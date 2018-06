Пять черт типичных вашингтонцев. Блог Марии Прус

В Вашингтоне лучше разбираются в политике, которая, в отличие от других штатов, не является здесь темой табу

Старомодные джинсы, сумка на поясе, странный акцент, растерянный вид у турникетов в метро. Туристов-американцев в Вашингтоне сразу узнаешь. Различить, наконец, где Белый дом, а где Капитолий, посмотреть на величественные мемориалы Вашингтона, Линкольна, Рузвельта и Джефферсону, походить по великолепным бесплатным музеям – из американской глубинки в столицу приезжают целые семьи или большими группами. В целом местные путешествуют по Соединенным Штатам гораздо чаще, чем ездят за границу, а большинство населения до сих пор не имеет загранпаспортов.

Братья и сестры часто одеты в одинаковые футболки, взрослые – в кепках или панамах и спортивных шортах с карманами (cargo pants), как будто собрались ловить рыбу. Они стоят слева на эскалаторе в метро (хотя каждый вашингтонец знает, что стоять надо справа, а слева – только идти), останавливаются посреди тротуара или у входов и выходов, замедляя и раздражая стремительных прохожих-вашингтонцев. Они не привыкли к часовым пробкам в центре города, не умеют вести себя в общественном транспорте.

Когда видишь этих туристов, понимаешь, насколько неправильно ставить знак равенства между американцами и Вашингтонцами. Вот что, по моему мнению, отличает людей, о которых говорят: "you are so DC", то есть "ты – типичный вашингтонец".

Коренных вашингтонцев почти нет

"Ты откуда?" – типичный вопрос при знакомстве в Вашингтоне. Оно не воспринимается как оскорбление или вмешательства в личную жизнь. В Вашингтоне – чуть ли не каждый приехал откуда-то. 46% населения столицы – чернокожие, 36% – белые, 11% – испаноязычные, почти 4% – азиатского происхождения. Здесь живут огромные национальные группы из Сальвадора, Эфиопии, Камеруна, Китая, Парагвая.

В Вашингтоне и окрестностях расположены десятки университетов, кроме того десятки тысяч студентов из всех штатов приезжают сюда на летнюю практику или начинают работать в офисах конгрессменов, федерального правительства, неприбыльных организаций.

В такой мультикультурной среде коренных вашингтонцев, которые родились здесь и прожили всю свою жизнь, меньшинство. И город, штат или страна твоего происхождения – это одна из интересных тем для разговора.

Вашингтонцы живут не обязательно в Округе Колумбия

Округ Колумбия – это искусственно созданные 177 квадратных километров земли (чуть больше Голосеевского района), где от 1910 не позволено строить дома, выше 40 метров, чтобы Монумент Вашингтона, Капитолий и другие достопримечательности оставались высокими сооружениями. И хотя в последние годы появились коммерческие здания до 60 метров высотой, киевских 30-этажных "муравейников" на десятки подъездов здесь настроишь. А значит, жилье для всех желающих возвести не получится. Это значительно поднимает цены на квартиры и налоги, заставляет многих искать себе жилье в пригороде, так называемой DC area.

В большинстве местных городов-сателлитов на север, юг и запад от Вашингтона, очень высокий уровень жизни, дорогая недвижимость, низкий уровень преступности. Например, Арлингтон в штате Вирджиния, из которого в центр Вашингтона – три остановки метро, ​​- недавно признали наиболее спортивным городом США.

Несмотря на это, молодежь часто выбирает платить за жилье больше, чтобы жить именно в Вашингтоне, ведь там сосредоточены бары, рестораны, ночная жизнь и культурные события. А жителям окрестностей иногда относятся несколько свысока. Однако по моим наблюдениям, жители так называемой DC area имеют такие же привычки, как и "столичные".

Вашингтонцы посещают вечеринки с единственной целью – обрасти полезными контактами

"Кем вы работаете?"

