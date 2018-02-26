Почему быть пессимистом – полезно. Блог психолога

Особый тип пессимизма, защитный, помогает эффективно достигать целей

Как часто вам приходилось слышать, будто что-то хорошее произойдет, если верить, что это возможно? Книги по популярной психологии, а также блоги и семинары по саморазвитию превозносят преимущества позитивного мышления. Безусловно, за этим стоят определенные доказательства – большое количество исследований говорит о том, что оптимизм приносит множество положительных результатов, среди них здоровье и благосостояние.

Но как же люди, которые предпочитают считать, что стакан наполовину пуст, а не полон? Всегда ли быть пессимистом так уж плохо? На самом деле, свежие исследования свидетельствуют о том, что некоторые формы пессимизма также имеют свои выгоды.

Пессимизм – это не только негативное мышление. Наука о личности доказала, что он предполагает также акцент на результатах, то есть на том, каких событий вы ожидаете в будущем. Если оптимизмы считают более вероятными позитивные последствия, то пессимисты с большей вероятностью ожидают негативных результатов.

Существует особый тип пессимизма, защитный пессимизм, который выводит негативное мышление на новый уровень и использует его как средство для достижения целей. Исследования подтвердили, что такой тип мышления не только помогает преуспеть, но также приносит ряд неожиданных бонусов. Впрочем, другая форма пессимизма, предполагающая лишь обвинение себя в плохих результатах, имеет гораздо меньше позитивных следствий.

Эффективность и уверенность

Как же работает защитный пессимизм и какие выгоды можно из него извлечь? Исследователи считают, что защитный пессимизм – это стратегия, которую используют люди в состоянии тревоги, чтобы справится со своей тревожностью. Та способна увести их в сторону от того пути, который приведет к достижению цели.

Главное здесь – установить низкие ожидания в отношении результатов какого-то плана или ситуации. Например, не получить работу после собеседования. А затем представить все возможные варианты негативного развития событий. Это позволяет защитному пессимисту сформировать план действий, чтобы убедиться – ни один из представленных казусов в действительности не произойдет. Например, он будет тщательно репетировать собеседование и придет на него заранее.

Выгоды от защитного пессимизма распространяются и на конкретные показатели. Одно исследование показало, что все дело в негативном настроении. В хорошем настроении защитные пессимисты решали серию головоломок плохо. Однако, когда их проинструктировали представить негативный вариант развития событий и настроение их стало хуже, то они показывали гораздо лучшие результаты. Это значит, что такие люди используют плохое настроение, чтобы мотивировать себя на высокую эффективность.

Пессимизм также может быть более выгодным, чем оптимизм, в тех случаях, когда вы ждете определенных новостей и не можете повлиять на результат (например, в ожидании ответа после собеседования). Когда результат не так хорош, как рассчитывал оптимист, это сильно бьет по его благосостоянию. Он переживает большее разочарование, чем обычный пессимист.

Неожиданно, но такой тип пессимизма может также сделать человека более уверенным. В одном из исследований, изучавших студентов во время их учебы в университете, выяснилось, что представители защитного пессимизма имели более высокую самооценку, чем другие волнующиеся студенты. За годы учебы их уровень самооценки даже вырос до уровня самооценки оптимистов. Это может объясняться ростом их уверенности при успешном предотвращении негативных результатов, которые они себе воображали.

Защитные пессимисты используют негативные ожидания как мотивацию для активных действий

Здоровье

Стратегия защитных пессимистов быть готовыми предотвратить негативные следствия хорошо сказывается на здоровье. Хотя такие люди больше переживают о возможности заболеть во время эпидемий инфекционных заболеваний, чем оптимисты, они также с большей вероятностью предпримут необходимые превентивные меры. Например, они будут чаще мыть руки и обратятся за медицинской помощью, едва заметят необычные симптомы.

Когда у пессимистов появляются хронические заболевания, их негативный взгляд на будущее оказывается более реалистичным и вдохновляет вести себя так, как советуют врачи. В одном исследовании принимали участие две группы людей – с воспалительным заболеванием кишечника и с артритом. Их попросили оценить свое здоровье в будущем по простой шкале от “плохо” до “отлично”. Так как оба заболевания являются долгосрочными и со временем часто усугубляются, от пациентов не ожидают особых надежд на улучшение здоровья в будущем.

Тем не менее, оптимисты все равно оценивали свое здоровье в будущем как улучшающееся, а пессимисты ожидали ухудшения состояния. Такой подход поощряет пессимистов придерживать стратегий, необходимых для предотвращения симптомов вроде боли. Впрочем, чтобы верить в эффективность этих стратегий, необходима определенная доля оптимизма.

Главная черта, отличающая защитных пессимистов от остальных людей с негативным мышлением, в том, как они справляются с проблемами. Если одни предпочитают избегать предполагаемых проблем, когда чувствуют тревогу или подавленность, защитные пессимисты используют негативные ожидания как мотивацию для активных действий. Это позволяет им чувствовать себя готовыми и лучше контролировать результаты.

Так что быть пессимистом – не обязательно плохо. Хотя такие люди могут раздражать. Но имеет значение лишь то, как они используют свой пессимизм.

Перевод НВ

Впервые опубликовано на The Conversation.

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