Пять продуктов для мозга. Блог Татьяны Годард

Сахар создает иллюзию бодрости, не принося пользы. Чтобы по-настоящему помочь работе мозга, стоит добавить в рацион клюкву и специи

Недостаток солнца, свежей зелени, овощей и фруктов не только влияет на настроение и тонус, но и на работу мозга. Но даже зимой этот жизненно важный орган, контролирующий работу всего организма и настроение, можно поддерживать в хорошей форме. В том числе, за счет недорогой и вкусной еды.

Наверняка вы не раз слышали, что «мозгу нужен сахар». На самом деле, ему нужен не сахар, а глюкоза из натуральных продуктов. Рафинированный сахар после обработки — это, по сути, искусственное, чужеродное для организма вещество. Как и любая химия, он настолько тяжелый для усвоения, что поджелудочная железа и печень вынуждены работать на износ. Сахар стремительно поступает в кровь, происходит мощный выброс инсулина, и уровень сахара падает. В итоге, ненадолго вы действительно чувствуете прилив сил, но затем наступает резкий спад энергии. Точно так же действуют все сладости на основе сахара: приливы радости чередуются с приливами грусти.

То есть, никакой энергии ни телу, ни мозгу, сахар не дает. И может быть «скорой помощью» только в ситуациях, когда человек падает в обморок и его нужно немедленно привести в чувство. Плюс, чтобы переработать сахар, организму приходится брать витамины, минеральные вещества из зубов, костей, нервов и печени. А это вскоре приводит к проблемам со здоровьем. Но вред сахара – это отдельная тема.

А мне хотелось посоветовать несколько главных продуктов, за счет которых можно действительно улучшить работу мозга, память, а также настроение. Как правило, самые полезные для мозга продукты – еще и отличные антидепрессанты.

Жирная рыба

Такие виды рыбы, как лосось, скумбрия, сардины насыщены омега-3 жирными кислотами. Омега-3 — основа для выработки миелина, необходимого для хорошей памяти и быстрого восприятия информации. Известно, что мозг на 60% состоит из жиров, большинство из которых аналогичны омега-3, поэтому эти кислоты организм использует для производства нейронов мозга.

Ряд экспериментов, которые проводились по инициативе ВОЗ, показали, что регулярное употребление жирной рыбы снижает риск возрастных изменений мозга и препятствует развитию деменции и болезни Альцгеймера.

Параллельно ученые доказали, что омега-3 также способствуют выработке эндорфинов, так называемых гормонов радости, которых в холодный сезон так не хватает. Если вы не можете себе позволить регулярно употреблять рыбу, можно заменить ее рыбьим жиром.

Ягоды

Черника, клюква, ежевика, малина другие ягоды — прекрасные источники антиоксидантов, задерживающих старение мозга и стимулирующих его кровообращение. Ягодный лидер — черника. В ней особенно много полезных для мозга и памяти антоцианов, обладающих противовоспалительным и антиоксидантным эффектом, они также улучшают связь между клетками мозга. Эксперименты показывают, что черника не только улучшает память, но и помогает в борьбе с кратковременной ее потерей.

Еще одна чудесная ягода — клюква. Она тоже изобилует антиоксидантами, улучшает память, познавательную функцию мозга. А еще восстанавливает клетки головного мозга после инсульта.

Понятно, что сейчас для ягод не сезон, поэтому зимой их можно употреблять замороженными, добавляя в йогурты, десерты и овсянку. Или просто есть с чаем.

Корица прекрасно стимулирует работу мозга

Орехи и семена

Не зря ядро грецкого ореха напоминает мозг. Но полезны не только грецкие орехи, но и миндаль, фундук, пекан и другие. Они содержат огромное количество полезнейших омега-3 и омега-6 жирных кислот, а также витаминов B6, E и фолиевой кислоты. Это прекрасное питание для мозга и его нейронов, улучшения памяти, концентрации внимания. А витамин Е — отличный антиоксидант, замедляющий старение мозга и организма в целом. Опять же, омега-3 и омега-6 выполняют роль антидепрессантов.

Во многих орехах содержится тиамин и магний, которые питают мозг энергией.

В грецких орехах много цинка, калия, кальция, магния, железа и фосфора — главных компонентов клеток мозга. В них также немало витаминов С, Р, РР, активизирующих мыслительные процессы. Бразильский орех насыщен селеном, необходимым для когнитивной деятельности. Кстати, он также прекрасно укрепляет мужское либидо.

В тыквенных семечках содержатся мощные антиоксиданты, а также много магния, железа, цинка и меди. В частности, цинк препятствует развитию болезни Альцгеймера, депрессии, а магний улучшает память и обучаемость, снимает головную боль.

В день достаточно съедать 30 граммов орехов и 50 граммов тыквенных семечек. Их вкусно также добавлять в салаты. Чтобы орехи легче усваивались, можно на ночь замочить их в воде.

Кофе и чай

Споры вокруг пользы/вреда кофе до сих пор не угасают. Но, как бы то ни было, в кофе действительно содержится полезный для работы мозга кофеин. И уже все согласились, что пару чашечек этого ароматного напитка здоровому человеку не повредит. Кофеин препятствует выработке вызывающего сонливость аденозина и улучшает концентрацию внимания.

Если вы кофе не пьете, прекрасная альтернатива — чай. В нем содержится теин — аналог кофеина. Но если кофе резко бьет по нервам, то бодрость от чая наплывает постепенно, а высокий уровень энергии сохраняется в несколько раз дольше. Один из чайных чемпионов — мате. Он не только тонизирует, но и содержит фосфор, который улучшает мозговую деятельность, концентрацию внимания. Ко всему, и кофе, и чай способствуют выработке эндорфинов, то есть, улучшают настроение.

Пряности

Куркумин в составе куркумы стимулирует кровообращение, в том числе мозговое, что улучшает память и концентрацию внимания.

Доказано также, что куркума способствует выработке серотонина и допамина, которые, как известно, улучшают настроение. Соответственно, действие куркумина аналогично действию антидепрессантов.

Принципиально важно, что куркума стимулирует выведение из мозга бета-амилоидов, которые способствуют развитию болезни Альцгеймера. Кроме того, усиливает рост клеток мозга, что позволяет противостоять возрастным патологиям.

Куркуму можно использовать и в качестве приправы для блюд, и как специю для чая и кофе. Если ее вкус вам не нравится, можете сделать микс специй из молотого имбиря, корицы, кардамона и куркумы.

Не менее полезен шафран, который улучшает работу мозга и даже лечит нервные расстройства. Прекрасно стимулирует работу мозга корица.

Для того, чтобы мозг работал наилучшим образом, необходимо не только его правильно кормить: питание должно соответствовать уровню нашей физической и когнитивной активности. Вредно и переедать и недоедать. Голодный человек не может сконцентрироваться, медленно реагирует на происходящее. Потому что если в организм поступает мало еды, голодает не только желудок, но и мозг. Другое дело — кратковременное голодание: для здоровых людей оно очень полезно. В частности, мощнейше стимулирует когнитивную деятельность. Что касается переедания, то мозг просто не способен работать: кровь отливает от него к желудку и все силы идут на переваривание пищи, а не на умственную работу.

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