Почему эмоциональный интеллект важнее IQ. Блог Тревиса Бредберри

Успех в карьере и уровень дохода зависят от эмоционального интеллекта, а не сообразительности

"В свое время информация об эмоциональном интеллекте оказалась недостающим звеном для понимания известного явления: люди со средним IQ в 70% случаев оказываются более эффективны, чем люди с высоким IQ. Эта аномалия ставила под сомнение важность IQ, прежде считавшегося единственным источником успеха. Спустя десятилетия исследований выяснилось, что эмоциональный интеллект является критически важным фактором, выделяющим людей из общей массы", – пишет Тревис Бредберри в блоге для World Economic Forum.

Эмоциональный интеллект – это нечто неуловимое, живущее в каждом из нас. Он влияет на поведение, умение справляться с трудностями в обществе и принимать решения, помогающие добиться позитивных результатов. Эмоциональный интеллект состоит из четырех базовых навыков, делящихся на две группы: личная компетенция и социальная компетенция.

Личная компетенция состоит из самосознания и самоуправления. Это навыки, отвечающие за умение осознавать собственные эмоции и управлять поведением и склонностями.

Самосознание – способность воспринимать собственные эмоции и принимать их во внимание во время тех или иных действий.

Самоуправление – способность использовать это осознание, чтобы сохранять гибкость и позитивную направленность в поведении.

Социальная компетенция состоит из социальной осведомленности и управления взаимоотношениями. Это ваша способность понимать настроение, поведение, мотивы других людей с тем, чтобы эффективно на них реагировать и улучшать качество взаимоотношений.

Социальная осведомленность – это способность точно воспринимать эмоции других людей и понимать, что происходит на самом деле.

Управление взаимоотношениями – это способность использовать понимание собственных и чужих эмоций, чтобы успешно справляться с взаимодействием.

Эмоциональный интеллект, IQ и характер – это разные вещи

Эмоциональный интеллект является базовый элементом человеческого поведения и отличается от интеллекта. Между IQ и эмоциональным интеллектом нет связи. Предсказать уровень эмоционального интеллекта по тому, насколько человек умен, попросту невозможно.

Интеллект – это способность учиться, которая остается одинаковой как в 15, так и в 50 лет. Эмоциональный интеллект – это гибкий набор навыков, которые можно приобрести и усовершенствовать при помощи постоянной практики. Хотя одни люди от природы обладают более развитым эмоциональным интеллектом, его все же можно развить, даже не имея от рождения.

Личность – это последний кусочек паззла. Это стабильный “стиль”, который отличает каждого из нас. Это результат четких предпочтений, как, например, склонность к интровертности или экстравертности. Как и IQ, личность не помогает определить эмоциональный интеллект. Подобно IQ, характер стабилен в течение жизни и не меняется. IQ, эмоциональный интеллект и характер отвечают за разные сферы наших жизненных проявлений.

Эмоциональный интеллект предсказывает эффективность

Насколько сильно эмоциональный интеллект влияет на наш профессиональный успех? Если коротко, то очень сильно! Это мощный способ направить всю свою энергию в определенное русло и достичь невероятных результатов. В ходе исследования моя компания тестировала эмоциональный интеллект параллельно с 33 другими важными для карьеры качествами. Мы обнаружили, что эмоциональный интеллект – самый надежный индикатор эффективности. Он объясняет 58% успеха в работе любого типа.

Эмоциональный интеллект – основа большинства важнейших качеств. Он влияет практически на все, что вы делаете. Среди навыков, на которые он влияет: умение справляться со стрессом, навыки социального общения, умение работать в команде, способность принимать решения, справляться со злостью, гибкость и другие.

В ходе исследования мы обнаружили, что 90% людей с наилучшими показателями обладали развитым эмоциональным интеллектом. С другой стороны, 20% тех, чьи показатели были худшими, также имели высокий уровень эмоционального интеллекта. Вы можете быть эффективны, не обладая эмоциональным интеллектом, но шансы очень невелики.

До сих пор не удалось найти должность, в которой успехи и заработок не были бы тесно связаны с эмоциональным интеллектом

Люди с высоким эмоциональным интеллектом зарабатывают больше – в среднем их зарплата на $29 тыс. в год выше, чем у тех людей, чей эмоциональный интеллект на среднем уровне. Связь настолько прямая, что каждый пункт в развитии эмоционального интеллекта добавляет $1,3 тыс. к годовому доходу. Это наблюдение справедливо для всех отраслей, всех уровней и всех регионов мира. Нам еще не удалось найти должность, успехи и заработок в которой не были бы тесно связаны с эмоциональным интеллектом.

Эмоциональный интеллект можно развивать

Коммуникация между эмоциональными и рациональными участками мозга – это физиологическая основа эмоционального интеллекта. Путь к эмоциональному интеллекту начинается в спинном мозге. Именно он принимает первые сигналы о ваших переживаниях, которые путешествуют затем во фронтальные участки коры головного мозга. После этого вы можете рационально рассуждать о пережитом опыте. Но прежде они проходят через лимбическую систему – место, где рождаются эмоции. Поэтому эмоциональные реакции появляются прежде, чем в дело вступает рацио. Эмоциональный интеллект отвечает за эффективную коммуникацию между рациональным и эмоциональным центрами нашего мозга.

Перевод НВ

Изначально опубликовано на WEForum.org.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь