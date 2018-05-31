Почему каждому стоит заниматься танцами. Блог спортсмена-любителя

В танцах царит огромное разнообразие стилей и направлений, так что каждый найдет для себя то, чего не хватает именно сейчас

Сэр Кен Робинсон, автор и международный советник по развитию творческого мышления, в одном из своих выступлений сказал, что танец в школе должен иметь такой же статус, как математика, наука и изучение языков, ведь он способствует успеваемости. Это не значит, что танцы можно сравнить с математикой по важности. Но такая активность помогает ребенку, да и взрослому человеку, раскрыться эмоционально, избавиться от стресса, улучшить память и внимательность, и принести много других приятных моментов.

Почему так происходит

Танец — это выражение эмоций, отношений, чувств и идей через физическое движение. Его никто не изобретал специально, как и бег. Эта форма выражения была с нами всегда.

В своём исследовании “Обучение танцу по всему миру: Перспективы танца, молодые люди и перемены” Шарлотта Свендлер Нильсен и Стефани Берридж изучают ценность танца в разных странах: от Финляндии до Южной Африки, от Ганы то Тайваня, от Новой Зеландии до Америки. Низкий статус этого вида физической активности во многих школах связан с повышенным вниманием к традиционной академической программой обучения (логика, математика).

Данные, собранные исследователями, показывают, как танец бросает вызов стандартным концепциям интеллекта и достижениям, а также показывает силу движения, которая помогает людям меняться в независимости от их возраста и происхождения.

Он может помочь пройти через испытания, пережить сложные эмоции, снизить стресс, и, самое главное, восстановить эмоциональные баланс, спокойствие и уравновешенность. Особенно это касается трудных подростков и школ из неблагоприятных районов.

Конечно, позитивное влияние танца работает не только с детьми. Взрослых это тоже касается. Только они уже работают с более серьезными проблемами: снятие стресса и зажимов, переживание эмоций через движение и музыку, расслабление. По сути, это – идеальная арт-терапия. К тому же, обучение танцам помогает социализироваться. Особенно это касается парных танцев. Через движение с партнером люди учатся эмпатии, начинают чувствовать человека и понимают, чего от них хотят.

Обретенные в танцах навыки помогают не только в личной жизни, но и на работе. Согласно тем же исследованиям, танец в паре помогает выработать те качества, которые ценят многие работодатели — умение сотрудничать и быстрая адаптируемость к новым условиям.

Танцы и борьба со стрессом

Танцы — это эмоции. Через движение и музыку вы проживаете ситуацию, проходите через нее, делитесь тем, что скопилось внутри. Иногда это радость и любовь, иногда тоска, боль, обида и потеря. Танцуя радость или любовь, вы приумножаете эти эмоции в разы. Выражая танцем грусть или злость, вы наоборот избавляетесь от них.

Танец можно назвать своеобразной медитацией

В исследовании, проведенном в 2011 году, изучали влияние обучения танцам на уровень депрессии. В тесте принимало участи 120 здоровых женщин и мужчин, которых разделили на две группы. На протяжении 12 недель одна группа брала уроки танцев три раза в неделю, у участников другой (контрольная группа) только брали замеры уровня депрессии. После завершения тестов у танцевальной группы уровень депрессии был ниже, чем у контрольной группы (<0,05 и >0,05 соответственно).

В статье, посвященной балету и опубликованной на The Guardian , говорится о том, что такие трудные эмоции, как страх, тревожность, стресс и депрессия очень сложно выразить словами. О них трудно рассказывать, поэтому большинство людей страдают от этих разрушительных эмоций в одиночестве. Танец же помогает открыться и рассказать о своих чувствах через движение.

Вместе с движением под музыку включается биохимия, и организм начинает вырабатывать гормоны счастья (эндорфин и допмаин). В результате психологический эффект дополняется химической составляющей.

Кроме того, танец можно назвать своеобразной медитацией. Во время танцевального класса вы будете сосредоточены на музыке и движениях и вряд ли заметите, как пролетит время и тренировка подойдет к концу. У вас просто не будет времени на то, чтобы отвлекаться на свои негативные эмоции. Это состояние часто называют потоком. То же самое можно почувствовать, когда пишешь картины или делаешь наброски в альбоме для скетчей, или когда поешь.

Поэтому если вы вдруг почувствовали, что вам в жизни не хватает самовыражения, попробуйте сходить на танцы. Хотите почувствовать себя увереннее и горячее, тогда попробуйте фламенко. Если не хватает общения и хочется научиться слушать партнера, тогда можно попробовать социальную латину. Для плавности и женственности отлично подходит стрип-пластика (не путать со стриптизом). Более утонченным натурам, любящим театр, наверняка понравится контемпорари. А для веселья идеально подходит фанк или джаз-фанк. В танцах огромное разнообразие стилей и направлений, так что каждый найдет для себя то, чего не хватает именно сейчас.

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