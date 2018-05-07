Почему мужчины борются с женщинами. Блог Михаила Лабковского

Основная проблема всех отношений в том, что люди не сотрудничают, а сражаются

Мужчины и женщины затевают какие-то игры.

Этот принцип работает почти везде, включая карьеру и бизнес. Результат: люди просят войну, и они ее получают. Начиная со знакомства с девушкой до того момента, как она оказывается в вашей постели. И даже после этого.

Почему же мужчины выбирают ходы и тактики, вместо того, чтобы просто расслабиться и быть собой?

Уверенный мужчина никого “завоевывать” не будет

Как-то женщина-коуч задала мне вопрос: “Михаил, вот я, так же, как и вы, читаю лекции, но мне вечно приходится доказывать слушателям, что я не медведь. Я постоянно напряжена, потому что чувствую, что клиенты мне не доверяют. Вечно придумываю способы завоевать доверие, но ничего не помогает. Как быть?”

Дело в том, что у нее своего рода конфронтация. Мы начинаем защищаться, когда чувствуем себя неуверенно. Нам начинает казаться, что кругом враги. Это результат внутреннего страха. А когда речь идет об интимных отношениях, срабатывает страх быть отвергнутым, униженным, оскорбленным.

У женщин этот страх ничуть не меньше. Отсюда все эти игры в недоступность, все эти посылы “завоюй меня”. Только вот уверенный в себе мужчина никого “завоевывать” не собирается. А неуверенный быстро втягивается в эту игру: начинает ухаживать, звонить, оказывать знаки внимания, чтобы в конце “одержать победу” и получить “доступ к телу”.

После этой победы он закономерно пропадает. Не потому, что получил, что хотел, физически удовлетворился. А потому, что смысла сражаться больше нет, “победу”, как ему кажется, он уже одержал, нечего дальше тратить время.

Но разве мужчине не обидно, что его не хотели “за просто так”? За то, что он такой человек, с таким набором качеств? Нет, его “приняли” в постель за какие-то действия, поступки.

В таких мужчин вырастают мальчики, которых родители хвалили за достижения, которые редко слышали, что они замечательные сами по себе. Эти мальчики становятся мужчинами физически, но в мозгах ничего не меняется: они все так же завоевывают расположение какими-то действиями, а без этого — никак.

Из-за комплексов мы лишаемся настоящего удовольствия

Идем дальше. Некоторым мужчинам реально нужны эти постельные “победы”. Их самооценка напрямую зависит от количества половых партнеров, потому что веры в себя у них попросту нет. Если им отказывают, значит, не за что себя уважать.

Самое смешное, что в парадигме таких мужчин у девушек точно такие же проблемы. Если им встречается уверенная в себе дама, которая сразу говорит, чего хочет, в игры не играет и занимается любовью по собственному желанию (а не после цветов, свиданий и подарков), они тут же записывают ее в “дешевки”. А вот девочка с проблемной психологией, которая устраивает театр одного актера с этим самым “завоюй меня” — “достойная женщина”, сама невинность и чистота. Твоя лига, так сказать.

Печально получается, ведь и мужчины, и женщины из-за низкой самооценки в результате лишают себя удовольствия. Причем дело не только в этом: если мы раз за разом самоутверждаемся через постель, комплексы никуда не уходят, а только нарастают, как снежный ком. Отношения с женщинами становятся сложными и запутанными, ведь они изначально начинались со сложностей и путаницы. И у этого нет конца.

Уверенный в себе человек ни с кем не сражается

Быть собой и ни за кем не бегать

Единственный способ с этим завязать — действительно прекратить бегать за женщинами. Она сказала “нет”? Окей, значит, нет. Уверенный в себе мужчина после первого отказа спокойно идет дальше. И еще он не боится подойти к любой понравившейся девушке и этот отказ услышать. Его самооценка от этого не зависит. А в дурацкие игры он играть не будет.

И да, каждый из нас может не понравиться другому. Он блондин, а она любит шатенов. Ничего страшного, это его как мужчину вообще не характеризует.

А женщины – они действительно любят уверенных в себе мужчин. Не в том плане, что его за дверь, а он лезет в окно. А в том, что уверенный в себе человек ни с кем не сражается в принципе. Ему это вообще не интересно.

Текст публикуется с разрешения автора

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