обсудить вопрос секса с партнёром. Если мы считаем свои желания странными, то ожидаем, что и другой человек воспримет их так же. Ещё нам может казаться, что потребности появляются откуда-то из подсознания, и мы не в силах их контролировать. Когда же мы рассказываем о сексуальных фантазиях и сталкиваемся с упрёком, то думаем, что партнёр отвергает нас такими, какие мы есть на самом деле. Поэтому и предпочитаем держать всё в себе.

Если же люди набираются смелости и проговаривают интимные вопросы с партнёрами, они в целом выстраивают более счастливые отношения. Конечно, переступить через неловкость, заговорить про секс и подобрать нужные слова – это непросто и требует усилий. Но даже в интернете есть множество статей на эту тему. Совместный поход к психологу также может стать эффективным шагом для решения проблем.

Конфликты неизбежны в отношениях, а вопросы секса – одни из самых сложных в дискуссии. И всё же конфликт – это ещё не признак, что с вашими отношениями что-то не так. Наоборот, если вы спорите и при этом вместе хотите решить проблему, это только укрепит ваши отношения.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Републикация полной версии текста запрещена

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