Пять стратегий, чтобы решить любую проблему. Блог психолога Роберта Таибби

Когда речь идет о решении проблемы, важны не характер или знания, а простая смелость двигаться вперед

Представим: вы собираетесь в аэропорт, чтобы отправиться в важную поездку, но, черт возьми, у вас спущено колесо. Серьезная проблема. Вы уверенны, что никуда не полетите. Наступает паника.

Или: вы собираетесь в аэропорт – впереди важное путешествие, но обнаруживаете, что в машине спущена шина. Какое облегчение. Поездка могла стать пыткой, вы не были подготовлены. Что ж, теперь у вас есть оправдание. Слава богу!

Проблема всегда в глазах смотрящего. То, что один воспринимает как проблему, другой рассматривает как возможность, вызов или облегчение. События – это лишь события, ситуации – лишь ситуации. И только наши реакции и последующие действия определяют их суть.

Часто мы застреваем именно в том, что делать дальше. Большинство из нас обладает знаниями и навыками, необходимыми для решения большинства проблем, подбрасываемых жизнью. Но эмоциональные реакции мешают оставить эти проблемы позади. Внутренняя битва ведется между эмоциональной и рациональной частями мозга.

Чаще всего решать проблемы мешают следующие препятствия.

1.Вы ошеломлены.

Сдувшаяся шина; неведомо откуда взявшееся письмо от правительства, сообщающее о проверке ваших налогов; нытье вашего партнера о том, что он несчастлив и, возможно, хочет разорвать отношения.

Что делать:

Необходимо успокоится. Как только охватывает беспокойство, рациональное мышление выключается. Начните с пяти глубоких вдохов (или 10-ти, а то 20-ти, если понадобится). Или пойдите на пробежку, примите горячую ванну. Сделайте что-то, что поможет стабилизировать эмоциональное состояние. В этот момент речь идет не о решении проблемы, но об управлении тревогой, чтобы рациональная часть мозга снова включилась.

2.Вы превращаете проблему в катастрофу.

Ошеломленное состояние означает, что эмоции переполняют и мешают думать. Вы автоматически падаете в кроличью нору катастроф: вы пропустите встречу и вас уволят; аудит означает, что государство конфискует и оставит у себя все, что у вас есть, включая ребенка; вы расстанетесь с партнером и навсегда останетесь одиноким, и лишь лампочка будет висеть над вашей головой в темной спальне.

Здесь снова идет речь о сумасшествии ваших эмоций, о слишком острой реакции. Придумывая плохие сценарии, вы психологически готовите себя к худшему исходу.

Что делать:

Вам нужно угомонить этих внутренних ошалевших псов. Скорее всего, их породил неприятный опыт, пережитый в прошлом. Теперь он заставляет ваш мозг преувеличивать. Для начала сфокусируйтесь на тревоге и займитесь любым делом, действующим на вас успокаивающе. Затем включите рациональную, взрослую часть мозга: вас действительно могут уволить за пропущенную встречу? Вы окажетесь на улице из-за аудита? Можно ли исправить отношения, а если нет, то сможете ли вы найти кого-то другого?

Если, успокоившись, вы решите, что худшие сценарии имеют основания – например, босс действительно достаточно безумен, чтобы вас уволить, – тогда вы можете сделать две вещи. Во-первых, поймите, что можете контролировать, что можете делать, а что – нет. Вы способны контролировать себя и вашу реакцию на шефа, аудит или партнера, однако не можете контролировать их. Во-вторых, придумайте долгосрочный план для воплощения самых больших страхов. В случае, если вы действительно потеряете работу, как сможете себя обеспечить, пока не найдете новое место? Если вам придется заплатить государству внушительную сумму, как вы это сделаете? Если вы действительно расстанетесь с партнером, чем могли бы заняться, пока наладите свою жизнь?

Если вы будете держать в голове такой план, то не только поймете, что последствия не так уж мрачны, как вам казалось, но также будете морально подготовлены и прекратите бесконечные и бессмысленные размышления.

3.Вы чувствуете себя загнанными в ловушку, чтобы вы ни делали, ничего не получается.

Ощущая себя в тупике, вы не верите, что можно что-либо сделать. Это быстро приводит к депрессии.

Что делать:

Противоядием послужат действия – любые действия, которые помогут двигаться вперед. Если ваша работа кажется ловушкой из-за ощущения, будто это единственная работа, которую вы можете выполнять, займитесь поиском новой, соответствующей вашим навыкам. Если беспокоитесь на счет аудита, то поищите информацию в сети, поговорите с консультантом или адвокатом по делам налогообложения. Если вы чувствуете себя загнанными в финансовый или эмоциональный угол в отношениях, узнайте о системах поддержки. Смысл в том, чтобы действовать, а не пребывать в смятении.

Жизнь, по сути своей, – это путь проб и ошибок

4.Вы не знаете, с чего начать.

Это комбинация перечисленных выше препятствий. Когда вы чувствуете себя ошеломленными или оказавшимися в ловушке, то кажется, будто проблема настолько огромна, что в ней можно утонуть.

Что делать:

Успокойтесь, а затем используйте рациональную часть мозга, чтобы разбить проблему на части. Разберитесь и посмотрите, сможете ли докопаться до сути, тревожащей вас больше всего: дело в самой работе или в реакции босса? В деньгах или стрессе из-за аудита? В расставании или в одиночестве, которое за ним последует? Если вы найдете ядро проблемы, то поймете, куда направить энергию.

Как только разберетесь с этим, действуйте. По мере движения вперед, даже если оно будет происходить крошечными шагами, вы начнете понимать, что действительно вас ждет, настоящая проблема и настоящее решение станут более понятными.

5.Вам кажется, что необходимо “правильное” решение проблемы.

Если вы перфекционист, самокритичны или человек, предпочитающий избегать конфликтов, вы не движетесь вперед и не предпринимаете активных действий, потому что боитесь допустить ошибку. Сделать правильно – значит избежать реакции, которой вы боитесь больше всего: критики шефа, жесткого ответа государства, ответа партнера на ваши вопросы. Вместо того, чтобы быть решительным, вы погружаетесь в тревогу.

Что делать:

Проблема скорее не внешняя, но внутренняя. Речь идет о том, чтобы заглушить этот беспокойный, критический, иррациональный голос, который говорит вам, что для движения вперед нужно обязательно поступать правильно. В действительности, в жизни существует крайне мало проблем, которые было бы невозможно решить. Жизнь, по сути своей, – это путь проб и ошибок. Прислушайтесь к своему чутью, поймите, что хотите делать, сделайте и тогда смотрите, что произойдет.

Если случится не то, чего бы вы хотели или что ожидали, не корите себя за неверное решение, но скажите себе, что в тот момент это было лучшее решение, похвалите себя за предпринятые действия и осознайте новую проблему, с которой нужно справиться.

Путь преодоления всех препятствий на пути решения проблемы ясен. Нужно успокоиться, осознать, что вам под силу контролировать, отделить рациональное от иррационального, найти поддержку, увидеть перспективу и действовать.

Как и в случае большинства других жизненных уроков, дело тут не в характере или навыках, но в простой, повседневной смелости – смелости двигаться вперед, несмотря на то, как вы себя чувствуете, именно для того, чтоб изменить то, как себя чувствуете.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Републикация полной версии текста запрещена

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