Пять вещей, которые точно сделают вас счастливее, – автор книги об эмоциональном интеллекте Тревис Бредберри

Счастье индивидуально, но наука знает, как достичь позитивных эмоций

Сколько раз вам давали советы о счастье – голова может пойти кругом. Конечно, все мы разные. И то, что делает счастливым одного, может испортить жизнь другому.

Существует множество противоречивых и зачастую субъективных советов, но что же нужно сделать для своего счастья? Просто отбросить чужие рекомендации, сосредоточиться на собственной энергетике и ознакомиться с научными фактами.

То, что делает счастливым одного, может испортить жизнь другому

Алекс Корб, нейробиолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, изучил влияние на мозг разных стратегий достижения счастья. Полученные результаты могут многое рассказать о том, как на самом деле мы его ощущаем.

Согласно исследованиям Корба, ваши мысли и эмоции оказывают огромный эффект на совершенно неожиданные области мозга.

Например, вина и стыд активируют участок мозга, отвечающий за вознаграждение. Это объясняет, почему мы стремимся принимать всю вину на свой счёт. С другой стороны, беспокойство повышает активность префронтальной коры (рациональной части мозга). Из-за этого мы можем контролировать себя в состоянии волнения порой лучше, чем когда мы не делаем ничего.

Благодарность рождает счастье. Я не говорю, что беспокойство, вина и стыд – это путь к счастью. Те примеры лишь иллюстрируют, почему мы поддаёмся определённым мыслям и эмоциям. Настоящий антидепрессант для нервной системы – это благодарность. Признательность повышает уровень серотонина и дофамина – а это «счастливые» гормоны и составляющие антидепрессантов. Поразительно, что благодарность эффективна даже если всё в жизни идёт не слишком хорошо. Причина в следующем: вы не обязаны испытывать спонтанную признательность, чтобы вызвать нужные химические процессы в мозгу; нужно лишь заставить себя думать о чём-то ценном в вашей жизни. Такой поток мысли даёт мозгу установку на чувство счастья. Осознание негативных эмоций уменьшает их силу. Просто маркировать свои негативные эмоции – уже это очень полезно. В одном из исследований участники проходили томографию в процессе осознания своих плохих чувств. Когда они давали им названия, то префронтальная кора активизировалась, а миндалевидное тело (там генерируются эмоции) – успокаивалось. Это работает не только с личными переживаниями. Когда мы проговариваем чужие эмоции, это успокаивает и других людей. К подобной технике часто прибегают представители ФБР при освобождении заложников. Принятие решений улучшает настроение. Так же, как и осознание эмоций, принятие решений включает префронтальную кору, успокаивает миндалевидное тело и лимбическую систему. Главное – ориентироваться на «достаточно хорошее» решение. Если будете стремиться к перфекционизму, то вызовете стресс. Это давно известно, но сегодня такой расклад можно объяснить и с научной точки зрения. Принятие «достаточно хорошего» решения отражается в дорсолатеральной префронтальной коре и позволяет чувствовать себя уверенно. Тогда как идеальный выбор усиливает вентромедиальную фронтальную активность – а это значит, что эмоции будут доминировать в процессе принятия решений. Помощь помогает. Когда вы выручаете своих коллег, вы делаете счастливыми не только их, но и себя. Помощь посторонним людям – это прилив окситоцина, серотонина и дофамина, каждый из которых обеспечивает позитивные эмоции. Согласно гарвардскому исследованию, если сотрудник помогает другим, то он в десять раз усерднее концентрируется на работе и имеет на 40% больше шансов получить повышение. А люди, склонные к социальной помощи, оказались куда счастливее в периоды сильного стресса. Только убедитесь, что поддержкой вы не перегружаете себя – и тогда это верный путь к счастью. Мозг любит прикосновения. Люди – социальные животные, так что социальная изолированность воспринимается так же, как и физическая боль. При этом активизируются передняя поясная кора и островковая доля. А прикосновение мозг интерпретирует как общественное одобрение. Касание – прямой путь к выработке окситоцина, успокаивающего миндалевидное тело и, соответственно, эмоции. Существуют даже исследования, что когда мы держим руку приятного нам человека, то мозг меньше воспринимает боль. Можно решить, что это плохая новость для социально изолированных людей, но даже массаж увеличивает уровень серотонина почти на 30%. Прикосновения уменьшают стресс и болезненные ощущения, улучшают сон и снимают усталость.

Общая картина. Труды Алекса Корба подчёркивают, насколько уникален наш мозг. Учёный так подвёл итоги своего исследования: «Всё связанно. Благодарность улучшает сон. Сон убирает боль. Когда нет боли – появляется хорошее настроение. Оно уменьшает раздражённость и повышает сосредоточенность. Так мы эффективнее принимаем решения. После этого уходит тревожность, и мы получаем удовольствие. Удовольствие обеспечивает нас вещами, за которые мы благодарны – и так по спирали. Когда ты удовлетворён, вероятно, тебе захочется общения. В конце концов ты будешь счастлив».

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом перевода и публикации колонок Тревиса Бредберри.

Оригинал опубликован на TalentSmart. Републикация полной версии текста запрещена.

Тревис Бредберри – обладатель наград и соавтор бестселлера “Эмоциональный интеллект 2.0”, сооснователь TalentSmart, мирового лидера по тестированию и обучению эмоциональному интеллекту, работающего с 75% компаний из списка Fortune 500.

Его книги переведены на 25 языков и продаются в 150 странах мира. Он также сотрудничал с изданиями Newsweek, Time, BusinessWeek, Fortune, Forbes, USA Today, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Harvard Business Review.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь