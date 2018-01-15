Чему меня научило дело Харви Вайнштейна. Блог журналиста

Прошлый год, особенно вторая его половина, прошел в США под знаком борьбы с харасментом и сексуальным насилием. Дискуссия относительно норм поведения не обошла стороной никого

Я – мальчик. Я нахожусь в привилегированном положении со дня своего рождения. Вокруг меня все должны бегать на цыпочках. Целовать во все места. Готовить борщ и вареники. Все женщины должны меня хотеть, выполнять все прихоти, раздеваться, как только щелкну пальцами, смотреть с открытым ртом. Я имею полное право хватать их за разные места, рассказывать пошлые анекдоты.

Мир женщины – это ее муж, ее семья, ее дети и ее дом. Kinder, Küche, Kirche. А если она будет кочевряжиться, имею полное право научить правильно обращаться. Вы знаете, о чем идет речь. Главное не оставлять синяков. Это нормально. Потому что она – глупая баба, а я – мужчина. Феминизм придумали бабы, за неимением секса. Если бы он был – они бы себя нормально вели.

Звучит знакомо, не так ли? Так думает и ведет себя мизогинист – человек, который ненавидит женщин. Относится к ним, как к предмету, к собственности. Которій считает себя лучше них. Многие признаки мизогинии можно увидеть в мировых религиях.

В христианстве мизогиничнисть проявляется в вопросе женского священства, позиции в отношении абортов, в молчании женщин в церкви.

В исламе – это Сура Ан-Ниса, аят 34. «Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими, и потому что они расходуют из своего имущества. Праведные женщины покорны и хранят то, что положено хранить, в отсутствие мужей, благодаря заботе Аллаха. А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, уговаривайте их, избегайте на супружеском ложе и бейте их. Если же они будут покорны вам, то не ищите пути против них. Воистину, Аллах – Возвышенный, Великий».

В индуизме законы Ману требуют, чтобы женщина всю свою жизнь находилась в подчинении у отца, мужа, сына, родственника или, в случае их отсутствия, у князя, и запрещают ей добиваться независимости.

Ежегодно в Украине от домашнего насилия погибает более 600 женщин и только 10% женщин – жертв домашнего насилия сообщают об этом в правоохранительные органы. 4 миллиона украинок страдают от домашнего насилия.

Это ненормально. Это несправедливо. От этого тошнит. По крайней мере меня.

Можно начать с малого. Например, перестать щупать коллег по работе

Неправильно щупать коллег по работе и делать им массаж, когда об этом не просят. Фраза «А чего она одевается вызывающе?» уже является мизогиничной. Если человек смотрит на каждую женщину как на объект сексуального желания – что-то не так с мужчиной, а не с женщиной.

Одна из фраз, которая запомнилась мне в США, когда в очередной раз обсуждался вопрос о противоправных действиях сексуального характера в отношении женщин – «Как насчет того, чтобы НЕ...?»: «Как насчет того, чтобы НЕ насиловать?», «Как насчет того, что НЕ будет секса на первом свидании?», «Как насчет того, чтобы НЕ...?».

«Так сложилось», «это социальная норма», «это просто семейные ценности» – не аргумент. Никогда им не был и не будет. Семейные и социальные нормы меняются.

Мы – мужчины – можем изменить ситуацию, если считаем себя действительно сильным полом. Простого рецепта нет, поскольку проблема чрезвычайно велика. Можно начать с малого. Например, перестать щупать коллег по работе и рассказывать похабные анекдоты. Перестать обсуждать позы и каким образом прыгнули бы в гречку с во-о-о-н той блондинкой или брюнеткой. Перестать считать себя богами. Перестать поднимать руку, в первую очередь, на собственных детей. Научиться слышать. Не употреблять фраз «Я мыжчина – мне виднее», «Ты женщина – тебе не понять».

Писать сказки и рассказы, где один из героев – женщина, которой не нужен мужчина, чтобы решить проблему. Снимать фильмы и мультики, где на заднем плане больше женщин и у героев женского пола такое же, как и у мужчин, количество диалогов. Мыть посуду. Убирать в доме. Участвовать в воспитании детей. Мы равны в своих правах и свободах. Мы должны начать с себя. Мы можем доказать себе и окружающим, что способны на большее.

Это маленький шаг. Он очень сложный и непростой. Я сам его очень боялся. Но какая польза от меня – мужчины – если я не могу сделать мир лучше для тех, кого люблю. Ведь я – мальчик.

Колонка опубликована в блогах на сайте Украинской службы «Голоса Америки». Мнения, высказанные в рубрике «Моя Америка», передают взгляды самих авторов и не отражают позицию «Голоса Америки»

Опубликовано с разрешения автора и издания

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