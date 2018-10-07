Пять привычек самых умных людей в мире, – американский блогер

Кажется, многие верят, будто самые успешные люди большую часть жизни проводят на работе, а их ночи – бессонные

Но было бы ошибкой ставить знак уравнения между успехом и трудоголизмом. Вы удивитесь, но многие среди самых умных людей мира отдыхают на выходных и проводят время с семьей, наедине с собой и личными целями. Вы когда-то интересовались, что делали эти люди, чтобы достичь своего положения? Посмотрите на эти пять привычек, чтобы понять, есть ли у вас с ними что-то общее.

Они заводят хобби, которыми могут заниматься каждый день.

Успешные люди знают, что жизнь – это гораздо больше, чем работа, сон и еда. Они верят, что нужно расслабляться и проводить время в бездействии. Если найдете хобби, которое сможете практиковать ежедневно, это поможет стать более успешными. Например, игра на музыкальном инструменте улучшает моторику и аналитические навыки, равно как и креативность.

Они письменно подытоживают то, что прочли или узнали.

Делать выводы – важно и разумно. Эта привычка помогает искать и находить ключевые мысли и важные детали в каждом прочтенном абзаце. Когда речь заходит об эффективном обучении, то главное – быть способным определить и понять основные тезисы и уловить детали. Если не знаете, как эффективно подытоживать, попробуйте выписывать два-три тезиса, которые коммуницируют со словами автора.

Они делятся с другими тем, что узнали.

Каждый день можно узнать нечто новое

Важно настроить себя на то, что каждый день можно узнать нечто новое. Точно так же важно делиться знаниями с другими. В книгах и в интернете вы постоянно черпаете новую информацию. Ценно рассказывать о ней окружающим.

Они генерируют десять новых идей в день.

На первый взгляд, это может показаться слишком изнурительным. Вы, пожалуй, уже думаете: “Не иссякну ли я?”. Я понимаю, откуда берутся такие мысли, но эта практика – один из самых мощных способов изменить и улучшить жизнь. Во-первых, это развивает креативность и способность решать проблемы. Во-вторых, помогает подготовиться к практически любой ситуации. В-третьих, это обеспечивает мозгу ежедневную тренировку и увеличивает энергию.

Они не просто задают вопросы, но и развивают мысль.

Задавая вопросы, вы далеко не всегда получаете удовлетворяющие вас ответы. Для информативной и продуктивной дискуссии необходимо взаимодействие идей, а не только лишь их высказывание. Задавая дополнительные вопросы, вы даете человеку понять, что слушаете сказанное. А собеседники могут уточнить свои идеи. Высказывайте свое мнение, комментируйте, делитесь чувствами. Объясняйте и называйте причины, чтобы любой слушающий мог ответить. И тогда вы сможете многое добавить или изменить в разговоре.

Мы постоянно ищем способы стать более успешными во всех жизненных сферах. Можете начать, работая над этими привычками, привнося их в каждый свой день, как это делают самые умные люди в мире.

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Эрики Вагнер. Републикация полной версии текста запрещена.

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