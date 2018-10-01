Пять проверенных способов привлечь успех. Блог американского писателя Энтони Мура

Если вы умны, мудры, проницательны, мужественны и смелы, то привлечете успех. Это неизбежно

К сожалению, многие люди этого не понимают. Вместо этого, они пытаются угнаться за успехом посредством эгоизма. У них также весьма узкое определение успеха – много денег, слава и власть.

Но самые успешные, влиятельные и богатые люди не преследуют успех. Самые эффективные мира сего не сосредотачиваются на результате. Они фокусируются на процессе. Тим Гровер, личный тренер Майкла Джордана, описал однажды, способ мышления, которому учил своего подопечного: “Я ни с кем не соревнуюсь. Все соревнуются со мной”.

Некоторые люди полностью отказываются от “соревнования” и достигают успеха иными способами. Известный актер Брайан Крэнстон писал в своей автобиографии, что, переключившись с результата на процесс, почувствовал себя более расслабленным и свободным, чем когда-либо прежде. Это стало фундаментов его прорыва и превращения в одного из наиболее популярных актеров современности.

Есть любители гоняться за успехом, но по-настоящему успешные люди его привлекают. Как? Выбирая неоспоримые принципы истинного успеха. Как писал американский бизнес-тренер Джим Рон: “Успех – это не магия и не тайна. Успех – естественное следствие применения базовых принципов”.

Если будете следовать этим пяти советам, не сможете не привлечь успех.

Чем большим количеством навыков овладеете, тем более успешным станете

Причина, которая 4,5 года назад привела меня, как писателя, к провалу, была не в отсутствии таланта (хотя, по правде говоря, я не был очень талантлив).

Но причиной моего провала был отказ изучить необходимые инструменты.

Мне казалось, что моих слов достаточно, чтобы получать контракт на книгу с 6-значной суммой или что-то вроде того. Я хотел моментального успеха и мгновенного престижа, будучи 20-летним аматором. Но так не бывает. Если вы писатель и не осваиваете новые навыки, то никогда не будете успешны. Так же и в любой другой сфере.

Мне казалось, что достаточно постов в блоге. Я отказывался освоить лендинги, изучить провайдеров почтовых рассылок, воронки продаж, рекламные письма, создание онлайн-курсов, вебинары или SEO. Я был слишком горд и, если честно, ленив. Поэтому в течение 4,5 лет я оставался в числе посредственностей.

Только лишь инвестировав в себя, я начал получать результаты. Прежде мне казалась слишком дорогой книга о писательстве за $7. Но затем я начал платить за лучшие инструменты: лучшие системы рассылки, платформы для онлайн-курсов, дизайнеров для создания PDF, которые я не умел делать.

И тогда я увидел, что мои показатели и влиятельность стали развиваться стремительно: от нескольких десятков просмотров в день я пришел к более, чем 300 тыс. просмотров в месяц. А я ведь даже не пытался этого достичь. Я просто старался стать лучше. Успех был побочным эффектом.

Параллельно я освоил уйму навыков, которую отказываются изучать многие писатели. И узнал, что чем больше навыков у вас есть, тем больше успеха вы притягиваете. Чем больше учитесь, тем более уверенными в себе становитесь.

Когда в последний раз вы решали освоить и действительно осваивали новый навык?

Чаще всего в этом мире успех приходит не к тем, кто с ним родился, но к тем, кто научился большему, чем все остальные, и хватался за возможности, для которых другие были недостаточно квалифицированы.

Предприниматель Роберт Кийосаки писал: “Богатые люди богаты потому, что более образованы в различных сферах, чем другие”.

Чем больше вы совершенствуетесь, тем больше успеха привлекаете.

Главным ограничителем собственного успеха являетесь вы сами.

Ваше мышление нуждается в обогащении. Чем скорее вы это сделаете, тем лучше, ведь каждую секунду теряете деньги.

В эту минуту вы могли бы получать пассивный доход, который дал бы свободу путешествовать по миру с семьей или же просто остаться дома вместе с детьми. Если этой возможности нет, это ваша вина.

Я говорю это не для того, чтобы обвинить или сбить вас с толку. Достичь этого сложно. Я знаю. Если сейчас этого нет, это нормально. Но мы всегда можем совершенствоваться, мы неидеальны. Мы все не можем просыпаться в 5 утра с органическим смузи в одной руке и статьей о саморазвитии в другой, наблюдая при этом за прекрасным рассветом в идеальной асане.

Но правда в том, что если вы хотите перестать гнаться за успехом и начать его привлекать, то должны стать лучше. Вам необходимо прокачивать мышление, действия, окружение и те выборы, которые вы совершаете.

Прямо сейчас у вас ограниченный взгляд на успех, и его следует расширить. Как однажды сказал Тони Роббинсон: “Всем мы действуем в соответствии с собственными представлениями о себе”.

Реакция на эту истину проста: если хотите большего – успеха, денег, здоровья, отношения, работы, времени на том, чтобы заниматься любимыми делами, – то должны увидеть в себе больше. В этом суть самосовершенствования – улучшать отношение к себе, предпринимая действия по улучшению себя.

Чем больше вы над собой работаете, тем выше должна быть ваша планка. Вскоре начинайте действовать из принципа “так, будто”: действовать так, будто вы богатая женщина; так, будто вы невероятный муж; так, будто вы топовый писатель.

Секрет в том, что это “так, будто” становится вашей реальностью. Вы будете действовать в соответствии с тем, кем себя считаете. Если хотите большего, измените взгляд на себя, а затем последуют и действия.

