Почему карьера так важна для нас. Блог Тима Урбана

Карьера – это не только то, что отнимает значимый отрезок вашего времени и влияет на остальные сферы вашей жизни. Это также ваш способ влиять на мир

Есть два способа решать задачи. Первый – рассуждения, основанные на основополагающих принципах. Он подобен подходу ученых. Вы берете базовые факты и наблюдения и используете их, чтобы сложить в определенные выводы, словно шеф-повар, экспериментирующий с сырыми продуктами, пытаясь сделать из них что-то вкусное. Собирая такую головоломку, шеф-повар создает новый рецепт.

Другой тип – рассуждение по аналогии. Происходит, когда вы смотрите на то, как нечто делалось прежде, и наследуете это с небольшими личными нововведениями, словно повар, готовящий по уже составленному рецепту.

Абсолютное копирование чужих рецептов, равно как и подход совершенно независимого шеф-повара-изобретателя – две крайности целого спектра вариаций. Однако для любой сферы жизни, предполагающей рассуждение и принятие решений, в какой бы части этого спектра вы ни находились, ваш процесс анализа и выбора, как правило, можно свести к одному из этих двух типов. Создание против копирования. Оригинальность против конформизма.

Бытность шеф-поваром отнимает много времени и энергии, что понятно, ведь вы пытаетесь не заново изобрести колесо, а создать его впервые. Путь к определенному выводу подобен блужданию по таинственному лесу с завязанными глазами и всегда предполагает пробы и ошибки. Быть обычным поваром гораздо проще. В большинстве случаев работа шеф-повара – ужасная трата времени, которому сопутствует высокая стоимость упущенных возможностей, ведь времени на этой планете невероятно мало. Прямо сейчас на мне джинсы J.Crew, простая футболка и худи, а также обувь Allbirds, потому что я пытаюсь соответствовать некоему образу. На протяжении жизни я смотрел по сторонам, на других людей, которые были более-менее похожи на меня, и купил определенное количество одежды, которую носят такие, как я. В этом есть смысл, ведь одежда для меня не важна, это не то, как я выражаю свою индивидуальность. Так что в моем случае, мода – это та часть жизни, где стоит использовать рассуждения по аналогии.

Но есть и другие сферы жизни, которые по-настоящему имеют значение – где жить, с какими людьми дружить, жениться ли и на ком, иметь ли детей и как их растить, как определить жизненные приоритеты.

Прокладывание карьерного пути – одна из таких по-настоящему важных вещей. Давайте разберемся, почему.

Время. У большинства из нас карьера (включая вспомогательное время вроде дороги в офис или размышлений о работе) съедает от 50 тыс. до 150 тыс. часов. В данный момент, продолжительная человеческая жизнь длится около 740 тыс. часов. Если отнять детство (около 175 тыс. часов) и ту часть взрослой жизни, которую мы проводим во сне, за едой, тренировками, уходом за собой и прочими жизненными делами (около 325 тыс. часов), останутся 250 тыс. значимых взрослых часов. Так что карьера отнимает от 20% до 60% вашего значимого взрослого времени.

Качество жизни. Карьера играют решающую роль в том, как выглядят ваши “некарьерные” часы. Для тех из нас, кто не богат в силу наличия прошлых заработков, брака или наследства, карьера является средством поддержки. Особенности карьеры также определяют, где вы живете, насколько гибкой является ваша жизнь, что вы можете делать в свободное время, а иногда даже то, с кем вы играете свадьбу.

Карьера отнимает от 20% до 60% вашего значимого взрослого времени

Влияние. Карьера – это не только то, что отнимает значимый отрезок вашего времени и влияет на остальные сферы вашей жизни. Это также ваш способ влиять на мир. Каждая человеческая жизнь касается тысяч других тысячами способов, а те, в свою очередь, связаны с еще тысячами жизней. Мы это не сможем проверить, но, думаю, если взять любого 80-летнего человека и вернуться во времени на 80 лет назад, найти этого человека ребенком, выбросить его на свалку, а затем вновь вернуться в сегодняшний день, то мы обнаружим в мире очень много изменений. Все жизни оказывают огромное влияние на мир и на будущее. И тот эффект, который окажите вы, зависит от вас, тех ценностей, в соответствии с которыми вы живете, и тех мест, куда направляете энергию. Какую бы форму не приняла, в конце концов, ваша карьера, от этого будет зависеть целый мир.

Идентичность. В детстве нас часто спрашивали о наших карьерных планах, задавая вопрос о том, кем мы хотим быть. Когда мы выросли, мы объясняем людям свои карьеры, рассказывая, кем работаем. Мы не говорим “Я практикую право”, а говорим “Я – адвокат”. Возможно, это нездоровый способ думать о карьере, но исходя из того, как устроено современное общество, можно сказать, что карьера человека является основополагающей частью его идентичности.

Так что карьера – это не какой-то дурацкий свитер. Это нечто по-настоящему важное. Эта территория требует того, чтобы вы были ее шефом, а не рядовым поваром.

Это первая часть текста Тима Урбана о выборе карьеры.

Оригинал публикации на сайте Wait But Why

Wait But Why

