Пять способов достичь баланса между работой и отдыхом. Блог психолога

Избавьтесь от разделения жизненного времени на работу и жизнь

Большинство людей живут в надежде раз и навсегда найти ту вечную точку баланса между работой и жизнью и попадают в ключевую ловушку: потерю гибкости и умения адаптировать свой график и приоритеты в соответствии с жизненным обстоятельствам. В результате зацикленность на "правильных картинках и своих ожиданиях" сбивает с эмоционального равновесия, точности принятия жизненных решений и умения наслаждаться тем, что есть в жизни сегодня.

Именно поэтому расскажу о ключевых подходах к тому, как держать эмоциональный баланс и оставлять за собой выбор по организации жизни согласно собственным потребностям и смыслам.

Прежде всего, избавьтесь от разделения жизненного времени на работу и жизнь. Это все ваша жизнь – все в целом. То есть на работе вы тоже живете, с друзьями вы живете, и когда смотрите телевизор, и когда залипаете в социальных сетях, и когда наблюдаете за закатом на море – тоже живете. Минуты бегут. Получаете ли вы от них столько удовольствия сколько хотелось бы?

Как же найти ту точку личного внутреннего жизненного баланса между работой, личной жизнью и отдыхом?

Во-первых, вы четко должны понимать, какая именно жизнь вас вдохновляет и является ресурсом при данных обстоятельствах материального мира. Как вы хотите проводить ваши дни? Из чего состоит ваше утро, день, вечер, ночь? Сколько хотите уделять времени рабочим задачам, сколько проводить с близкими, на что именно хотите тратить ваше внимание, сколько времени вы хотите уделять себе и чем именно хотите наполнить время для себя? Что для вас является смыслом жизни: вы, работа, отношения, семья, спорт, хобби и т. д. Позволив себе честно и подробно ответить на эти вопросы, вы получите ключ к своим базовым потребностям и фундаменту личного баланса.

Во-вторых, в вашей жизни вы – единственная, ключевая фигура. Единственный, кто несет ответственность за вашу жизнь, – это вы. Нет никого третьего, кто решает, как вам жить и распределять свое время. Поэтому именно в поле вашего влияния лежит умение управлять собой, принимать решения, совершать действия, договариваться с другими и выкладывать свой график в соответствии с задачами и взаимодействия с другими людьми.

В-третьих, начните осознанно планировать свою жизнь: выберите три ключевые сферы, которым вы хотели посвятить внимание в этом году или в этом квартале. Распределите свое время между ключевыми задачами из этих сфер, а потом добавляйте второстепенные. Избавьтесь идеи "впихнуть" все в один день. Выбирайте максимум три ключевые задачи (по одной из каждой сферы), которые необходимо выполнить. Выполните их и только потом берите новые. Обязательно планируйте задачи в соответствии с необходимым для их выполнения временем и мельчите их на простые элементарные действия. Измерьте свое рабочее и бытовое время и обдумывайте как можно его оптимизировать для повышения личной эффективности.

В-четвертых, научитесь держать свой эмоциональный баланс (уровень внутреннего покоя и счастья). Это позволит уменьшить расходы собственной энергии на непредвиденные ситуации, стресс и негативных людей. Эмоции будут вас вдохновлять, а не демотивировать.

В-пятых, будьте готовы вносить изменения и коррективы в планы в соответствии с задачами и имеющимися обстоятельствами. Точка жизненного баланса должна соответствовать вашим актуальным обязательствам, а также временным, энергетическим и финансовым возможностям.

Руководствуйтесь следующими принципами в жизненном балансировании:

Выберите два действия, которые всегда вас наполняют энергией и спокойствием, и делайте их каждый день

Сначала спланируйте отдых: наши выходные и время для себя проходят безрезультатно и неэффективно именно потому, что мы его не планируем или наполняем ненужными действиями. Отдых – это инструмент самовосстановления. Если вы понаблюдаете за собой, то заметите, что именно вас наполняет энергией и восстанавливает, сколько времени вам на это необходимо. Критически важно соизмерять интенсивность ежедневных нагрузок и количество отдыха. Здесь стоит забыть о теории працеголизма и вечного релакса. Для того, чтобы и восстанавливаться, и поддерживать жизненную энергию в тонусе важно ритмично менять рабочие задачи на отдых или хобби.

Качественное утро начинается с вечера накануне. Уделяйте время спокойном завершению дня и настройке на сон.

Поддерживайте свой энергетический уровень. Вы всегда знаете, когда у вас достаточно энергии для новых достижений и свершений. И этот уровень энергии могут поддерживать совсем простые ежедневные действия, продукты питания и сон. Пользуйтесь этим сознательно.

Оставьте время для спонтанности: оставляйте в жизненном графике время на "ничего не делать", "окна свободы" и наполняйте его действиями, которые вам именно хочется сделать в тот момент, или встречами с людьми, которые вас вдохновляют, или дополнительным временем наедине с собой. Благодаря этому у вас появится гибкость для спонтанных решений и возможность отреагировать на любую драйвовую идею без ущерба для основных задач.

Используйте силу утреннего ритуала: выберите два действия, которые всегда вас наполняют энергией и спокойствием, и делайте их каждый день.

Выработайте совместно семейные традиции и привычки: это поможет поддерживать баланс личного и любовного времени независимо от того, что происходит в бурном мире работы. Это могут быть ежедневные утренние разговоры за чашкой кофе о семейных мечты и планы, совместные походы вечером на прогулки на свежем воздухе, семейные праздники и совместный активный отдых.

Внедряя новые привычки, вы, вероятно, будете выпадать из графика, то может идти не так. Но каждое утро у вас есть возможность прожить новый день лучше, чем это вы сделали вчера, получая больше удовольствия от мгновений, которыми вы его наполняете.

Впервые текст опубликован в журнале "Частный врач" за март 2018 года

Публикуется с разрешения автора и издания. Републикация полной версии текста запрещена

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