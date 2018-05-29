Плюсы и минусы альтернативного образования. Блог Натальи Тарченко

Альтернативная школа лучше подготовит ребенка к вызовам будущего, но подходит не всем

Навыки и знания, которые пригодятся, или просиживание часами за партой. Ребенок в центре внимание или уроки для галочки. Счастливое детство или подготовка к взрослой жизни, которая наступит когда-то потом.

С раннего детства моего сына Назара я стремительно теряла веру в общеобразовательную систему и мысль “Где же моему сыну лучше учиться?” беспокоила меня все сильнее. И хотя моя работа связана с этой сферой, мне пришлось приложить немало усилий, чтобы изучить всевозможные школы и современные подходы по всему миру.

Вот уже год наш сын вместе с десятками других детей на уроках печатает на 3D-принтере, запускает дроны, проводит опыты и реализует собственные проекты. Без математики и английского тоже не обходится. Почему альтернативная школа лучше подготовит ребенка к вызовам будущего, но при этом не всем это подходит, каковы ее плюсы и минусы?

Начнем традиционно с плюсов:

Подготовка к будущему.

У альтернативной школы всегда больше возможностей меняться и адаптироваться к новому. Она максимально приближена к запросам живого времени и готова к вызовам будущего. В отличие от академической системы, которая нацелена на теоретические знания, нетрадиционный подход в разы практичнее и направлен на прикладное обучение. Дети на уроках реализовывают собственные разработки, знают, как работает дизайн-мышление, разбираются в управлении проектами, учатся навыкам самопрезентации. Цифра, от которой стоило бы отталкиваться всем, кто работает в образовании: 68% теперешних первоклассников будут специалистами в еще несуществующих профессиях.

Индивидуальный подход

Альтернативное образование завязано на естественном взрослении ребенка, его индивидуальности и характере. У каждого из учеников есть свой темп и потенциал в какой-либо сфере. Главное – вовремя обратить на это внимание и предпринять определенные действия. Например, есть 6-летняя девочка, которая легко справляется с математическими задачами для 1 класса. Ей дают задания посложнее, и она снова показывает прекрасный результат. В таком случае педагоги могут прямо в середине учебного года перевести эту ученицу в группу к второклассникам или даже третьеклассникам, если ей будет комфортно. Это не значит, что другие дети чем-то хуже, они находятся в норме своего возраста. Просто конкретный ребенок развивается быстрее. Что произошло бы в обычной школе? Она бы пошла в первый класс, где в классе сидит еще 30 детей. У учителя есть четкий план и для кого-то одного изменить учебный маршрут он не может, система такого не позволяет.

Свобода и ответственность.

Именно альтернативная школа дает детям понимание, что такое свобода и ответственность. Ребенок учится понимать последствия каждого его действия, начинает прислушиваться к себе и делать свой выбор. Ведь бывают дети, которые на вопрос “что тебе нравится?” отвечают “спросите у мамы”. Дети привыкли, что есть взрослый, который всегда подскажет, как правильно что-либо сделать. Альтернативная школа формирует у детей навык самообучения и планирования собственного времени. Например, у учеников есть тетрадь, в которую они должны записывать свои школьные задания на день с конкретным таймингом и отмечать, как они движутся по их выполнению.

68% теперешних первоклассников будут специалистами в еще несуществующих профессиях

Теперь перейдем к минусам.

Выход из зоны комфорта для родителей.

Альтернативная школа в Украине – это дискомфорт для всех родителей постсоветского пространства. На такое решаются только смелые взрослые, которые готовы довериться своим детям, услышать их запрос на знания, все время поддерживать их и мотивировать, а не перекладывать всю ответственность на учителей. Школа – не “камера хранения” для детей, должны созреть в первую очередь родители.

Академические пробелы.

Индивидуальный подход предусматривает, что первоклассник может щелкать задачки по математике из программы третьего класса, но при этом, например, не уметь писать. Впрочем, за пару месяцев ученик может нагнать программу. Но родителям нужно быть готовыми к таким скачкам. Ведь эмоциональное созревание ребенка куда важнее, чем академическая нагрузка.

Делай сам.

Если дети приходят в альтернативную школу после традиционных школ, для них в новинку, что многое нужно делать самостоятельно, никто не говорит, как надо, не напоминает. К этому необходимо адаптироваться, учиться принимать решения и нести за них ответственность.

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