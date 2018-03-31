На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Пять великих фильмов Стивена Спилберга, о которых все забыли. А зря. Блог Алексея Бондарева

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Лучшие и незаслуженно забытые фильмы Стивена Спилберга

Лучшие и незаслуженно забытые фильмы Стивена Спилберга

В прокат выходит Первому игроку приготовиться. Это долгожданное возвращение отца всех блокбастеров Стивена Спилберга в жанр фантастики. И, возможно, лучший фильм Спилберга за долгие годы.

В связи с этим имя Спилберга всплывало в на этой неделе в общении со многими знакомыми. И я с удивлением осознал, что большинство из них, в особенности те, кому чуть за 20, в буквальном смысле ни черта не знают о Спилберге и его лучших фильмах.

Все знают, что он снял Индиану Джонса, Спасение рядового Райана и Парк Юрского периода. Некоторые помнят Список Шиндлера, Челюсти, Инопланетянина и Особое мнение. Кое-кто смутно припоминает, что были такие фильмы как Терминал и Поймай меня, если сможешь. Кое-кто ходил на недавние Секретное досье и Мост шпионов.

Иными словами, Спилберга помнят как ремесленника, пусть и гениального. Ремесленника, который изобрел это ремесло – сооружать монументальные летние блокбастеры.

Собственно, блокбастеры стали летними после сумасшедшего успеха Челюстей в далеком 1975 году. Киностудии поняли, что летние каникулы – идеальное время для проката масштабных зрелищ.

Но Спилберг – это намного больше, чем просто идеальная картинка под попкорн.

Я считаю его действительно великим режиссером, чьи лучшие работы незаслуженно остаются в тени его же кассовых блокбастеров.

Вот пять фильмов Стивена Спилберга, о которых сегодня все забыли. А зря.

Цвет пурпура

The Color Purple

1985 год

История из 1930-х о чернокожей девушке из бедной семьи, которая рожает ребенка от отчима-деспота, а затем выходит замуж за такого же тирана.

В главных ролях потрясающая Вупи Голдберг и неожиданно брутальный Дэнни Гловер, которого все помнят по роли добродушного копа из Смертельного оружия.

Очень сильное кино, которое затрагивает темы расовой и гендерной дискриминации. Да, Спилберг очевидно пытался сделать максимально политкорректный фильм и в доступной форме донести до массового зрителя пару нехитрых мыслей. Но у него очень хорошо получилось сделать это.

Империя солнца

Empire of the Sun

1987 год

Один из моих любимейших фильмов всех времен.

Картина рассказывает об английском мальчике, который потерялся в Шанхае в начале войны Японии и Китая в 1939 году. Он остается один в оккупированном японцами городе, и в конце концов оказывается в лагере для военнопленных, где проведет всю войну, отчаявшись когда-нибудь увидеть родителей.

В этом фильме хорошо ну буквально все, но самое лучшее, что в нем есть – юный Кристиан Бэйл, играющий свою роль с отдачей, которая незнакома многим взрослым профессиональным актерам. Удивительно, как Спилберг разглядел в мальчике такой талант и мастерски выстроил фильм вокруг его мощной актерской игры.

Опять таки, фильм весьма сентиментален, в особенности в финале. Но лично мне он кажется уместным для этой трогательной истории.

Всегда

Always

1989 год

Еще один незаслуженно забытый фильм Спилберга, который я очень люблю.

Это история о летчике, который в критической ситуации жертвует жизнью, чтобы спасти своего друга. И затем возвращается в качестве призрака, чтобы помочь своим близким.

Спилберг выстраивает рассказ по голливудским канонам, финал просто призван выжимать из зрителя слезы. Но это – не цель, а лишь средство. А целью Спилберга является донесение важного месседжа о том, как важно ценить тех, кого любишь.

В мире, где цинизм возведен в культовый статус, этот фильм, кажется странным. Но я до сих пор помню, как он впечатлил меня в юности. И считаю, что это одна из лучших работ Спилберга.

Искусственный разум

AI

2001 год

У этого фильма удивительная история.

Легендарный Стэнли Кубрик намеревался экранизировать рассказ фантаста Брайана Олдиса о мальчике-роботе, который был запрограммирован на любовь, еще в 1970-х, но его не устраивал уровень компьютерной графики.

Кубрик умер, так и не успев осуществить проект. И тогда за него взялся Спилберг. И он снял его в манере, которую можно без особых натяжек назвать подражанием Кубрику. Фильм тягучий и неторопливый, с вниманием к деталям. С минимумом пафоса, который был не свойственнен Кубрику, и который так часто является основным “топливом” фильмов Спилберга.

По сути, Спилберг срывается в сентиментальность только в финале. Еще бы, история о том, как мальчик-робот ищет свою маму, рассказанная без пафоса – это был бы нонсенс для Голливуда.

И все же, Спилбер проделал титанический труд, стилизуя фильм под Кубрика и по сути сделал из него оммаж ушедшему великому режиссеру.

Но больше того, фильм действительно хорош и несет важный месседж о том, что такое любовь, показывая, как запрограммированная на это чувство машина, оказывается более любящей и верной, чем люди.

Мюнхен

Munich

2005

До сих пор помню, с каким тяжелым чувством я встречал финальные титры при первом просмотре Мюнхена.

Спилберг взялся за непростую историю о том, как израильский премьер-министр Голда Мейер приказала осуществить акт возмездия арабским террористами за теракт на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года.

Небольшая группа агентов перемещается по Европе убивая по одному арабов, причастных к организации теракта. У истории печальный финал. Группа случайно убивает невиновного, и Голда Мейер решает прекратить операцию.

Спилберг делает из этого сюжета, который вполне сгодился бы для динамичного шпионского триллера а-ля Идентификация Борна, настоящую драму о природе возмездия и прощения. О том, что происходит в душах людей, которые убивают вроде бы за правое дело.

Это сильное кино, снятое настоящим мастером.

 

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове