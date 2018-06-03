Почему американцы так любят круизы: шесть причин. Блог предпринимателя

Ежегодно более чем 11 млн американцев отправляются в круизы, всего же в круизах побывал каждый пятый житель США. Чем такой отдых привлекает американцев?

Меня с женой в США привела любовь к путешествиям и круизов. Еще с детства я любил смотреть на огромные корабли в Одессе, представляя как плыву на них в Рим или других дальних, как мне тогда казалось, заморских портов.

А потом мы основали трепел-стартап с офисом в Далласе, Техас. Оказав помощь в планировании круизов более 8000 путешественников, посетив с десяток профессиональных конференций и внимательно изучив несколько исследований, думаю, что я нашел ответ на это за вопрос.

Легкость организации такого путешествия

Большое количество американцев предпочитает возможности приехать в порт на авто. Круизные порты есть во многих штатах, среди которых Флорида, Техас, Калифорния, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Луизиана, Вашингтон и другие.

Кстати, в большинство круизов, которые отправляются из США, американец может отправиться без паспорта (а в США он только для заграничных путешествий), со своим водительским удостоверением или идентификационной картой (ID). Это удобно, потому что только около 42% американцев имеют паспорт.

Регистрация и посадка на корабль напоминают посадку на самолет и регистрации в отеле. Как правило, порт – это круизный терминал в несколько этажей, чем-то похож на аэропорт. После регистрации, осмотра и контроля безопасности, турист оказывается на лайнере.

Через несколько часов после завершения посадки корабль отправляется. Лучше встречать отправления на открытых палубах, наслаждаясь видом.

Возможность посетить несколько совершенно разных мест во время одного путешествия

Одним из основных преимуществ круизов туристы называют возможность увидеть разные страны, города, порты во время одного путешествия. При этом, туристам не надо менять гостиницы, искать транспорт и паковать каждый день чемоданы. Люксовый "отель" путешествует вместе с круизером. Более того, в этом "отеле" уже все знакомо – турист знает, где ему поужинать, какие шоу посмотреть.

Когда корабль посещает порты, есть возможность выйти в порт и погулять там же, взять экскурсию от круизной компании или остаться на корабле. Я знаю людей, которые выбирают оставаться на круизном лайнере. Они говорят, что существует какая-то магия в том, что ты почти один на таком огромном корабле. Все вроде принадлежит только тебе. Лично я люблю исследовать порты.

Очень важно вернуться на корабль вовремя. Существует правило, что лайнер никого не ждет. В интернете можно найти много видео с туристами, которые не успели вернуться на корабль. Существует даже определенный круизный сленг, называет таких людей "pier runners", что возможно перевести как "бегуны по пирсу".

Согласно исследованиям, многие туристы, особенно поколения Х и милениалы, выбирают круизы, как своего рода "пробник": они сравнивают несколько курортов и в следующий раз едут туда, где им больше всего понравилось.

Наиболее популярные направления у американцев – Карибские и Багамские острова, Аляска и Тихоокеанское побережье, Мексика, Гавайи, Средиземное море, Канада.

Возможность расслабиться и забыть обо всем

Современные круизные лайнеры – это, по сути, гигантские пятизвездочные отели. Размер некоторых кораблей просто поражает. Представляете себе 10-ти или 16-ти этажный дом длиной в три футбольных поля? И все это находится на воде.

Подавляющее большинство туристов считают, что круиз – это хорошая возможность отдохнуть от рутины и забыть обо всех проблемах, оставив их на суше. На круизных кораблях почти нет связи и очень дорогой интернет. При желании заниматься рабочими делами трудно.

А возможно причиной является то, что на большинстве современных лайнерах существует большое количество хороших ресторанов, развлечений, бассейнов, водных горок, аттракционов, шоу. Поэтому у туриста нет времени на то, чтобы думать о чем-то другом, кроме отдыха.

Хорошая еда и сервис на кораблях

Сервис на кораблях почти всегда на высшем уровне. Кстати, на время круиза карта-ключ становится своего рода официальным документом отдыхающего. Именно используя эту карту, можно выйти или попасть на корабль в портах, она играет роль кредитной карты в магазинах и барах на борту.

Достаточно часто еда во многих ресторанах на борту учтена в стоимость путешествия. Напитки почти всегда оплачиваются отдельно.

Обычно, по качеству кухни и изысканности меню стоят известные шеф-повара. На некоторых кораблях в некоторых ресторанах меню разрабатывают даже шефы со звездами Мишлен.

