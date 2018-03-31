Пять великих фильмов Стивена Спилберга, о которых все забыли. А зря. Блог Алексея Бондарева

В прокат выходит Первому игроку приготовиться. Это долгожданное возвращение отца всех блокбастеров Стивена Спилберга в жанр фантастики. И, возможно, лучший фильм Спилберга за долгие годы.

В связи с этим имя Спилберга всплывало в на этой неделе в общении со многими знакомыми. И я с удивлением осознал, что большинство из них, в особенности те, кому чуть за 20, в буквальном смысле ни черта не знают о Спилберге и его лучших фильмах.

Все знают, что он снял Индиану Джонса, Спасение рядового Райана и Парк Юрского периода. Некоторые помнят Список Шиндлера, Челюсти, Инопланетянина и Особое мнение. Кое-кто смутно припоминает, что были такие фильмы как Терминал и Поймай меня, если сможешь. Кое-кто ходил на недавние Секретное досье и Мост шпионов.

Иными словами, Спилберга помнят как ремесленника, пусть и гениального. Ремесленника, который изобрел это ремесло – сооружать монументальные летние блокбастеры.

Собственно, блокбастеры стали летними после сумасшедшего успеха Челюстей в далеком 1975 году. Киностудии поняли, что летние каникулы – идеальное время для проката масштабных зрелищ.

Но Спилберг – это намного больше, чем просто идеальная картинка под попкорн.

Я считаю его действительно великим режиссером, чьи лучшие работы незаслуженно остаются в тени его же кассовых блокбастеров.

Вот пять фильмов Стивена Спилберга, о которых сегодня все забыли. А зря.

Цвет пурпура

The Color Purple

1985 год

История из 1930-х о чернокожей девушке из бедной семьи, которая рожает ребенка от отчима-деспота, а затем выходит замуж за такого же тирана.

В главных ролях потрясающая Вупи Голдберг и неожиданно брутальный Дэнни Гловер, которого все помнят по роли добродушного копа из Смертельного оружия.

Очень сильное кино, которое затрагивает темы расовой и гендерной дискриминации. Да, Спилберг очевидно пытался сделать максимально политкорректный фильм и в доступной форме донести до массового зрителя пару нехитрых мыслей. Но у него очень хорошо получилось сделать это.

Империя солнца

Empire of the Sun

1987 год

Один из моих любимейших фильмов всех времен.

Картина рассказывает об английском мальчике, который потерялся в Шанхае в начале войны Японии и Китая в 1939 году. Он остается один в оккупированном японцами городе, и в конце концов оказывается в лагере для военнопленных, где проведет всю войну, отчаявшись когда-нибудь увидеть родителей.

В этом фильме хорошо ну буквально все, но самое лучшее, что в нем есть – юный Кристиан Бэйл, играющий свою роль с отдачей, которая незнакома многим взрослым профессиональным актерам. Удивительно, как Спилберг разглядел в мальчике такой талант и мастерски выстроил фильм вокруг его мощной актерской игры.

Опять таки, фильм весьма сентиментален, в особенности в финале. Но лично мне он кажется уместным для этой трогательной истории.

Всегда

Always

1989 год

Еще один незаслуженно забытый фильм Спилберга, который я очень люблю.

Это история о летчике, который в критической ситуации жертвует жизнью, чтобы спасти своего друга. И затем возвращается в качестве призрака, чтобы помочь своим близким.

Спилберг выстраивает рассказ по голливудским канонам, финал просто призван выжимать из зрителя слезы. Но это – не цель, а лишь средство. А целью Спилберга является донесение важного месседжа о том, как важно ценить тех, кого любишь.

В мире, где цинизм возведен в культовый статус, этот фильм, кажется странным. Но я до сих пор помню, как он впечатлил меня в юности. И считаю, что это одна из лучших работ Спилберга.

Искусственный разум

AI

2001 год

У этого фильма удивительная история.

Легендарный Стэнли Кубрик намеревался экранизировать рассказ фантаста Брайана Олдиса о мальчике-роботе, который был запрограммирован на любовь, еще в 1970-х, но его не устраивал уровень компьютерной графики.

Кубрик умер, так и не успев осуществить проект. И тогда за него взялся Спилберг. И он снял его в манере, которую можно без особых натяжек назвать подражанием Кубрику. Фильм тягучий и неторопливый, с вниманием к деталям. С минимумом пафоса, который был не свойственнен Кубрику, и который так часто является основным “топливом” фильмов Спилберга.

По сути, Спилберг срывается в сентиментальность только в финале. Еще бы, история о том, как мальчик-робот ищет свою маму, рассказанная без пафоса – это был бы нонсенс для Голливуда.

И все же, Спилбер проделал титанический труд, стилизуя фильм под Кубрика и по сути сделал из него оммаж ушедшему великому режиссеру.

Но больше того, фильм действительно хорош и несет важный месседж о том, что такое любовь, показывая, как запрограммированная на это чувство машина, оказывается более любящей и верной, чем люди.

Мюнхен

Munich

2005

До сих пор помню, с каким тяжелым чувством я встречал финальные титры при первом просмотре Мюнхена.

Спилберг взялся за непростую историю о том, как израильский премьер-министр Голда Мейер приказала осуществить акт возмездия арабским террористами за теракт на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года.

Небольшая группа агентов перемещается по Европе убивая по одному арабов, причастных к организации теракта. У истории печальный финал. Группа случайно убивает невиновного, и Голда Мейер решает прекратить операцию.

Спилберг делает из этого сюжета, который вполне сгодился бы для динамичного шпионского триллера а-ля Идентификация Борна, настоящую драму о природе возмездия и прощения. О том, что происходит в душах людей, которые убивают вроде бы за правое дело.

Это сильное кино, снятое настоящим мастером.