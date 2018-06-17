Как американские папы ведут себя с детьми. Блог Татьяны Ворожко

Когда я была беременна, четко знала, чего мне ожидать от своего мужа после рождения ребенка

По украинским журналам, интернету, разговорам с подругами и так называемым "культурным нормам", определила для себя, что мужчины начинают интересоваться детьми, когда те уже умеют говорить и могут сказать что-то стоящее. Следовательно, ожидать помощи с младенцем или малышом нет смысла. Когда наступит время, образцовый папа пойдет с ребенком на спортивное событие или рыбалку. Также знала, что у меня как матери будет сильная связь с ребенком, которая оставит меньше места для мужчины. Он, вероятно, будет переживать по этому поводу, злиться, а мне придется уделять ему достаточно внимания, чтобы он не чувствовал себя обделенным. В журналах и в интернете хватало статей с советами для женщин, как преодолеть этот сложный период в супружеских отношениях.

Ничего из этого не произошло. Даже близко. С первого дня мой муж много занимался сыном. Он даже показал мне, как менять подгузники, поскольку, в отличие от меня, делал это раньше. С младенцем было столько работы для нас обоих, что чувствовать себя обделенным вниманием просто не было времени. И, как выяснилось, установление глубокой эмоциональной связи с ребенком – семейное дело.

И поведение моего мужа не является уникальным. Большинство наших друзей – иммигрантов из Украины, Израиля, Индии, Кубы, Южной Кореи, других стран и американцев были активно вовлечены в жизнь своих детей с самого рождения. В наши ясли детей привозили примерно столько же пап, как и мам. Кто-то делал больше, кто-то меньше, но из разговоров и собственного опыта я поняла, что это больше зависит от объема других обязанностей и рабочего расписания, чем от пола.

Оценивая свои ожидания уже постфактум, не могу не удивляться, что человек в принципе может отказать женщине, которую он любит, в поддержке во время, когда она нуждается в ней больше, бороться за внимание своей измученной жены с совершенно беспомощным существом, собственным ребенком, и еще и обижаться, когда, по его мнению, его жена ему чего-то не добавляет! Что, действительно, такие мужчины существуют?

Современные американские мужчины более хозяйственные, чем их родители

Конечно, в Соединенных Штатах есть разные мамы и папы. Достаточно прочитать только криминальную хронику, чтобы найти разнообразные случаи издевательства и недосмотра за детьми.

Впрочем, в среднем, американские мужчины проводят больше времени со своими детьми, чем это в свое время делали их родители. Еженедельно они уделяют на 4,4 часа больше детям и на 4,6 часа – домашним делам, чем это делали мужчины в 1965-м году, согласно исследованию Совета экономических советников Белого дома. Так называемые милениалы больше всех возрастов занимаются детьми и имеют высокие ожидания от самих себя в качестве родителей.

В нашей окраине мужчины с детскими колясками и малышами на детской площадке являются вполне обычным явлением. На запрос появляется и предложение. Сегодня кажется, все больше книг с советами по воспитанию ребенка, направлены именно на мужчин. В интернет-магазине Amazon таких наименований сотни. Вот, например, книга о том, как накачивать мышцы и одновременно укреплять эмоциональную связь со своим отпрыском. Называется – "Ребенок-гантели".

Каждый раз, когда бываю в Украине, вижу все больше мужчин с детьми. Некоторые гипстеры даже носят младенцев в слингах. Но, согласно исследованию Украинского центра социальных реформ, 36% украинских мужчин считают, что они просто не способны заботиться о новорожденном. Более половины, 63%, полагают, что купание, смена подгузников и кормление ребенка является обязанностями исключительно матерей. И только чуть больше половины опрошенных мужчин верят, что домашние обязанности должны поровну делиться между мужчиной и женщиной.

Большинство исследований показывают, все – дети, мамы, папы, общество – выигрывают от роста привлечения мужчин в семейные дела.

Внимательный папа – популярный в классе ребенка

Несколько исследований показали, что дети, чьи папы разделяют с супругами воспитание и домашние дела, являются счастливее, имеют меньше проблем с эмоциями и поведением, а также лучше учатся.

Дети, которые вместе с папами убирают, гуляют с собакой, готовят, даже более популярны среди своих сверстников. Скотт Колтран и Мишель Адамс установили, что школьники, которые вместе с папами занимаются домашними делами, имеют больше друзей и меньше проблем с учителями. "Когда мужчины делают домашнюю работу в пользу других, это учит детей сотрудничеству и демократическим семейным ценностям", – пишет Скотт Колтран.

Жены мужчин, которые придерживаются равноправия в семье, более довольны своей семейной жизнью, меньше страдают от депрессии и вообще здоровее. Сразу после переезда в США я любила смотреть программу "Меняю жену" ("Wife Swap"): она открывала мне окно во внутренний мир американских семей. Очень скоро я могла с первых кадров угадать, в какой из двух семей господствуют более равноправные отношения – там, где мама была в лучшей физической форме.

Правда, у женщин с активными дома мужчинами является одна небольшая проблема – они более склонны ставить под сомнение свои родительские способности, выяснило одно исследование.

Время с детьми полезен для здоровья мужчин

Для мужчин, кроме выгод в виде детей, которые хорошо учатся, и счастливых жен, активное отцовство несет с собой дополнительные дивиденды. Такие мужчины физически и психологически здоровы: они лишаются вредных привычек, реже медлят, в случае необходимости, с визитом к врачу, меньше рискуют здоровьем, меньше пьют и курят. Бесспорно, прогулка в парке с ребенком куда полезнее для здоровья, чем распитие крепких напитков с друзьями.

И эти мужчины говорят об эмоциональном удовлетворении от воспитания своих чад, часто неизвестно предыдущим поколениям мужчин. В мире немало людей старшего поколения, которые открыли для себя радости отцовства, только когда стали дедами. Да, мой дед мог мало времени уделять моему отцу, когда тот был ребенком. Но уже со мной и моей сестрой, его внуками, он вкладывался по полной, когда нас отправляли к ним на лето.

Демографы указывают, в индустриально развитых странах, где женщины прочно закрепились на рабочих местах, участие мужчины в семье – один из факторов, способствующих высокой рождаемости. Согласно данным Всемирного банка, в Швеции, где папы даже берут отпуск по уходу за ребенком, на одну женщину приходится 1,9 ребенка. В Италии, где господствуют более мачистские настроения, – 1,4. В Украине – 1,5.

Особенно плохо с этим дело в Сингапуре. Здесь на одну китаянку приходится менее чем 1,1 ребенка. Английский демограф Фред Пирс описывает Сингапур как страну без детей: здесь очень трудно встретить родителей с колясками или даже старших детей. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, который имеет четверых детей, призывает соотечественников помогать своим женам: "Если мужчины все сбросят на своих жен или жены будут вынуждены выбирать между работой и материнством, они пойдут на забастовку против деторождения". Он просит мужчин не стесняться менять подгузники: "Если я могу это делать, любой сможет".

Как недостаток рабочей силы помог женщинам в Швеции

Интересно, что такие изменения в современных развитых странах произошли буквально за одно поколение. В своей книге "Цена материнства" Энн Критенден подает образец опыт Швеции. Один из ее собеседников Грегер Хатт рассказывает, что, когда он был ребенком, мужчин не видел вообще: "Многие ребят не встречали человека в течение дня до тех пор, пока им исполнялось 10 лет. Это была настоящая система апартеида! »А уже став взрослым спичрайтером бывшего премьер-министра страны, Хатт оказался совсем в другой реальности. Его шеф Ингвар Карлссон перед тем, как начать работу над речью, интересовался, чья сегодня очередь забирать ребенка из детского сада и подстраивался под семейный график подчиненного.

В этом Критенден видит две основные причины. Во-первых, столкнувшись в 1960-х с нехваткой рабочих рук, правительство должно сделать выбор между иммигрантами и матерями. Стокгольм выбрал матерей. Правительство должно выманить женщин с детьми на работу, создавая для них привлекательные условия: оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, субсидируемые детские сады, больше гибкости в работе. Этого никогда не произошло в США, частично из-за постоянно высокий уровень иммиграции.

Во-вторых, женщины с высшим образованием хотят работать и иметь профессиональную самореализацию. Семьи вынуждены подстраиваться. Этот процесс и в США. За редким исключением, пишет Критенден, чем больше денег зарабатывает женщина, тем серьезнее к ней как к профессионалу относится ее муж. У него уже не возникает проблемы отвести ребенка к врачу, если жена занята на работе. В то же время женщины с низким уровнем образования, независимо от национальности, более склонны не подпускать мужа к ребенку и отказываться делиться домашним бременем, даже если человек и готов подставить плечо, пишет исследовательница.

Милениалы больше всех возрастов занимаются детьми

И здесь, пишет Критенден, культурные традиции и национальность имеют меньшее значение, чем экономические потребности. Даже мужчины-иммигранты из таких патриархальных стран как Ливан или Иран помогают с детьми, когда женщины начинают зарабатывать деньги.

Активные папы теряют тестостерон... но не надолго

Все это выглядит классно, но есть одно исследование, о котором, я так думаю, читатели имеют тоже знать. Исследование Ли Геттера, Екатерины Вайн-Эдвардс и других показывают, что во время беременности жены и в течение определенного времени после рождения ребенка уровень гормона тестостерона у мужчин падает, а гормона стресса кортизола растет. И это происходит только с теми мужчинами, которые полноценно берут на себя роль отца. Причем, чем больше папа кормит, качает и пеленает несмышленыша, тем ниже уровень его мужского гормона.

Конечно, можно по-разному реагировать на эту информацию. Можно проникнуться своим мужеством и держаться от собственных потомков подальше. Исследователь же убеждает посмотреть на его результаты по-другому - активное отцовство предусмотрено природой! Еще с доисторических времен низкий уровень тестостерона (временно!) Делал человека более чувствительным к потребностям своего младенца и менее чувствительным к ухаживаниям брюнетки из соседней пещеры. Если это кому-то утешением, подобные фокусы с тестостероном происходят еще в птиц и обезьян-мармозеток.

Колонка опубликована в блогах на сайте Украинской службы Голоса Америки. Мнения, высказанные в рубрике «Моя Америка», передают взгляды самих авторов и не отражают позицию «Голоса Америки»

Опубликовано с разрешения автора и издания

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