Рестораны бывают нескольких видов: почти круглосуточный "шведский стол", бесплатные рестораны (с определенными часами работы), так называемые a'la carte – рестораны, которые обычно нужно бронировать заранее и которые иногда берут фиксированную плату с человека за посещение, а также – обычные рестораны с фиксированными ценами за каждое блюдо.

В бесплатных (условно) ресторанах, как правило, с туристом закрепляется стол для ужина в течение всего круиза. Иногда также в них можно завтракать и обедать. Как правило, за этим столом закрепляется не только один официант, а еще и помощник официанта, менеджер и сомелье. Поэтому, время от времени возле стола находится аж 4 человека из обслуживающего персонала.

Разнообразие развлечений

Как правило, на кораблях насыщенная программа развлечений. Есть здесь как привычные развлечения – бассейны или джакузи – так и чрезвычайные "аттракционы".

Вот мой небольшой хит-парад аттракционов и развлечений: ледовые катки и ледовые шоу, театры на несколько сотен зрителей, кинотеатры, так называемые 5D кинотеатры, квест-комнаты, стены для скалолазания (как правило, у трубы корабля), спортивные корты, лазерные бои, автодромы, карусели, настоящие картинг-трассы, аттракционы, которые симулируют свободное падение и серфинг, обзорные капсулы, которые поднимаются на высоту до 90 метров, зиплайны через весь корабль и аквапарки. Некоторые из них довольно исключительные. Например, обзорные капсулы есть только на трех кораблях, а гоночный трек – на одном. Но, как правило, даже небольшие корабли имеют какие-то развлечения и шоу.

Очень часто на круизах выступают известные певцы, победители различных талант-шоу, фокусники. На некоторых кораблях выступают бродвейские шоу, другие проводят собственные шоу талантов.

На круизных кораблях почти нет связи и очень дорогой интернет

Вариативность стоимости и качества

Еще одной причиной является доступность этого вида отдыха. Многие круизы воспринимаются как своего рода отдых на выходные. Это могут быть только трех или четырех-суточные путешествия с небольшим количеством портов захода.

Для многих американцев круизы являются достаточно доступными. Существует большая вариация цен, в зависимости от типа кают, компании, маршрута. Среди самых дешевых – те, куда ежегодно отправляются на весенние каникулы сотни американских студентов. Есть и очень дорогие круизы, которые не по карману среднестатистическому американцу.

Для определенных категорий американцев скидки или специальные тарифы, в частности для военных и пожилых людей, могут достигать 50%.

Также круизы могут быть как короткими, так и длительными. По статистике, молодые туристы предпочитают более коротким путешествиям, до 8 суток, а люди любят ездить в длительные круизы.

В последнее время стали популярны речные круизы как в США, так и в Европе, которые, впрочем, являются достаточно дорогими.

Как "сухой закон" помог популярности круизов

Первые большие трансатлантические пассажирские компании появились в середине XIX века, но настоящий бум произошел в начале XX столетия. Компании соревновались за "Голубую ленту Атлантики» – награду для быстрого лайнера. Среди участников – такие известные корабли как "Титаник", "Олимпик", "Карпатия".

Первая мировая война свела пассажирские перевозки почти на нет. Но после нее произошел еще один бум. В США был принят так называемый "сухой закон". Именно он и помог популярности круизов, ведь когда корабль выходил за пределы США, на нем можно было употреблять алкоголь. Поэтому стали популярны так называемые "круизы в никуда", когда люди собирались на корабле, чтобы просто выпить, не обращая внимания на маршрут судна.

Впрочем, тогда все-таки подавляющее большинство людей садились на корабль, чтобы получить нужное им место. Все изменилось с появлением регулярных авиарейсов Нью-Йорк – Лондон. В конце 1950-х годов количество пассажиров, которые перевозили самолеты, сравнялась с кораблями. А в 1970-х Боинг-747 окончательно уничтожил популярность и целесообразность такого вида транспорта, как трансатлантические корабли. Большие круизные компании стали менять свой вектор. Именно с этого времени и началось развитие современной круизной индустрии.

Колонка опубликована в блогах на сайте Украинской службы «Голоса Америки». Мнения, высказанные в рубрике «Моя Америка», передают взгляды самих авторов и не отражают позицию «Голоса Америки»

Опубликовано с разрешения автора и издания

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь