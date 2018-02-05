Пять самых инновационных городов. Блог Антона Фридлянда

Места, впечатлившие меня больше всего

Сингапур

Пожалуй, самый чистый и технологичный город из всех, где мне приходилось бывать. Концепция smart city здесь воплощена не на словах, а на деле. К примеру, ожидая автобус, вы, взглянув на табло, не только узнаете, когда он придет, но и будете знать, насколько он заполнен. А еще здесь много используются возобновляемые источники энергии. Самый яркий пример – искусственные деревья в парке Сады у залива, которые накапливают солнечную энергию и влагу. Энергия используется для подсветки, а влага – для орошения парка.

Тель-Авив (Израиль)

В этом городе меня впечатлили три вещи. Во-первых, здесь очень развит электротранспорт – в основном электросамокаты и электроскутеры, на которых колесит и молодежь, и люди постарше. Во-вторых, здесь удивительное отношение к собакам и кошкам. Вы можете зайти с собакой в любое кафе, магазин и торговый центр – никто вам и слова не скажет. А для бездомных кошек здесь повсюду раскладывают корм – возможно, поэтому все кошки здесь наглые и холеные. В-третьих, в Тель-Авиве – одна из лучших набережных, которые я видел: длинная, широкая, ухоженная и словно созданная для занятий спортом.

Копенгаген (Дания)

Подкупает то, что здесь в приоритете не автомобилисты, а пешеходы и велосипедисты. Но если, к примеру, в Амстердаме велосипедисты на первом месте, а пешеходы – на втором, то здесь они равноправны. Пешеходные тротуары – отдельно, велосипедные дорожки – отдельно. А еще здесь можно платить карточкой буквально везде: в любом киоске и в любом платном туалете. В некоторых кафе вообще не принимают наличные – cash free [только безналичный расчет].

Бангкок (Таиланд)

Для меня этот город – символ разнообразия. Возможно, именно этим он привлекает миллионы туристов со всего мира. Здесь есть кластеры для бэкпекеров [самостоятельно путешествующих туристов], есть для более обеспеченных путешественников, есть деловые кластеры, торговые, ресторанные. К слову, еда в Бангкоке – отдельная тема. Только в Азии можно встретить такое разнообразие стрит-фуда, а также высотные дома, на каждом этаже которых будет расположен ресторан.

Лиссабон (Португалия)

Помимо других достоинств, в столице Португалии отличный общественный транспорт. Метро, на котором можно доехать почти в любую точку города, обладает удобной связью с пригородными электричками – вы просто пересаживаетесь из одного поезда в другой. Плюс к этому недорогое в сравнении с остальной Западной Европой такси, множество автобусов и актуальные для холмистого ландшафта фуникулеры. Но главная лиссабонская фишка – это старинные трамваи, которые годятся не только для колоритных фото, но вполне функциональны.

Опубликовано в журнале Новое Время за 2 февраля 2018 года

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