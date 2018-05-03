Почему методы обольщения не работают. Блог Ирины Говорухи

Не стоит держать мужчин за дураков

Лет десять назад возник бум на школы гейш. В каждом городе, районе, квартале открывались женские студии и клубы с дурацкими названиями, типа “Черничная ночь” или “Все леди делают это”, в которых дамочек дрессировали, словно медведей в цирке. Учили беседе с придыханием, танцам на пилоне и искусству флирта по телефону. Если парень позвонит даже в три утра, следует отвечать, что вы только вышли из душа и рыскаете по квартире в поисках крема для тела. Пусть пофантазирует. Кроме того, советовали, как застрять в лифте или случайно захлопнуть квартирную дверь, оставшись на лестничной клетке в соблазнительном пеньюаре из венецианских кружев. У молодого человека появится шанс для подвига. Цитировали Лилю Брик, рекомендующую для привязки мужчины почаще его хвалить и позволять мелкие шалости.

В итоге выросло поколение, действующее по инструкции. Если смотреть – то из-под опущенных ресниц. Если общаться – то непременно голосом из матки, да еще с хрипотцой, словно стаж курения перевалил за полстолетия.

Один знакомый рассказывал, что всегда с интересом наблюдает за женскими методами соблазнения. Каждая девушка, словно под копирку, делает одно и то же. Сперва оближет губы, затем накрутит на палец локон, незаметно расстегнет верхнюю пуговицу, погладит собственное бедро и отполирует ножку бокала. Кто-то вечер напролет сосет свой палец, затем коктейльную трубочку и палочку от мороженого. Роняет ключи от машины, а потом эротично их поднимает, неестественно прогибая спину. И все с одной целью, чтобы рассмотрел ее соски и бантик на трусиках:

- Меня уже подташнивает от этих рыбачек с удочками.

Как по мне, ценность женщины в ее естественности. В ее свободе, а не зависимости от глянцевых советов. Одна знакомая сразила будущего мужа тем, что на первом свидании ела конфеты, не считая калории, а фантики любовно разглаживала и складывала стопкой. Соседка явилась на встречу с таким шлейфом, будто приняла душ из “Красной Москвы”. Как оказалось, девушка забежала в парфюмерный магазин и на автомате надушилась всеми пробниками одновременно. Знаю тех, кто на первом свидании составлял кроссворд и привлекал партнера к обдумыванию тезисов, а не покачивал туфлей, как маятником, удерживая его на большом пальце.

Ценность женщины – в ее естественности

Так что не стоит с мужчинами играть в игры. Они обязательно нас переиграют и оставят в дураках. Любой представитель сильного пола с легкостью отличит фальшивый смех, фальшивый оргазм и искусственную походку. Промолчит и пойдет к той, которая искренне смеется, получает удовольствие и прихрамывает. И потом, невозможно всерьез заинтересовать кого-то, играя Клеопатру или Нефертити. Копируя походку Мерлин Монро или взгляд Кейт Уинслет. Самая главная ценность женщины – быть непосредственной и оставаться собой.

Текст публикуется с разрешения автора

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