Главным ограничителем собственного успеха являетесь вы сами

Чем больше вы даете другим, тем больший успех притягиваете

По правде говоря, большинство людей не так уж щедры. Большинство обладает мышлением бедняка, то есть думает, что денег всегда недостаточно и финансовая катастрофа неизбежна. Они редко дают деньги, не ожидая получить что-то взамен.

Они не понимают, что именно по этой причине застряли в посредственности.

Мир полон тех, кто берет. Все хотят получить что-то, не отдав ничего взамен. Если вы эгоистичны, то в этом нет ничего особенного, ведь вы принадлежите к большинству.

Те редкие индивиды, кто щедро делится временем, деньгами и ресурсами, часто оказываются среди тех, кто уходит далеко вперед – они получают работу, контракт, клиента и доброжелательность. Ведь щедрость – очень редкое качество. И люди всегда распознают его обладателей.

Конечно, многие успешные люди не относятся к числу щедрых. Многие богачи и влиятельные индивиды не делятся с теми, кто живет в нужде.

Но многие так делают. И именно они получают признание.

Щедрость влияет на душу, и такой эффект не оказывает ничто другое. Когда вы даете, то открываете разум и сердце потребностям других. Настраиваетесь на других, выстраиваете эмпатию. Мозг начинает неосознанно придумывать новые решения их проблем. Вы вырабатываете черты щедрого человека.

А щедрых любят все.

Когда я был маленьким, мама преподала мне урок о деньгах, который я никогда не забуду. Он дала мне 5-долларовую банкноту. И спросила: “Энтони, что произойдет, если ты сожмешь эти деньги в кулак?” Я сказал, что не знаю.

“Если ты сожмешь их в кулак, то не потеряешь, – объяснила мама. А потом посмотрела прямо в глаза. – Но ты также и не получишь больше с зажатой в кулак ладонью, правда?”

Успешные люди притягивают успех, потому что щедро делятся деньгами, временем и энергией.

Чем более вы благодарны, тем больше успеха притягиваете

На Гаити бытует старая поговорка: “За горами есть еще горы”.

Я был очень неблагодарным. Никогда ни у кого ничего не одалживал – денег, еды или даже марки. Ненавидел быть кому-то должным.

Такое отношение является токсичным, нездоровым и, честно говоря, мешает привлекать успех. Когда вы благодарны, то позволяете себе быть у кого-то в долгу, открываетесь обновленной энергии и креативности.

Чем больше вы можете быть благодарны за разные обстоятельства (и меньше на них жалуетесь), тем больше успеха привлекаете.

У благодарности много доказанных выгод:

Она делает вас счастливей и позитивней;

Делает вас более вдумчивым и открытым новым опытам;

Позволяет чувствовать себя легче, более расслабленным;

Улучшает сон;

Улучшает отношения;

Улучшает фокус;

Улучшает самоконтроль;

Добавляет креативности;

Делает более дисциплинированным.

Внешний успех растет из внутренних ощущений. Если вы чувствуете благодарность и смирение, то притягиваете успех.

Чем лучше вы подготовлены, тем больший успех привлекаете.

Большинство людей ошибочно полагает, что жизненно важные, чрезвычайно выгодные возможности к ним никогда не приходят.

На самом деле возможности появляются довольно часто. Проблема в том, что большинство людей к ним не готовы. Они недостаточно изучили, приложили недостаточно усилий или времени

Издатель журнала Success Даррен Харди рассказал как-то историю о том, как встретился со своей женой.

Когда ему было за 20, он начал составлять список всех качеств, которыми должна обладать его будущая жена. В результате у него получилось 40 страниц, детально описывающих каждую деталь, о которой он только мечтал.

В конце написания списка он понял кое-что важное: такая женщина не захочет иметь ничего общего с таким, как он.

Харди понял, что должен стать очень улучшенной версией себя, чтобы привлечь подобную женщину.

Так что если хотите привлечь успех – деньги, невероятного партнера, щедрые возможности, – работайте над собой. Ведь, вероятно, пока что вы совсем не готовы. Если вы еще не достигли желаемого успеха, скорее всего, вы еще не инвестировали достаточно времени в себя, чтобы подготовиться к ответственности успеха такого уровня.

Если вы верите в то, что невероятный рост и невиданный успех невозможны, то окажетесь правы. Это самовнушенное предсказание. Лидеры и влиятельные люди всегда верили в то, что их великие победы обязаны случится.

Заключение

Обычные люди сосредотачиваются на преследовании успеха, не работая над собой.

Большинство таких людей не понимают, как в действительности работает успех. А успех – это естественный побочный продукт определенных принципов. Успех не преследуют, его привлекают.

Когда я учился в колледже, то был одержим преследованием симпатичных девчонок. Я отчаянно хотел нравиться и вызывать восхищение.

Но это ни к чему не привело. Я старался преследовать чувства, но та романтика, которую получал, была связана с эмоционально нездоровыми девушками, которые были для меня недостаточно хороши.

В конце концов, я перестал преследовать девочек. Я решил работать над собой. По иронии, как только начал работать над собой, стал привлекательным. Красотки звали меня на свидания. Где они были раньше?!

Я начал привлекать успех, следуя базовым принципам: осваивал новые навыки, был более благодарен и щедр, работал над собой и готовился к желаемой цели.

Только так можно привлечь успех.

Перевод НВ

Новое время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Энтони Мура. Републикация полной версии текста запрещена

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