Почему я не верю словам. Блог Ирины Говорухи

Тот, кто много говорит, как правило, мало делает

В одиннадцатом классе мы полгода мусолили одну единственную тему – выпускного вечера. Болтали о платьях, босоножках и чулках. Одна девочка чуть ли не с сентября хвасталась тафтой хамелеон, привезенной из Германии, и кроем по журналу Patrones. Серьгами с кристаллами Сваровски, туфлями с косыми пряжками и прической “голливудская волна”. Мы изначально смирились, что на ее фоне будем выглядеть пастушками и бедными родственницами. Ну, нет у нас возможности покупать заморские ткани, испанскую периодику и хрустальные бусины. А потом она явилась настолько невразумительной, что мы со своим отечественным атласом и обувью из магазина “Монарх” выглядели намного эффектнее.

Однажды моя знакомая написала книгу и стала штормить публикациями Facebook. Она рассказывала, что подобного шедевра свет еще не видел, и она сама в шоке, как смогла подобное “наваять”. Что ее творение гениально, история – эксцентричная и, вообще, кто не прочтет, тот законченный кретин. Книга вышла из печати и осталась незамеченной.

Гений любит тишину

Существует категория парней – не в состоянии сложить себе цену. Они хвастают многочисленными любовными победами и талантом удовлетворять одновременно пятерых. Позиционируют себя некими эротоманами и доказывают, что могут довести женщину до оргазма одним кивком головы. Что знают все волшебные точки, закорючки, загогулины. Способны оставаться в постели сутками и пребывать в боевом состоянии часами. Как правило, именно такие сдуваются еще на этапе раздевания.

У наших соседей произошла неприятность. Их сын позиционировал себя водителем с пеленок. Водил жигули с пятилетнего возраста, сидя у отца на коленях. Мотоцикл – с четвертого класса. Вечно распушивал хвост перед пацанами и рассказывал, какой он гонщик. Похлеще Шумахера и француза Алена Проста. Кроме того, крутой автомеханик: и головку блоков цилиндров КАМАЗ может отремонтировать, и заменить сайлентблоки. А потом его отец пригнал новенькую Mazda. Паренек, пританцовывая от нетерпения, захотел собственноручно поставить машину в гараж. Прыгнул за руль, поднялся на рампу, а потом перепутал педаль газа с педалью тормоза и со всей силы влетел в стену. Автомобиль не поддавался ремонту.

Блефующие и заявляющие “да я одной левой”, на самом деле, ничего из себя не представляют. Тот, кто много говорит, как правило, мало делает. Гений любит тишину. Талант – скромность. И как тут не вспомнить гениальную мысль Марка Твена о том, что шум ничего не доказывает. Ведь даже курица, снесшая яйцо, зачастую хлопочет так, как будто она снесла небольшую планету.

Текст публикуется с разрешения автора

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