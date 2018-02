Пять «советских» черт американцев. Блог Марии Прус

Большинство недостатков и неудобств американской системы вполне перекрывает открытость людей и готовность помочь

Мне повезло родиться через несколько дней после того, как в свидетельствах о рождении прекратили писать «Киев, УССР». И о советских временах я могу судить только из рассказов родственников. Но в Вашингтоне я увидела вещи, которые, как я думала, остались в прошлом и не имеют места в жизни современной и, главное, капиталистической страны с бешеной конкуренцией на рынке и временем, измеряемым в долларах.

Очереди

В конце января в Сиэтле открылся AmazonGo - первый магазин "без касс, без продавцов и без очередей". И очередь под его дверью в первый день протянулась в квартал.

А вспомните, как самые отчаянные шопоголики ночуют под магазинами в палатках, чтобы первыми схватить телевизоры на Черную пятницу или новые айфоны. Не говоря уже о том, что в США даже есть специальная недешевая услуга - "постоять за вас в очереди".

В Вашингтоне публика особенно богата - столицу окружают пять из десяти самых богатых округов по всей стране. Средний доход одной семьи там - $100-125 тыс. В год. А теперь представьте, что многие из этих совсем не бедных людей пятницам спокойно стоят на улице под каким модным заведением и ждут, пока освободится столик - в снег, дождь, или жару.

Сразу вспоминаю анекдот о «новом русском», который входит в аптеку, видит одинешенька покупателя на кассе и говорит: «О-о-о, здесь очередь, пойду в другую».

Спрос на вкусные, пусть и дорогие рестораны в Вашингтоне - сумасшедший. Очереди выстраиваются длиной в квартал или даже два. Каждый новый модный тематический бар переживает нашествие посетителей по несколько месяцев. Например, в бар, посвященный сериалу «Игра престолов», моя знакомая-американка выстояла четыре часа в очереди и в итоге бросила это неблагодарное дело.

Одна из причин таких очередей заключается в специфическом ритме жизни в США. Если европейцы ходят есть в заведениях в течение всей недели, то американцы - преимущественно только с вечера четверга (на коктейль после работы) до обеда воскресенья (на бранч).

В пятницу и субботу бары забиты. А вот с вечера воскресенья шумные улицы с барами вымирают. Поэтому учреждения часто работают в течение рабочей недели себе в убыток. И позволить опцию бронирования, а, следовательно, «простоя» столиков могут далеко не все.

Конечно, очереди в советское время были вызваны дефицитом товаров. Но в современном Киеве я еще в жизни не видела, чтобы на вход в клуб или бар на морозе стояли полсотни человек.

Любовь вашингтонцев к бесплатному

Об этом можно написать отдельный роман. Ее можно сравнить только с чувствами киевлян, когда на День Киева в зоопарке раздают мороженое. В Вашингтоне и в прилегающих городах даром раздают не только вкусности. Каждые выходные можно найти десятки развлечений, где не требуют оплаты.

Лично я успела посмотреть несколько фильмов под открытым небом, поплавать в бассейне на крыше отеля, послушать выступления приличных кавер-групп, посетить несколько инструментальных концертов, походить на еженедельные уроки сальсы, потренироваться во время промоакций в дорогущих спортклубах, посмотреть студенческие спортивные соревнования, дважды объесться мороженым прямо под Капитолием. И не заплатила ни цента. Часть из этого всего я охотно повторю, но уже знаю, что именно обернется бесполезным делом и потраченными нервами и временем.

Недавно прихоти судьбы раз завели меня в самый большой в Вашингтоне концертный зал Kennedy Center. Там ежедневно в шесть вечера проходят бесплатные концерты. Длятся они только час, небольшая сцена расположена прямо в холле, а под ней ставят раскладные стулья. Если на вечер не нашлось других планов, или выступают интересные артисты - неплохой вариант, правда?

Но меня соблазнило другое - обманчивое объявления, обещающее «вечер веселых танцев, вдохновляющих аудиторию любого возраста на спортивный и здоровый новый год. Одевайтесь удобно!».

Такого ажиотажа я не видела давно. В длинный холл набилось несколько сотен человек. Моя подруга пришла за двадцать минут до начала, но с места, которое она заняла, сцены почти не было видно. Большинство движений инструкторши приходилось угадывать или придумывать самостоятельно.

Ситуацию бы еще спасло, если бы это был какой-то пилатес или сальса. Но тренеры выбрали сверхпопулярную в США зумбу - это микс танцевальных движений и аэробики под зажигательные мотивы. Размахивать руками-ногами, бежать вперед-назад, наклоняться и подпрыгивать, когда рискуешь врезаться в людей вокруг, было совсем не то, что я ожидала.

Когда я сделала шаг в сторону от своего места - глотнуть воды, чтобы не мешать другим, - на мое место попала такая упорная женщина, я даже не смогла ей возразить.

Насколько это возможно, американцы стараются не носить ничего тяжелого в руках

Домой возвращалась разочарованной, осознав, что потратила на дорогу больше времени, чем длилось занятие. Интересно то, что большинство девушек были в спортивной форме, с бутылкой воды, и зумбе они не удивились. А значит, они знали, что это за урок. То есть они на таком издевательстве не первый? Почему? У большинства точно есть деньги, чтобы ходить на нормальные платные занятия, а к услугам студентов есть шикарные по киевским меркам тренажерки.

