Почему болит голова после пробежки? Пять причин

Если при беге ваше состояние ухудшается, значит, вы что-то делаете не так

Головная боль во время или после физических нагрузок портит приятное ощущение, которое обычно появляется после хорошей тренировки. К сожалению, она может появляться по разным причинам, и в зависимости от этого выбирается способ борьбы с этим неприятным явлением.

Причина № 1. Проблемы с сосудами. Головная боль не является стандартным явлением во время или после тренировок, как боль в боку или отдышка, поэтому первым делом вам стоит проконсультироваться с врачом. Если же вы страдаете от мигреней, головная боль после физической активности может быть частым гостем. Во время тренировок сосуды расширяются, и усиливается кровоток ­– это создаёт давление, которого может быть вполне достаточно для возникновения неприятных ощущений.

Причина № 2. Электролитный дисбаланс. Это легко может произойти после длинных пробежек или во время жаркой погоды из-за обильного потоотделения. Вместе с потом организм теряет не только воду, но и микроэлементы (калий, кальций, магний).

В этом случае вам стоит брать с собой на тренировки специальные спортивные напитки – изотоники. Они помогут восстановить потерянные вместе с потом микроэлементы.

Бег ­– это не только сильные ноги. В процессе участвует всё тело!

Причина № 3. Обезвоживание. Даже если вам кажется, что во время пробежки вы много пьете, этого может быть мало. Вы должны получать достаточное количество жидкости в течение всего дня, а не только во время тренировок. Поэтому если во время бега вы всегда берёте с собой воду, но головная боль всё равно появляется, пересмотрите свой питьевой режим. Кстати, по этой же причине мы страдаем от головной боли во время похмелья.

Причина № 4. Уровень сахара в крови. Головная боль может появиться, если у вас низкий уровень сахара в крови. Для того, чтобы исключить этот фактор, желательно делать лёгкие перекусы за два часа до начала тренировки. Они должны состоять из смеси белков, углеводов и жиров ­– например, тост с арахисовой пастой. Запить водой или спортивным напитком. Также не стоит забывать о таком же небольшом перекусе через 20 минут после окончания пробежки. Для этого хорошо подходит протеиновый коктейль, шоколадное молоко или любой другой подобный напиток для восстановления сил и пополнения запасов (закрытие белково-углеводного окна).

Причина № 5. Мышечные спазмы. Мышечное давление может возникнуть из-за плохой беговой формы. Что это значит? Бег ­– это не только сильные ноги. В процессе участвует всё тело! Слабая стопа, плохая осанка или неправильная техника бега может привести к проблемам ­– боль в области таза, боли в суставах (голеностоп и колени), спине (поясничный и шейный отделы). Нас интересует последняя проблема, так как именно гипертонус мышц в шейном отделе может привести к головным болям.

Для того, чтобы избавиться от такого рода головных болей, желательно посещать массажи и поработать с тренером над техникой бега и специальными упражнениями, которые укрепят стопу и исправят осанку. Ах, да! О растяжке также не стоит забывать, так как повышение прочности и гибкости определённых постуральных мышц ­– шея, плечи и верхняя часть спины ­– поможет снять напряжение в теле ниже шеи и избавит от головной боли.

Текст публикуется с разрешения автора

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