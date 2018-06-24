Пять романов, которые стоит прочесть этим летом. Блог Маши Ефросининой

Книги, которые меня захватили и потрясли в разные периоды жизни

Я часто злюсь, иногда переживаю, когда признаюсь себе в том, что читаю в разы меньше, чем в юности, студенчестве или еще десять лет назад. Тем не менее, книги я люблю. Они уносят меня в другую реальность и прочищают мозг. Обязательно беру их на отдых.

Сегодня хочу остановиться на пяти книгах, которые рекомендовала бы прочесть этим летом.

Джоан Роулинг “Случайная вакансия”

Интересно, что это первая книга Роулинг после написания истории о Гарри Поттере. Не буду спойлерить и рассказывать сюжет, скажу лишь, что это потрясающее произведение, вскрывающее гнилую сущность людей вне зависимости от времен. Это книга про человеческое нутро, которое проявляет себя в самые сложные моменты. Прочла на одном дыхании.

Айн Рэнд “Атлант расправил плечи”

Большинство книгочеев могут упрекнуть меня, мол, попса. Но лично я прочла эту книгу с удовольствием и считаю, что ее должна прочесть каждая женщина.

Для меня лично это роман именно о женщине – сильной, волевой, чувствительной, где-то очень слабой в своей силе. Словом, об образце того, какими качествами должна обладать современная женщина, если хочет выжить, добиться успеха и защитить свою любовь. И не важно, попса это или бестселлер – если книга хорошая, ее стоит прочесть.

Роберт Гэлбрейт “Зов кукушки”

Спустя три месяца после выхода романа выяснилось, что Роберт Гэлбрейт – это псевдоним, которым нарекла себя та самая Джоан Роулинг. Здесь Роулинг взялась за детектив. Не блестящий и захватывающий, но детектив нового дыхания. Конечно, здесь витиеватый сюжет, конечно, до конца не знаешь, что будет происходить. В результате, получаешь трехслойный ответ, который вроде бы предсказал, но полностью разгадать всех подсказок автора не смог. Так или иначе, писательница справилась великолепнейшим образом. Если понравится, то знайте, что под этим псевдонимом Роулинг написала уже целый ряд детективов.

Бернард Вербер “Империя ангелов”

В разные периоды жизни все мы задумываемся о том, что будет, когда нас не станет. Кто-то верит в реинкарнацию, кто-то – в то, что его съедят муравьи. Такие книги, как “Империя ангелов”, дают очень интересный поток идей, чтобы, возможно, ухватиться за описанное автором и жить с верой в такую возможность. Вербер сделал это очень художественно, но простым языком. Иногда кажется, что читаешь прелестнейшую сказу про серьезные вещи – взрослые, необычные и очень важные. Эту книгу я прочла за один присест. Вам понравится – обещаю.

Кажется, что читаешь прелестнейшую сказку про серьезные вещи

Харуки Мураками “Охота на овец”

Это была первая из плеяды книг Мураками, которая сразила меня наповал. Дальше, после книги седьмой или восьмой, автор как-то изменился. Но первые его произведения совершенно безумные. Роман ассоциируется у меня со студенчеством – именно тогда я его читала. Было ощущение, будто погружаюсь в гипноз и мне показывают удивительное кино в 3D. Я будто переставала видеть, какой сезон за окном, какое сейчас время дня, забывала – ела я или нет. Все потому, что в романе происходило нечто такое, что, казалось бы, не придумаешь даже под самыми сильными галлюциногенными средствами (которых я, кстати, не принимала).

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