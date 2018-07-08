Пять причин избыточного веса американцев. Блог Татьяны Ворожко

Среднестатистический американец двигается крайне мало, но ест при этом преимущественно высококалорийные продукты с избытком жира и теста

Существует не одно, а сразу два стереотипных представления об американцах. Это и полный человек, жующий чипсы, запивая их кока-колой, лежа на диване перед телевизором, и стройный фанат здорового образа жизни, возможно, веган, который бегает марафоны, а на работу добирается на велосипеде.

В США действительно очень много людей с лишним весом. По данным Института измерения показателей здоровья, 160 миллионов американцев слишком полные: почти 75% всех мужчин и более 60% женщин (с индексом массы тела более 25, то есть для женщины с ростом 163 см, чрезмерным будет вес более 64 кг). Среди молодежи до 20 лет и детей – 30% (в 1980-м – только 19%).

В этой научной работе, опубликованной в журнале Ланцет, исследован рост массы тела за 33 года (1980-2013) по всему миру. За это время доля людей с лишним весом на планете увеличилась с 20% до 30%.

В то же время, индустрия фитнеса в США – огромный и прибыльный бизнес. Книг по диетологии насчитывают сотни, если не тысячи. Количество спортивных клубов растет. В 2016-м их насчитали 36,5 тыс., Что на 5,5 тыс. больше, чем в 2012-м. В том же 2016-м, 64 миллиона американцев регулярно занимались бегом. И полпроцента всех жителей США хотя бы раз преодолели марафонскую дистанцию. Согласно одному исследованию, примерно 3% населения имеют зависимость от физических упражнений.

И эти вещи взаимосвязаны. С одной стороны, спрос на здоровый образ жизни порождает предложение. С другой – в США существует так много факторов, которые способствуют лишнему весу и нездоровому образу жизни, что здесь нужно много знаний, силы воли, поддержки и инфраструктуры, чтобы им противостоять. И если для этого достаточно внутренних и внешних ресурсов, то их должно хватать и для марафона. А придерживатся баланса в среде, пропитанной рекламой, в том числе в социальных медиа, может быть трудно.

Доступная в больших объемах еда

Напуганное депрессией американское государство создает условия, при которых высококалорийная пища должна быть доступной всем и всегда. Крупные сельскохозяйственные предприятия, получив серьезную государственную поддержку и применяя новейшие на то время технологии (трактор Форда, пестициды, ротации культур и т.д.), построили мощную индустриально-аграрную систему. Производительность постоянно увеличивается. Только с 1948-го до двухтысячных она выросла на 170%. И сегодня на одного жителя США производится 3800 калорий продуктов (при суточной норме потребления – 2000 – 2500).

Еды производится все больше, она становится дешевле, порции увеличиваются. В США принято в ресторанах подавать такие большие порции (которые, порой, содержат более тысячи калорий), что здесь даже выдают картонные коробки, чтобы забрать то, что не съедено. И кроме завтрака, обеда и ужина в США еще привычно жевать снэки – чипсы, печенье, соленые орешки, конфеты. (Хотя проблема недоедания здесь тоже есть. Примерно 40 миллионам американцев хотя бы иногда не хватает еды).

Большая часть мучного, сладкого, жирного, соленого в рационе американцев

И дело не только в количестве, но и в качестве пищи. Американцы употребляют очень много хлеба. Гамбургеры, чизбургеры, сэндвичи, пицца – практически в каждом ресторане. Даже обычный бутерброд с колбасой и сыром будет не с одним куском хлеба, а с двумя.

Также здесь пьют много сладких газированных напитков, в которых может содержаться до 10 ложек сахара на порцию. Даже десерты для нашего вкуса – слишком сладкие. Если вы решили изъять сахар из своего рациона, рекомендую сразу идти в отделы круп и овощей. Очень трудно найти продукты питания вторичной переработки, не содержащие сахара.

Кстати, рацион американца оставался стабильным до 1980-х и содержал немало овощей и фруктов, но 40 лет назад в нем резко увеличилась доля мучного, сахара и жиров. Завернутые в яркую обертку продукты питания, "сконструированные" на основе жира и протеина из сои, сахара из кукурузы, с добавлением красителей и прочей химии, – дешевые и легкодоступные. А вот овощи и рыба в США – достаточно дорогие и продаются далеко не везде. В некоторых бедных районах дети вообще могут не знать, как выглядят брокколи или помидор.

Реклама нездоровой пищи

Высококачественной рекламы гамбургеров, чипсов, сладких хлопьев и тому подобного на американских каналах очень много. Ежегодно американская пищевая индустрия тратит $10 млрд только на прямую рекламу, а еще $20 млрд – на непрямую, например игрушки в детских наборах в МакДональдсе. И она работает.