Не лучше ли уже заплатить за занятия в спорт-клубе, вместо толкотни в коридоре? Так же не понимаю небедных людей, которые час стоят на улице под кондитерской, дающей бесплатный шарик мороженого. Или последний мой такой опыт. Десять вечера, мороз, галерея напротив Белого дома, где проходит какой-то развлекательный вечер с музыкой и ди-джеем, - и очередь на два квартала, где стоят, в частности, родители с маленькими детьми и младенцам в колясках.

Талоны на еду

Как-то на farmers market ( «фермерском рынке»), где продаются, как правило, продукты ощутимо подороже, чем в магазине, я увидела очень бедного человека, по крайней мере, судя по одежде. Но если я решила, что яблоки, в полтора раза дороже магазинных, того не стоят, он набрал целый пакет. Но рассчитался не деньгами, а своими food stamps, то есть талонами на еду.

Программу дополнительной продовольственной помощи (Supplemental Nutrition Assistance Program, коротко "SNAP") для малообеспеченных начали в 1960-х как часть войны против бедности (War on Poverty). С тех пор она пережила кучу изменений, например, вместо талонов открывают банковские карточки. Но механизм, которыми можно рассчитаться только за еду, остался.

В месяц один безработный может получить до $189, а семья из четырех человек - до $632. Сумма уменьшается в зависимости от уровня доходов. В октябре 2017 года в США этой программой воспользовались 46 миллионов человек, то есть каждый седьмой американец.

Понятно, что проводить знак «равно» между советскими талонами на еду и американскими нельзя. Но сам факт наличия этой системы в США вызывает у меня только одну ассоциацию.

«Авоськи» и «кравчучки»

Насколько это возможно, американцы стараются не носить ничего тяжелого в руках.

Едут на авто в магазин, расположенный дальше, чем за 10 минут пешком от дома. Большие рюкзаки, по размеру напоминающие чемоданы, на работу в метро возят на колесиках. Работники технических служб рискуют сбить в коридоре неосторожного прохожего, так как рассекают по коридорам на специальных мобильных платформах, где перевозят даже легкие коробки.

Знакомый американец, который через день пробегает 15 километров и затем идет в тренажерку, помогал мне затягивать огромный чемодан вверх по лестнице, даже не приподняв его, а громко топая колесиками по каждой строчке.

Когда я у своей 20-с-хвостиком-летней соседки впервые увидела shopping utility cart, то есть некую «кравчучку», сначала даже не поняла, что это. «А чего это я буду носить продукты из магазина в руках?», - пожала она плечами. В тот момент, когда я представила, как она 25 минут пешком идет с пакетом яблок и бутылкой молока в кравчучке, поняла, что американцы совсем не боятся показаться смешными или слабыми.

Бюрократия и низкое качество услуг в государственных структурах

Два года назад на новый внутренний паспорт в Киеве я записалась онлайн и потратила в очереди 5 минут. Тогда же зарубежный биометрический - задолго до безвиза - делала полчаса, хоть и за дополнительные деньги в паспортном центре. А теперь представьте, что американцам надо ждать паспорт 4-6 недель. Стоит уточнить, что его используют только как зарубежный, внутреннего в США нет, - есть только ID-карта.

"There is a place worse than the DMV", то есть «Таки существует место, хуже Департамент транспортных средств» (Department of Motor Vehicles). Это - первый комментарий пользователя на Гугл-картах о Social Security Office, Управление социального обеспечения. И действительно, учреждения, такое впечатление, соревнуются за звание наименее удобного.

Карточка соцстрахования, которую там выдают, действует как идентификационный номер, без которого в США нельзя ступить и шага. Он нужен для трудоустройства, открытия банковского счета, даже, чтобы провести интернет в квартире. У меня получения оной унесло 3 длинных недели.

А вот в DMV выдают ID-карты и водительские права, которые нужно обновлять каждые 10 лет. В обоих этих учреждениях очереди - как перед концом света. Удивительно, что там до сих пор нет возможности записаться по телефону или на сайте или хотя бы отслеживать онлайн длину очереди.

Но бывает хуже. Разрешение на трудоустройство, (employment authorization document, EAD), который нужен для людей с определенными категориями виз, стоит $410. И делается он до 4 месяцев. Потому что документы на его получение - копии виз, паспортов, банковский чек - нужно физически отправлять письмом в учреждение, которое их выпускает. А таких на всю страну два. Например, ближайший к Вашингтону - в Техасе. Такое впечатление, что этим ожиданием и дороговизной система не стимулирует тех же мигрантов из Мексики оформляться на работу легально и платить без того немалые налоги.

Есть и хорошие новости. Оформить бизнес, например, LLC (Limited liability company), нечто среднее между нашим ООО и ЧП, можно за 10 минут со своего компьютера.

Как и в каждой стране, в США есть существенные недостатки системы, которые, кажется, должны остаться далеко в прошлом. Вероятно, еще и мои ожидания были несколько завышены - а как иначе, здесь дроны развозят посылки, машины ездят на автопилоте, а по телефону вместо оператора решать вопрос может искусственный интеллект!

Но большинство недостатков и неудобств вполне перекрывает незашоренность и открытость людей, которые чаще всего все же готовы помочь, так что хамство воспринимаешь как исключение, а не как норму.

