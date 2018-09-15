Пять свежих сериалов, которые вы могли пропустить. А зря. Блог Алексея Бондарева

Сериалов выходит так много, что посмотреть все самые интересные не получается даже у профессиональных критиков. И вышедшие полгода назад сериалы быстро сходят с радаров. Порой это очень обидно.

У меня часто так бывает. Я вижу, что выходит интересный сериал, планирую его смотреть… и не успеваю/забываю. А потом через какое-то время вспоминаю, но на повестке дня уже другие сериалы, не менее интересные. А вечера-то у человека с фулл-тайм работой не резиновые.

В общем, я веду отдельный файл с заметками о сериалах, которые стоило бы посмотреть. И периодически усилием воли заставляю себя найти время для этого.

И чаще всего - не зря.

Наивно полагать, что толпа больше всего обсуждает самый лучший контент. Иначе почему постов о Киркорове больше, чем о Тарковском?

Достойные вещи часто проскальзывают незамеченными. К сожалению.

Вот пять сериалов, о которых уже никто не говорит. Но их совершенно точно не стоило пропускать.

Террор

The Terror

История о судьбе двух британских кораблей, в середине XIX века искавших знаменитый Северо-Западный проход во льдах Арктики.

Экранизация одной из лучших книг, что я читал в своей жизни. Роман Террор Дэна Симмонса - не только блестящее литературное произведение с точки зрения стиля и отсылок к классике, но и замечательный мистический триллер с неординарной концовкой.

Попросту неимоверно, но факт - в сериале почти все это есть. Он снят с таким трепетным отношением к первоисточнику, что даже не верится. Возможно, отчасти “виной” тому тот факт, что одним из продюсеров сериала был сам Симмонс.

В общем, сериал из серии “смотреть обязательно”.

Американские боги

American Gods

Еще одна экранизация культовой книги. На этот раз - фантаста Нила Геймана. Сюжет пересказывать бессмысленно. Достаточно сказать, что это история о войне между старыми и новыми богами в современной Америке.

Гейман умело вплетает в сюжет мифологию различных народов, представители которых влились в американскую нацию.

Сериал вышел неоднозначным. Некоторые фанаты книги весьма недовольны. Однако, телеканал Starz продлил его на второй сезон, сменив продюсеров и пообещал самому Гейману большее участие в творческом процессе.

Я посмотрел первый сезон с большим удовольствием. Снято очень атмосферно. Множество шикарных актеров, как в главных ролях, так и во второстепенных.

Патрик Мелроуз

Patrick Melrose

Бенефис великолепного Бенедикта Камбербэтча. Сериал из пяти эпизодов о попытках аристократа и плейбоя, всю жизнь пребывавшего в тени своего отца-тирана, выбраться из-под его тени, найти себя, стать достойным человеком.

Первая серия кажется полным фарсом, что и сослужило сериалу плохую службу. Многие попросту не стали смотреть дальше, считая, что последующие серии будут построены вокруг Камбербэтча, весьма убедительно изображающего наркомана.

Но это не так. Это мощная драма. Один из лучших сериалов года.

Призрачная башня

The Looming Tower

Для меня этот сериал стал откровением. Сюжет вроде как не выглядит многообещающим. Это история о конкуренции между антитеррористическими отделами ЦРУ и ФБР накануне теракта 11 сентября 2001 года.

Но на деле это мощнейшая драма о людях, которые были настолько одержимы желанием защитить свою страну, что переходили все мыслимые границы и действительно помешали друг друг эффективно бороться с внешним врагом. Ну и заодно - история о том, какой чудовищный вред наносят даже такой могучей стране как США глуповатые бюрократы у власти.

Сериал оставляет тяжелое впечатление бессилия обычных честных людей против системы, против самого устройства мира, в котором мы живем.

И в то же время, сериал вселяет надежду - пока есть достойные люди, которые верят в идеалы, не все потеряно.

Острые предметы

Sharp Objects

В прошлом году все были потрясены сериалом Большая маленькая ложь, который попал не в одно, а сразу в несколько яблочек. Это был отличный детектив, шикарно снятый сериал с блестящим саундтреком и, самое главное, громкий феминистический манифест.

Острые предметы - следующая работа режиссера Жан-Марка Валле. И снова он работает с “женской” темой, экранизируя бестселлер писательницы Джиллиан Флинн о женщине-репортере, которая расследует убийство двух девочек в маленьком городке.

Снято хорошо. Ну и Эми Адамс в главной роли, как всегда великолепна.