Пять трендов американского шопинга. Блог Татьяны Ворожко

Некоторые новые тренды шопинга родом из США могут быть полезны в Украине. От других стоит держаться подальше

Покупка одежды всегда была для меня проблемой. В детстве, еще при Советском Союзе, особого выбора не было, и мои лучшие наряды были сшиты мамой. Китайские пуховики, которые первыми, вместе с турецкими джинсами, проникли через "железный занавес" – вслед за мишками Гамми и Филом Донахью – оказались ужасного качества.

Для рынков "Петровка" и "Владимирский" – популярного места приобретения одежды в 1990-х – я оказалась не готова психологически. У меня быстро замыливались глаза и то, что на первый взгляд выглядело как безвкусица, за полчаса кружения рядами начинало казаться вполне нормальным. А эти мужественные мужчины и женщины, которые покупали свой товар, порой рискуя жизнью, а потом стояли часами на морозе, могли мне впихнуть что угодно. Сначала действовали лестью: "А это вы себе на выпускной в школе покупаете?». А потом методом прямого психологического давления: "Это не моя юбка слишком узкая. Это у вас бедра широковатые!". Так я становилась обладательницей сарафана мышиного цвета с мягкой мешковины и черного платья из фатина с блестками.

Первые магазины на Крещатике имели уже лучший ассортимент и условия для примерки, но были тогда для меня слишком дорогими, а продавцы – показательно высокомерными. Я понимала, что фейс-контроль мне не пройти и даже не пыталась там что-то приобрести.

Магазины одежды за границей, преимущественно в Европе, мне нравились, но попадала я туда редко – только когда ездила в журналистские командировки. Итак, мой гардероб пополнялся очень медленно. Церемония вручения Нобелевской премии в Стокгольме – новый свитер. Израильтяне избрали премьер-министром Эхуда Барака, а я купила оригинальную сумку и брюки. История о бесплатной пересадке сердца украинке в больнице в Польше – демисезонное пальто.

Во время первого приезда в США я была в восторге от молов: одежда разнообразная, красивая, дешевая. Джинсовая юбка за $4? Свитер за $16? За свой первый шопинг я практически удвоила свой гардероб.

С тех пор сектор продажи одежды в Украине трансформировался, в США и в других странах появились новаторские подходы, а я разочаровалась в молах.

Ниже – некоторые мои наблюдения за новыми трендами продажи одежды в США. Все базируется на моем опыте 13-ти лет проживания в четырех американских штатах и ​​подкрепляется результатами исследований.

Список не является исключительным и предпочтительным для США – некоторые из этих трендов в той или иной степени есть и в Украине.

Размер – дело условное

Производители одежды многих брендов, продаваемых на американском рынке, занижают размер, чтобы клиентки чувствовали себя лучше и покупали их вещи. Это называется "размер тщеславия" (vanity sizing). Размер 8 в 1995-м был равен сегодняшнемк 6-му, в 1970 – второму, а в 1958-м – нулевому! К тому же размеры различаются между брендами. В магазинах H&M, Zara и Ann Taylor женщины 8-го размера намного стройнее тех, кто покупает тот же размер в Calvin Klein и Guess. Я лично ношу вещи от нулевого до восьмого размера, в зависимости от магазина и года покупки.

С другой стороны, в США некоторые бренды предлагают одежду, сшитую по фигуре, как от фирмы мужской одежды Indochino и Black Lapel.

Новый популярный тренд – подписка на одежду

В США набирает популярность подписка на одежду. Одна из компаний, которая предоставляет такую ​​услугу, Le Tote, преследует меня во всех сетях с настойчивостью маньяка. За $49 в месяц стилист формирует два наряда и отсылает клиенту, основываясь на информации о стиле (для этого надо пройти тест) и размер. Поносила – отсылаешь обратно. Если что-то очень понравилось, эту вещь можно оставить и компания снимет цену за нее с твоей карточки. Вещи можно выбирать онлайн и самой. Одежду не надо стирать или сдавать в химчистку, а доставка бесплатная.

Производители одежды многих брендов, продаваемых на американском рынке, занижают размер

Кроме очевидного – платить деньги и не пополнять гардероб – меня в этой схеме останавливает необходимость все время бегать на почту. Но с удовольствием отдамся в руки стилиста, потому что сама покупаю обычно просто еще одни серые брюки и свитер а-ля "морячка".

