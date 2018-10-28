Пять важных навыков для современной женщины, – телеведущая Маша Ефросинина

Чем современная женщина отличается от своих предшественниц?

Я точно вижу закономерность: женщины сегодня и женщины тридцать лет назад очень сильно отличаются. В умении за собой следить, в интересах, в отношении к жизни и к мужчинам, к работе и к себе. Всё очень сильно поменялось. Но главное, чего мы добились за эти тридцать лет – мы уже не следуем самым расхожим стереотипам, которые навешивались раньше.

Я хочу рассказать про пять навыков, которые мне кажутся очень важными для современной женщины по ряду причин: чтобы она шла в ногу со временем, вызывала симпатию, уважение и интерес у окружающих и чтоб не чувствовала себя «динозавром».

1. Умейте разбираться в еде

Помните этот стереотип, что женщина должна уметь готовить? Я, например, не очень умею готовить, но я великолепно разбираюсь во всём, что связано с едой. В качественных продуктах, их совместимости друг с другом, химических индексах и полезных веществах, микроэлементах и прочем. Для меня, как для современной женщины, крайне важно что я ем. Иногда я могу что-то состряпать (я королева салатов, между прочим), иногда готовит мой муж – то есть, мы не голодаем из-за того, что я не умею готовить. Но я точно знаю, какие продукты я ем и что себе заказываю в ресторанах, потому что я разбираюсь хорошо в еде и в том, как она действует на наш организм.

2. Немножко разбирайтесь в анатомии

Прошли те времена, когда мы мазали всё зелёнкой, использовали оксолиновую мазь, чтоб не заболеть, или лежали всю зиму укутавшись, с горчичниками на пятках. Я помню, что мне всё лечили банками, горчичниками или же звёздочкой намазывали под нос. И кто-то так до сих пор лечится. Но нужно разбираться в том, из чего вы состоите. Из чего состоит ваш организм, какая у вас группа крови, как у вас справляется кишечник с едой, почему кожа хорошая или плохая. Сегодня можно иметь представление о себе, в общем, лучше любого доктора. Вам это поможет не паниковать в ситуации, когда вы видите не то отражение в зеркале, которое было ещё вчера. Или когда у вас что-то болит, но вы не знаете, какому из врачей доверять. Знание в наше время – это спасение от многих проблем. Сегодня знания приносят намного больше пользы, чем ещё пару десятков лет назад.

3. Сознательная беременность

Я много встречалась с историями про «беременность, которая застала врасплох». Изучив статистику и относясь к женщине как к чему-то светлому, я думаю, что такие беременности сигналят в какой-то степени и о вашей безответственности – вас и вашего партнёра. Сегодня современная женщина может не подвергать себя таким стрессам, может не ставить себя перед достаточно сложным и неоднозначным выбором продолжать или не продолжать беременность. Это всё на сегодняшний день решается просто одной манипуляцией – контрацептивом. И диалогом с вашим партнёром. Об этом столько всего есть, и это так сильно популяризируется во всём мире, что если вы предохраняетесь и планируете свою беременность, то это говорит о вас как об очень прогрессивных, продвинутых и (главное) здоровых людях – как психологически, так и физически.

Сколько бы вам ни было лет, это не означает, что больше не надо учиться

По сей день слышу, что оставили всё на самотёк и теперь вот нежданная беременность, которую нужно прерывать из-за проблем со здоровьем. Так что решила, что будет не лишним об этом напомнить. Детские дома в нашей стране переполнены, у нас просто эпидемия сиротства. Поэтому мне очень жаль видеть десятки тысяч брошенных детей просто потому, что кто-то вовремя беременность не запланировал.

4. Танцуйте!

Я никогда не скрывала, что я много лет занимаюсь разными физическими нагрузками, у меня есть разные комплексы по восстановлению, которые я выполняю ежедневно с моим тренером. Но ничто – ни фитнес, ни пилатес, ни кардионагрузки – не дало мне такое ощущение собственного тела, как танцы. Знаете, это потрясающе. Из-за того, что у меня рост 180, я частенько ссутулюсь. Танцы в прямом смысле расправляют ваши плечи. А женщина с красивой осанкой, с ровной спиной и с высоко поднятой головой производит совершенно другое впечатление. Это другое ощущение себя. Занимаясь полгода, правда очень интенсивно, я получила то тело, которое не могла добиться на протяжении многих лет. Я продолжаю заниматься, хотя и не так интенсивно – несколько раз в неделю по два часа. И бросать не собираюсь.

5. Постоянно учитесь

Стереотип, в котором воспитывали меня: необходимы школа и ВУЗ. Нужно обязательно окончить школу с золотой медалью и ВУЗ с красным дипломом – и будет тебе счастье. И ты дипломированный специалист, которого возьмут везде. Полная чепуха. Сейчас это не имеет ничего общего с реальностью. История показывает одно: тебе нужно быть в том месте и времени, где повезёт найти своё дело, получать за него большие деньги и, возможно, это не будет иметь ничего общего с написанным в твоём дипломе.

Жёсткий шаблон предыдущих десятилетий уже устарел, поэтому – знания, знания и только знания. И для этого совсем необязательно садиться за парту. Я бы рекомендовала получать знания не только головой, а также сердцем, душой и интуицией. Делайте то, что вы хотите. Если ты находишься в движении, что-то из своих задумок приводишь в действие и активизируешь, если поднимаешь свой зад и идёшь получать знания – дальше всё пойдёт по инерции и произойдут очень крутые изменения в жизни. Поэтому сколько бы вам ни было лет, это не означает, что больше не надо учиться.

Учитесь и развивайтесь. Вы будете интересней себе и своим мужчинам, у вас будет меняться круг друзей, на вас будут с любопытством смотреть ваши дети – всё будет наполняться вашей энергией.

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