Почему большинство модных диет является мифом. Объясняет Оксана Скиталинская

Если какая-то очень популярная диета постоянно маячит в медиапространстве, значит, кто-то зарабатывает на ее продвижении

В культуре начала ХХ века слово «диета» является крайне манипулятивным, ведь под ним чаще всего понимают необычные системы питания со многими ограничениями.

Однако в последнее время слышим, что наша диета должна быть "сбалансированной". Это означает, что все на тарелке должно быть в "балансе" – и белки, и жиры, и углеводы. И логично, что все от такого "баланса" те, кто так питаются, должны быть худыми и здоровыми (а это, кстати, не обязательно синонимы).

В общем такой совет является верным, и на него стоит ориентироваться.

Но и здесь есть свои подводные камни. Ведь даже придерживаясь наиболее сбалансированного рациона, мы можем получить разные результаты.

Почему? Потому что у нас разные гены и некоторые из этих генов делают нас полными, хотя других счастливчиков, которые едят так же, делают худыми.

Наш обмен веществ, который формировался сотнями тысяч лет, был настроен на окружающую среду, сильно отличающейся от той, в которой мы живем в XXI веке.

Когда-то те из наших предков, которые могли накапливать жир, чтобы протянуть от урожая до урожая, выживали. Другие же умирали, потому что не могли накопить запас жира в своем теле.

Еще сравнительно недавно тучность была синонимом достатка и даже красоты. Сейчас все наоборот: те, кто накапливают жир, имеют очень высокие шансы жить недолго, но по другим причинам: болезней сосудов, сахарного диабета 2 типа, проблем с суставами и тому подобное.

Кроме того, что у нас всех разные гены, мы отличаемся еще своими микробиомами. Даже при одинаковой диете и генах, но с разным набором кишечных бактерий, один человек будет здоровее, худее и счастливее, чем другой.

Поэтому если вы действительно хотите найти для себя здоровую диету, вам стоит задуматься, как завести в особо полезные кишечные бактерии.

А любые доктринерские системы питания, которые предлагают узкий подход и советы соблюдать какую-то одну, "идеальную" диету, часто терпят фиаско, потому что работают далеко не для всех.

Диеты превратились в невероятно успешные модные мании, с перепадами от одной крайности к другой, скажем, от "ешьте только углеводы!" до "не ешьте никаких углеводов!"

Иногда диаметрально противоположные диеты сражаются друг с другом за общественное признание и внимание прессы, хотя, скорее всего, ни одна из них не является полезной для здоровья.

Диета – это не религия, не философия и не догма

Для себя следует помнить правило: если какая-то очень популярная диета постоянно маячит в медиа и соцсетях, то, во-первых, кто-то очень хорошо зарабатывает на продвижении этой диеты или "протокола", во-вторых, в точности следовать этой диете или "протоколу", ограничивая себя во многих полезных и вкусных продуктах – большая глупость, не имеющая длительной и масштабной доказательной базы..

Диета – это не религия, не философия и не догма.

Слушайте свое тело, находите баланс между физической активностью и питанием и, рано или поздно, находите свой путь.

А для начала перестаньте покупать то, что продается в проходах супермаркетов, а лишь то, что на прилавках вдоль стен.

И скажите "до свидания" большим бутылкам с жидкостями со сладкими "напитками" (потому что самый здоровый напиток в мире – это чистая фильтрованная вода), ярким сладостям с "фруктовым вкусом", вафлям, печенью и другому хламу, которые только укорачивают ваши годы на земле.

Текст публикуется с разрешения автора.

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