Психологи объясняют это тем, что эволюция современного человека происходила в условиях острой нехватки пищи. Когда человек видит кусок мяса, у него срабатывает установка, что надо наедаться – потому что неизвестно, когда еще мамонт подвернется. К тому же газированные напитки рекламируют такие стройные девушки, что закрадываются сомнения в их негативном влиянии на фигуру.

Недостаток физической активности

В Соединенных Штатах, за исключением нескольких городов – Вашингтона, Нью-Йорка, Сан-Франциско и т.д. – общественный транспорт развит очень плохо. Даже пешеходные дорожки – не везде. Большинство американцев повсюду – на работу, в магазин, детский сад – едут на машине. Даже на обед выходят из офисов все меньше работников – здесь принято есть прямо за рабочим столом.

В США, кажется, убеждены, что дети способны есть только сладкие хлопья

По данным Центра контроля за заболеваниями, 80% американцев не выполняют минимальную норму физической активности (2,5 часа умеренно интенсивных и час и 15 минут интенсивных упражнений) в неделю. Но, если вы работаете 8 и более часов, 1,5-2 часа проводите в машине, а вечером – домашние дела, то найти время на спортзал или пробежку очень трудно. И час даже самых тяжелых упражнений не спасет, если в течение 23 часов человек практически не двигается.

Странный подход к детскому питанию

В США, кажется, распространено иррациональное убеждение, что дети от природы способны есть только сладкие хлопья, пиццу с сыром, хот-доги, макароны с сыром, так называемые чикен-нагетс (кусочки куриного мяса, перемолотого с частицами костей, жил и соединительными тканями), картофель-фри и бутерброды с арахисовым маслом и джемом. И все это запивают сладкими напитками, соком или шоколадным молоком.

Именно этот рацион можно увидеть в детских меню ресторанов, на детских праздниках, в школьных столовых и дома у многих американцев. Многие американцы верят, что когда дети вырастут, их вкусовые рецепторы изменятся в пользу более здорового питания.

Нельзя сказать, что американцы не знают о пользе овощей и фруктов для детей. Здесь идет целая кампания под условным слоганом "Ешь свои овощи" (Eat your veggies!). Мол, мы знаем, что овощи безвкусные, и дети их есть не будут, но надо, или заставлять, или подкупать, или как-то хитро их прятать в макароны с сыром. И не только овощи, но, порой, даже сушеные фрукты подаются так, будто речь идет о рыбьем жире. В США продаются сушеные сливы, завернутые как конфеты. Дескать, как еще можно заставить ребенка съесть фрукт?

Идея, что ребенка, как только у него вырастет достаточное количество зубов, можно приучать к обычной – взрослой – пище, а овощи и фрукты – не только полезные, а и вкусные – из моего опыта общения с американцами воспринимается как революционная. Именно этот подход к питанию во Франции стал самым большим открытием и американской журналистки Памелы Друкермен, автора книги о французском воспитании. Она даже книгу так и назвала "Французские дети не плюются едой".

Но чем тогда кормили детей, пока не придумали чикен-нагетс? Для чего приучать детей к пицце и хот-догам с детства, чтобы они потом всю жизнь с этой привычкой боролись? И, кстати, иммигрантам в США легче противостоять рекламе и предложению нездоровой пищи – мы к ней с детства не привыкли.

Би Вильсон в книге "Первый кусок", пишет, что после Второй мировой войны в США под влиянием производителей и рекламы полностью изменился подход к детской пище – от полезной и очень простой, с минимумом вкуса – к бесполезной, с большим содержанием сахара и соли.

Впрочем, в США понимание, что что-то не так с детским питанием, растет. Активную кампанию за улучшение рациона школьных столовых развернула бывшая первая леди Мишель Обама. Одна из сравнительно новых инициатив, которая мне очень нравится, – огороды при школах, где дети выращивают, а затем потребляют самостоятельно выращенные овощи.

И это только причины, которые так или иначе касаются каждого, возможно, за исключением закрытых общин и уникальных случаев. А есть еще другие, которые также распространяются на миллионы: недостаток сна, часто из-за работы в ночную смену, частые путешествия или сверхурочную работу; культурные нормы, когда лишний вес в определенных местах приветствуется, но не всегда способствует здоровью; недостаток знаний об основах питания; побочный эффект лекарств, привычка искать в еде "спасение" от эмоциональных проблем, и тому подобное.

Колонка опубликована в блогах на сайте Украинской службы Голоса Америки. Мнения, высказанные в рубрике «Моя Америка», передают взгляды самих авторов и не отражают позицию «Голоса Америки»

Опубликовано с разрешения автора и издания

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