Этика производства одежды и обуви становится такой же важной, как и эстетика

Покупатели стали обращать все больше внимания не только на качество, внешний вид и цену, но и на то, как эта одежда производится. Становится все меньше желающих покупать вещи с использованием детского или фактически рабского труда. Особенно громко об этом заговорили после трагедии в Бангладеше в 2013 году, когда из-за обвала дома погибло более тысячи работниц текстильной отрасли.

Общественная кампания за справедливую торговлю и этическую одежду (Fair Trade and Ethical Clothing) объединяет борцов за нормальные условия труда, экологов и производителей одежды. Организация выдает компаниям, одежда которых производится в достойных условиях, знак качества. И они сообщают об этом покупателям.

Думаю, что экспортерам украинской одежды тоже стоит указывать, что швеи получают зарплату выше рыночной, работают восьмичасовой рабочий день в хороших помещениях и имеют отпуск по уходу за ребенком – если так оно и есть. Доброта сегодня в тренде и это может быть дополнительным аргументом купить одежду именно этого бренда!

Американцы покупают очень много одежды

Характерная черта дома, построенного в США по меньшей мере в последние 20-30 лет, – большие кладовые для одежды. Надо же американцам куда-то складывать всю свою одежду.

Согласно данным Alliance data, 37% женщин имеют 25-49 блузок, 32% – более 25 пар обуви. Среднестатистическая американская женщина сегодня обладает 30-ю полноценными нарядами. В 1930-х годах владела лишь девятью.

В США можно найти, как очень дорогую, так и чрезвычайно дешевую одежду. Новые брюки или пальто здесь может себе позволить каждый. Если магазины в моле дорогие, то можно поискать в магазинах Армии спасения или в интернете (Craiglist) и приобрести за несколько долларов или даже получить бесплатно.

В среднем американская семья из четырех человек тратит $1,7 тыс. на одежду в год, что составляет лишь 3,5% семейного бюджета. Американцы регулярно носят лишь 20% своей одежды, кое-что остается висеть в кладовке с ценником. Я знаю, потому что мне кучу такой одежды передала сестра мужа.

Кстати, обменяться или отдать одежду здесь, по крайней мере в нашем кругу – не в Беверли Хиллз – не считается чем зазорным. Таким образом я и пополняю гардероб, и избавляюсь от лишнего.

Многое из этого выбрасывается. Ежегодно американцы в среднем отправляют на свалку 31 кг текстиля, равного по весу моей собаки. Экологи бьют тревогу, а некоторые страны, в частности африканские, закрывают свои рынки от западного секонд-хенда, потому что он из-за низких цен подавляет внутреннее производство.

Для себя, чтобы противостоять этой тенденции, я ввела добровольный налог. Каждый раз, когда я покупаю новую вещь, дополнительно 30% цены перечисляю на нужды в Украине – на лечение раненых, семьям без отца, и тому подобное.

Все больше одежды покупают в интернете

Немалая часть этого покупается в интернете. Согласно исследованиям рынка, так делают 96% американцев. 44% из всех покупок составляют одежда, обувь и украшения, уступая только книгам, музыке и фильмам. Больше всего это делает молодое поколение, меньше всего – люди пожилого возраста. Причем на шопинг онлайн милениалы тратят в среднем 6 часов в неделю.

Я тоже преимущественно покупаю вещи в интернете, но не из-за отзывов других покупателей. Гораздо лучше самой примерить платье, чем читать мнению Мэри из Айовы. Но в моле у меня начинает болеть голова – много людей, света, запахов. За пару часов шопинга я устаю больше, чем за 8 часов на работе. Правда, купив вещи в интернете, как правило, я возвращаю более половины. Итак, для меня это тоже неидеальное решение.

А больше всего мне сегодня нравится покупать одежду в Украине. Каждый раз, когда я приезжаю в Киев, мы уже традиционно идем восстановить мой гардероб с Татьяной Петковой, много лет редактировавшей журнал для женщин и, по моему мнению, "иконой стиля". Предпочтение мы предоставляем украинским модельерам. Вещи из моей последней "летней киевской коллекции" 2016-го года до сих пор вызывают кучу комплиментов, особенно – светло-зеленое платье с цветочками.

Мнения, высказанные в рубрике «Моя Америка», передают взгляды самих авторов и не отражают позицию "Голоса Америки".

Опубликовано с разрешения автора и издания

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