Это почти обязательное вопрос после "Ты откуда?" Его главная цель – с момента знакомства выяснить, может пригодиться собеседник и стоит ли тратить на него свое время. Для украинцев такой подход может показаться слишком материалистическим, но немало вечеринок и культурных мероприятий вашингтонцы посещают с одной целью – обрастать полезными контактами.

Встречают по одежке

Dress to impress, то есть "одевайся, чтобы произвести хорошее впечатление" – очень распространенное примечание на культурных мероприятиях. Дресс-код в Вашингтоне важен, люди чаще всего одеваются хорошо, однако не чрезмерно ярко. В час пик метро заполнено мужчинами в костюмах, женщинами – в офисных платьях. Обувь чаще всего удобная, без высоких каблуков, однако часто женщины переобуваются на работе. В частности, потому что это требования во многих правительственных офисах, на которые работает треть всего населения Вашингтона и окрестностей.

Политическая и международная подкованность

Активность американцев на последних выборах президента 2016 не достигла и 60%. При этом лишь 36% американцев может найти Северную Корею на карте мира.

В отличие от большей части жителей США, вашингтонцы в эту статистику обычно не входят. Они, часто по рабочей необходимости, следят за новостями, говорят на других языках, разбираются в международной политике.

Также, по статистике, они более образованны. Прилегающие к Вашингтону штаты – Мэриленд и Вирджиния – на втором и шестом местах в рейтинге самых образованных штатов страны, где оценивался уровень образования взрослых, старше 24 лет, качество местного образования, расовые и гендерные показатели в пробелах в образовании.

В прошлом году до 24 августа мы спрашивали людей на улице о том, что они знают об Украине. Как оказалось, те, кто живут или работают в Вашингтоне, слышали об этой части мира намного больше, чем туристы из Техаса или Айдахо.

Разговор о политике – который вместе с религией и деньгами считают темами-табу в классическом понимании, – в Вашингтоне часто становится частью small talk. Этого невозможно избежать: город, где треть жителей работает на правительство, не может не быть политизированным.

И еще несколько моих любимых цитат самых вашингтонцев о том, что действительно означают их некоторые устоявшиеся высказывания:

"Я в метро, ​​буду через пять минут».

Перевод: "Я буду через полчаса и рассказывать ужасные истории про поезд, сошедший с рельсов, задержки движения на ветке и чрезвычайные ситуации на станции".

"Я работаю в офисе такого-то сенатора".

Перевод: "Мое чувство собственной важности превышает мою годовую зарплату".

"Поедем туда на Убере?"

Перевод: "Идти три минуты. Мы могли бы и пройтись, но это же будет стоить всего $12 ".

"Пойдем на happy hour?"

Перевод: "Я интерн, или молодой выпускник вуза, мне мало платят. Я хочу заглушить боль. Давай выйдем с работы в 5 и выпьем дешевого алкоголя".

"Я не могу, я поздно заканчиваю работу".

Перевод: "Я юрист, лоббист, консультант и моя душа постепенно умирает. Но час моей работы стоит больше, чем твоя месячная аренда квартиры".

"Мы хорошо поужинали на 14-й Стрит"

Перевод: "Мы ждали столик 2:00 в очереди и потратили $150 на ужин на двоих. $150!"

"Моя квартира стоит всего $1950 в месяц".

Перевод: "Шкаф в доме моих друзей, живущих за городом, больше, чем целая моя квартира".

"Я живу в подвальном помещении".

Перевод: "Я живу один в подвале. Я редко вижу солнце. Мои друзья временем беспокоятся за меня. Я только и делаю, что смотрю сериалы на Нетфликсе".

Колонка опубликована в блогах на сайте Украинской службы Голоса Америки. Мнения, высказанные в рубрике «Моя Америка» , передают взгляды самих авторов и не отражают позицию «Голоса Америки»

Опубликовано с разрешения автора и издания

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь