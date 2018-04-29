Пять самых потрясающих городов мира. Блог Егора Гордеева

В эти города хочется возвращаться и всякий раз открывать что-то новое

Берлин

Помните, как в советском фильме: “Стамбул – город контрастов”. Забудьте. В XXI веке контрасты обитают не в церквях и не по ту сторону окон экскурсионных автобусов, а под кожей и в воздухе. Для меня главным городом контрастов является Берлин.

Это современный Вавилон. Но, в отличие от Нью-Йорка, очень компактный и чертовски уютный.

Если вы фанат немецкого сериала “Вавилон-Берлин”, у вас нет выбора – начните с кабаре на Фридрихштадтпаласт. Самая большая сцена Европы, правильный напиток – и вы не заметите, как окунетесь в полную страха и тревоги атмосферу Веймарской республики.

В Берлине спокойно уживаются самые несочетаемые вещи. Роскошные мишленовские рестораны и “советская” столовка при Музее ГДР, старушки в Chanel и зататуированные с головы до ног неформалы всех мастей.

Конечно, как в любой уважающей себя европейской столице, в Берлине есть музеи искусства, истории и быта. Главные из них сконцентрированы на острове в центре города. Он так и называется – “Остров музеев”. Впрочем, если музейная тема стоит первой в ваших туристических приоритетах, то советую выбрать что-то поэкзотичней: музеи сахара и компьютерных игр, берлинской канализации или быта времен ГДР. На мой взгляд, все это в разы самобытней и круче.

Впрочем, Берлин делают люди. Так что, если музеям вы вдруг предпочтете парки и бары, то узнаете город гораздо лучше.

Лиссабон

Певица Мадонна купила небольшую квартиру на холме в старом квартале Лиссабона, чтобы дышать океаном, пить портвейн и трансформировать португальский певческий плач фадо в новую классику планетарных масштабов. Не обязательно быть фанатом певицы, но стоит признать, что хорошего вкуса к жизни у нее не отнять.

Лиссабон справедливо называют столицей всех провинций – ведь тут есть практически все. А еще отсюда рукой подать до океана.

Лично мне сложно понять гостей Лиссабона, не спустившихся в метро, не пивших портвейн в старом квартале Алфама и обделивших вниманием огромный крытый рынок на берегу с живописной панорамой.

Нью-Йорк

В сердце центрального района Нью-Йорка, Манхеттена, между 59-ой и 110-ой улицей и 5-ой и 8-ой авеню, расположен огромный прямоугольный парк, длинной около 4-х километров.

Именно там, в Централ Парке, у “Земляничной поляны” – мемориального сквера памяти Джона Леннона – я расчувствовался до слез. Конечно, подобно миллионам людей по всему миру, я вырос на музыке The Beatles. Но дело не только в этом. В Нью-Йорке все чувствуется острее – запахи, скорости, эмоции, звуки. Здесь каждый найдет место, где начнет учащенно биться сердце. Не пугайтесь, если это будет старый пустырь на окраине Гарлема.

Главная прелесть города в том, что вы никогда его до конца не узнаете

Одна из главных достопримечательностей города – его погода. В отличие от Лондона, тут не принято о ней говорить, потому что все равно никто и никогда ее не предугадает. А ньюйоркцы не любят пустых разговоров. За неделю в ноябре я успел сгореть под палящим солнцем и улететь за час до аномальных снегопадов. Постарайтесь абстрагироваться от погоды и воспринимать город вне климата. Океанический ветер может выдуть из головы литры коктейля Long Island, и вы проклянете город до того, как доберетесь до Бруклина.

Кстати, пожалуй, главная прелесть города в том, что вы никогда его до конца не узнаете.

Рейкьявик

После поездки в исландскую столицу три года назад я получил заказ от одного издания на статью об Исландии. В то время для украинских туристов это была экзотика. Но я не смог написать ни строчки.

Полярная ночь, полночь, длинная широкая улица взымается вверх – к остроконечному протестантскому храму. С левой стороны – веселые бары, справа – библиотеки и книжные лавки, наверху – северное сияние и мириады звезд. Люди перебегают из библиотеки в бар и, что странно, – обратно. Холодная вода попадает в краны из ледников на северо-западе, горячая – из термальных источников на юго-востоке.

Чтобы описать эмоции от путешествия по Исландии, мне, кажется, по-прежнему не хватает слов.

Валенсия

Город, в который хочется возвращаться снова и снова. Иногда мне кажется, будто там живут мои родственники и мне срочно необходимо кого-то из них проведать, передать киевский торт и свежую прессу.

Валенсию миновала участь Барселоны – миллионы туристов просто не доезжают до нее, хотя здесь очень красиво.

В отличие от той же Барселоны, Валенсия будто бы направлена не от моря к центру, а от центра к морю, поэтому в городе невероятно тихие и уютные пляжи. То есть море – окраина города. И, сидя в прибрежном кафе, можно запросто подсмотреть за традициями обычной испанской семьи, которая на раскладных стульчиках и столиках собирается на берегу, чтобы прославить или помянуть свою жизнь, море и близких.

Колонка впервые опубликована в журнале Новое Время за 19 апреля 2018 года. Републикация полной версии текста запрещена

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