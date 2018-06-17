Пять способов справиться со стрессом. Блог Маши Ефросининой

Каждый из нас носит в себе бомбу замедленного действия под названием стресс

Нам кажется, будто стресс – это увольнение с работы, развод или разбитые стекла в машине. Но стресс – это пробка, неприятный комментарий в Instagram или случайно попавшая в глаз песчинка.

Мы состоим из стресса. Все, что мы едим, чувствуем и переживаем – это стресс. И, к сожалению, со временем это подрывает нас изнутри и приводит к болезням сердечно-сосудистой системы, неврозам и паническим атакам.

Со стрессом необходимо бороться – избавляться от него буквально каждый день. Расскажу свои пять правил.

Правило №1. Одиночество.

Одиночество – отличный друг. Однажды я спросила подругу, которая живет в Италии, почему она так много времени проводит наедине с собой. Она ответила, что, во-первых, чувствует себя так великолепно, а во-вторых, ей с собой интересно.

В одиночестве вы узнаете себя, понимаете, что на самом деле хотите делать. Я не говорю про аскезу и отдаление от человечества, но про полчаса или час в день наедине с собой: без книг, компьютера, телефона, наушников и музыки, в молчании. Это известная практика монахов. В моем случае это – медитация. Попробовав, вы поймете, насколько успокаиваетесь, приходите в себя и перезаряжаете нервную систему. А затем – совершенно по-другому смотрите на людей.

Правило №2. Поплакать.

Моя бабушка, Маша Ефросинина-старшая, всегда говорила: “Женщине нужно поплакать, чтобы всегда быть цветущей и улыбающейся”. И делать это стоит наедине со своим отражением в зеркале. Мужчины боятся слез, дети – маму-истеричку. А поплакать нужно. И вовсе не для того, чтобы кого-то напугать, а чтобы выпустить нервное состояние, которое мучит.

Некоторые советуют отправиться в лес и покричать, но для меня это – дополнительный стресс. А вот во время плача себя можно успеть пожалеть, а затем подумать о том, как вы сильны, уникальны, красивы и профессиональны. Утерев слезы, почувствуете ту легкость, с которой можно дальше идти в жизнь и, к сожалению, ловить новый стресс.

Правило №3. Физические нагрузки.

Лично я не употребляю словосочетание “физические нагрузки”, потому что все, что связано с нагрузкой и насилием, отрицаю. Я называю это ритмичным способом жизни. Человек создан для движения, ведь в движении он расслабляет нервную систему.

Задумайтесь: люди, которые постоянно находятся в физическом труде, гораздо меньше подвержены неврастениям. В нашей реальности бегущих мегаполисов спасает спорт. Выбирайте тот его вид, который приносит удовольствие. Кто-то мочалит грушу, кто-то занимается балетом или танцами. Главное – делайте.

Мир кино для меня – это почти то же, что медитация

Правило №4. Кино.

Мир кино для меня – это почти то же, что медитация. Он способен абсолютно унести в другое измерение. Если кино хорошее, конечно. Я не из тех людей, кто дочитает книгу, если она не нравится, или посмотрим фильм только потому, что все его посмотрели. Если фильм плохой, начинаю искать следующий.

Кино для меня – это впечатление, часто – на всю жизнь. Единственно, что делаю, это расшифровываю настроение и стараюсь понять, какой жанр мне необходим в данную минуту.

Правило №5. Расскажите о своей проблеме.

Женщины так устроены. Не нужно говорить, мол, нет, справлюсь сама. Если есть хороший психоаналитик, которому доверяете, то, конечно, нужно говорить с ним. Профессиональный аналитик обладает даром выслушать и помочь человеку самому принять решение.

Хорошо, если есть друзья. Мои подруги – это девушки, которые принимают меня любой, независимо от того, чем я занимаюсь в жизни. Они принимают меня как личность и как друга. Поэтому мне бывает легко позвонить, встретиться и рассказать. Достаточно, чтобы подруга просто выслушала, а иногда – дала точные комментарии. Надеюсь, у вас также есть такие друзья.

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