Почему датчане, в отличие от украинцев, получают удовольствие от работы. Блог украинского программиста

Отличительной частью датской культуры является понятие arbejdsglæde, то есть удовольствие от работы

Считается, что работник будет выдавать результаты лучше и дольше, если он испытывает чувство счастья и принятия группой.

Работа и общение должны быть “хюггли” (уютными). Гармоничная красота офиса, чистота и ухоженность, чувство безопасности — все это работает на повышение коэффициента удовольствия от работы. Этот коэффициент регулярно измеряют методом опросов. В нашей команде он был 87%. Так как этот показатель был на 2% меньше, чем в среднем по компании, наш шеф дополнительно собрал команду, чтобы выяснить болевые точки и устранить их.

Из моего личного опыта таких ярких моментов было несколько. Когда я только устроился в телекомпанию TV2 (а выйти на новую работу в Дании, как правило, можно только с первого числа нового месяца), мой новый шеф сказал мне, что вся команда 29 сентября едет в Амстердам на конференцию. Поэтому он посоветовал мне взять отпуск на два последних дня сентября на старой работе и поехать вместе с ними. Несмотря на то, что я фактически еще не числился в штате, мне оплатили дорогу, проживание и участие в конференции. И технологию я подтяну, и с командой познакомлюсь в неформальной обстановке. Я оценил.

Еще был момент, когда я вдруг стал регулярно не успевать на совещание к девяти утра, и тот же шеф поговорил со мной, чтобы выяснить причину. Так как дело было в детях и их садиках-школах, то шеф предложил перенести совещание для всей команды на полчаса позже. Звучит как мелочь, но когда это делается ради тебя одного, это приятно.

Через пару часов после обеда у многих людей появляется желание съесть чего-то сладкого, и датчане сделали из этого традицию — вся команда делает перерыв и отправляется на поиски шоколада.

А еще для повышения уровня arbejdsglæde в офисе есть массажный кабинет с четырьмя видами массажа. Бесплатно.

Интересный момент про обучение. У нас не редкость, когда компания покупает книги или оплачивает поход на конференцию.

В датской TV2, поскольку бюджет позволял, наш шеф приглашал различных звезд мира IT, чтобы они выступили у нас. Все неформально, с перерывами на тортик.

Спорт

Говорят, где два украинца, там три гетмана. В Дании не так: где два датчанина, там три клуба по интересам. У нас был даже клуб коллекционеров живописи, и в TV2 на стенах постоянно висела сменяющаяся экспозиция, которую потом скупали члены клуба.

Отдельно стоял спорт. Во-первых, есть клуб любителей спорта, суть которого в том, чтобы планировать спортивные мероприятия в компании, а также возмещать походы в спортзал членам спорт-профсоюза. Впрочем, я им не пользовался, так как возмещали только абонплату больших спортивных сетей, а я ходил в маленький, но гордый независимый бассейн возле дома, так что приходилось платить самому.

Что удивило в спорте, так это массовые городские мероприятия. Например, DHL Stafetten — эстафета на 5 км для команд из 5 человек, организованная под эгидой компании DHL. Фишка в том, что каждая компания в городе, крупная и не очень, выставляла свои команды, и стадион Parken ненадолго становился маленьким олимпийским городком. В Украине тоже становятся популярными марафоны среди компаний, но до копенгагенской массовости нам пока бежать и бежать.

Где два датчанина, там три клуба по интересам

Помимо этого каждая компания также ставила свой тент с пивом и барбекю, так что общегородское спортивное мероприятие становилось массовым пиво-принятием. Я слышал, что датские бомжи, которые слетаются на такой массовый ивент собирать банки из-под пива, поднимают в сумме 100-200 тыс. крон (1 банка — 1 крона), то есть $15-30 тыс.

Если оставить пиво в стороне, то спорт очень популярен и пронизывает жизнь каждой компании и каждого отдельно взятого человека. По этой причине датчане в среднем живут на 9-12 лет дольше украинцев. Ну и, бесспорно, это объединяет коллектив. Например, в Дании коллеги могут договориться пробежать Iron Man вместе, а в Украине это, как правило, спорт личного достижения. Чувствуете разницу?

Офис должен вдохновлять

Ну и конечно, расскажу про офис, так как там мы проводим треть суток.

Первое, на что сразу обращаешь внимание — это насколько вдохновляюще выглядит датский интерьер. Вдохновляюще — ключевое слово. Офис в Дании априори выполнен в датском дизайне.

С нескольких сторон офис окружен водой. В слове “Копенгаген” вторая часть означает “гавань”, так что воды тут много, и многие офисы имеют шикарный вид. Обедать летом на берегу бухточки без отрыва от офиса — немыслимое удовольствие.

Внутри офис TV2 выглядит как огромная “пропасть”. Философия такого интерьера — захватить максимум солнечного света и чтобы у всех было место у окна.

Такую смелую архитектуру в Украине не купишь. Разве что взять старый завод и переделать в огромный лофт. Другой офис TV2, в городе Оденсе на острове Фюн, как раз был переделан из старого здания рынка скота. И по закону они обязаны были сохранить в стене раритетную лебедку для подъема коров.

Датчане творчески используют это пространство — например, как амфитеатр для выступлений начальства: особо занятые люди слушают выступление со второго-третьего этажа.

В моей любимой переговорке на стену был инсталлирован разрезанный вдоль и вскрытый лаком деревянный морской каяк.

В общем, ты постоянно находишься в продуманном пространстве и окружен красотой, а человек — существо, которое стремится к гармонии. Если ты окружен техногенной красотой, то физически не можешь писать плохой код.

Негласно, датский офис — это всегда место для шалостей и творчества.

К шалостям относятся и провокационные постеры на стенах. Датская культура — достаточно раскрепощенная. Поэтому не пугайся, когда видишь постеры сериалов местного производства.

Почему датчане такие?

Всему виной отсутствие коммунистических идей, здравый смысл, протестантская этика (“мне нечего прятать”) и закон Янте (“не думай, что ты особенный”).

Украинская же цель — “не проиграть”.

Кстати, вот это желание “не проиграть”, “не подставиться”, является одной из причин, почему мы тяжело идём навстречу новым контактам. Например, у датчан личный номер телефона часто указан на Facebook-странице, а у украинцев — практически никогда.

Да, мы сейчас такие, ничего страшного. Другие через это уже прошли. Например, в английском языке есть старое слово “to cabbage”, которым называют воровство офисных принадлежностей (изначально — остатков ткани портными).

Когда-нибудь и мы наедимся.

Текст публикуется с разрешения автора.

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