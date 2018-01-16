Пять причин встать на лыжи после 40 лет. Блог Елены Фроляк

Встать на лыжи стоит ради детей, ведь спокойно наблюдать за их успехами на спуске вам будет скучно, и ради себя. Ведь горы дарят здоровье и эмоции

Я в жизни всегда особенно восхищалась тремя вещами: виртуозной игрой на фортепиано, отличным произношением английского и бесстрашно-грациозными спусками лыжников с горных склонов. Все это в жизни я немного умею, хотя идеала не достигла. Я до сих пор играю на фортепиано, хотя музыкальную школу закончила очень давно, у меня средний английский, который очень выручает в командировках, но далек от «perfect», на лыжи я тоже встала, но в зрелом возрасте, хотя и выросла в Карпатах. Боялась.

1.Сделайте это ради своих детей. Поставьте их на лыжи в приказном порядке. Им это пригодится в жизни, у них появится новое умение, новые ощущения, новая грань правильного жизненного удовольствия. Буквально после второго занятия с инструктором ваш сын или дочка с красными щеками, мокрыми от пота волосами и, пардон, замерзшими соплями, пролетит мимо вас, крича: «Мамочка, у меня получается!». Это непередаваемая радость за своего ребенка и свою причастность к этой маленькой победе. Вы так и будете стоять и наблюдать?!

2.Сделайте это ради себя. Победите свой страх, лень, боязнь, в конце концов. Возьмите инструктора, желательно требовательного, повторяйте за ним все движения и внимательно слушайте. Научившись тормозить «плугом », вам уже никуда не загреметь. Резкие склоны вас научат брать змейкой – именно тут я получила первое удовольствие от своеобразного шуршания лыж на повороте. Вообще, когда в горах что-то начинает получаться, ты испытываешь настоящую детскую радость. Вспомните, когда вы так сильно чему-то радовались?! Ну а если вы перешли на скольжение «ребрами» – вас не остановить, и вы уже заглядываетесь на красные трассы.

Энергии, подаренной горами, вам хватит надолго!

3.Сделайте это ради своего здоровья и незабываемых эмоций. Я часто вспоминаю слова моего второго лыжного инструктора Томаса в Австрии. Первый был в Буковеле – такой прожженный жизнью великан, который мчал впереди меня и кричал: «Если хочешь научиться ездить, не ори, повторяй за мной и не бойся». Томас меня учил наслаждаться процессом: не смотри под ноги, смотри вперед, на горы, в небо, смотри на людей, откройся движению и расслабься. Так вот, когда минимальное умение появляется, тебя полностью поглощает красота, воздух, пейзажи, ты растворяешься в этом снежно-морозном царстве и забываешь обо всем. По возвращении домой, вы увидите отдохнувшее лицо, легкий загар, свежесть, ваше тело будет немного ныть, но это такая приятная усталость. Энергии, подаренной горами, вам хватит надолго!

4.Сделайте это ради приключения. Если вы поедите в горы на машине – это всегда приключение. А если за рубеж, и там возьмете машину – это приключение вдвойне! Никогда не забуду, когда мы с детьми прилетели в Меммингем, маленький аэропорт под Мюнхеном. Именно тут я впервые брала машину в аренду, и, вместо заказанного мной маленького Рено, мне выдали ключи от большой и представительской Ауди А5, которую я не смогла завести, поскольку еще не пользовалась электроключом. Но зато потом, когда мы выехали на этой красавице на автобан и на горизонте появились Альпы, – этот миг всегда передо мной. А дети до сих пор смеются надо мной, вспоминая, как я мучилась с зажиганием.

5.Сделайте это своим хобби, постоянно его совершенствуя и трансформируя. Меняйте маршруты, компанию, уровень трасс, да костюм, в конце-концов, поменяйте на ярко-красный! Если у вас в руках машина – поезжайте в близлежащие городки и деревни, знакомьтесь, общайтесь, приглашайте гостей к себе в Украину, учитесь, не бойтесь и дерзайте! Не просиживайте свой отпуск. Не просиживайте свою жизнь, действуйте! Поверьте лыжнику-непрофессионалу!

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