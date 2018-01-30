Пять преимуществ коворкинга. Блог предпринимателя

Более 1,1 млн предпринимателей, стартаперов, художников, дизайнеров и людей других профессий уже сделали выбор в пользу коворкингов

Примерно полтора года назад мы с женой переехали в город Даллас, штат Техас. Наш стартап CruiseBe пригласили в местный бизнес-акселератор. Сначала мы работали в обычном офисе в Далласе, а после Нового года переехали в коворкинг.

Что такое коворкинг?

Напомню, что коворкинг – это своего рода коллективное офисное пространство, где работают люди с различными профессиями, интересами, принадлежат или имеют разные компании. Многие американские коворкинги работают круглосуточно и играют роль городских общественных пространств.

Наш коворкинг «WeWork» расположен на трех этажах одного из Далласких небоскребов. Современные технологии начинаются еще в лоби. Вместо кнопок в лифте – сенсорные экраны.

Постоянным членам коворкинга выдается отдельная карточка-ключ, который нужно зарегистрировать через мобильное приложение, загрузив для этого фото вашего ID или водительского удостоверения. Карточка работает на вход в общее пространство и в отдельные офисі.

Коворкинг – это достаточно большое общественное пространство. Здесь есть приемная, так называемый «хот-деск» (hot desk) или горячий стул (где нашел место – там и работаешь), кухня с бесплатным кофе, чаем и другими напитками, ресторан-столовая, трансформирующаяся в сцену, зона для отдыха и мобильный магазин, где с помощью приложения можно купить еду, закуски и напитки (но, откровенно говоря, полезной пищи здесь нет).

Есть здесь и отдельные офисы, большинство из которых небольшие по площади и несколько напоминают муравейник. Правда, офис нашего акселератора занимает довольно большую площадь. Кроме обычных столов у нас есть зона для переговоров и отдыха.

Вызывают восхищение даже туалеты. Они всегда идеально чистые, а внутри можно найти актуальные средства гигиены, как мужские (вроде бритвы), так и женские.

Пообщаться с клиентом или партнерами, не мешая другим, можно в одной из удобных комнат в виде телефонных будок или в большой комнате для переговоров.

Особенно мне нравится, что несколько раз в неделю в коворкинге проходят различные мероприятия: лекции известных предпринимателей, бесплатный массаж, итальянские обеды, дегустация виски и прочее. Стоимость этих событий заложена в цену членского взноса. Нам лично это нравится, потому что, работая в коворкинге, начинаешь быстро понимать, насколько большую роль играет социализация, ведь как такового рабочего коллектива у тебя может и не быть.

Коворкинг играет большую роль в социализации обычно интровертных фрилансеров, айтишников и программистов

Пять аргументов в пользу коворкинга

Исходя из собственного опыта, я абсолютно убежден, что работать в коворкинге лучше, чем в офисе. И вот пять причин, почему я так считаю.

В коворкинге существует возможность арендовать место на день, месяц, год (иногда даже почасово), что может быть очень удобно для фрилансеров или стартаперов.

Есть возможность пользоваться "минимальными благами" – комфортным рабочим местом (отдельный стол, доступ к интернету), чаем и кофе, мини-кухней и зоной развлечений или местом для отдыха с удобными диванами, книгами и газетами. Некоторые коворкинги даже имеют душевые кабинки.

Очень часто коворкинг бесплатно или за довольно доступную плату предлагает места, где человек может спокойно пообщаться с клиентами или партнерами, например, переговорные комнаты и конференц-залы.

Коворкинг играет большую роль в социализации обычно интровертных фрилансеров, айтишников и программистов. Коворкинг – это пространство, в котором невозможно не общаться с другими членами этого общества. Члены коворкинга, у которых может не быть знакомств и связей, здесь знакомятся с единомышленниками, коллегами, деловыми партнерами или просто новыми друзьями.

Коворкинг позволяют арендовать не только отдельный стол, но и отдельное пространство (почти офис), в зависимости от потребностей. Но плюс в том, что, имея офис, работник все равно сохраняет возможность не отрываться от социума.

Популярность коворкинга в США растет

В коворкинге нравится работать не только мне. Мое мнение разделяет более чем 1,1 млн предпринимателей, стартаперов, художников, дизайнеров, людей разных профессий. Именно такое количество членов насчитывали в 2017 году почти 13,8 тыс. коворкингов в мире.

И это число поражает, если вспомнить, что в 2011 году в мире было всего чуть больше тысячи коворкингов с 43 тысячами членов.

Одна из причин роста популярности коворкинга – рост цены на аренду коммерческих помещений. Отдельный офис могли себе позволить себе все меньше фрилансеров и владельцев малого бизнеса, а работать дома или в других местах не всегда удобно. Дополнительным толчком для роста и развития коворкинга стала культура стартапов, которые очень часто учреждаются с минимальным стартовым капиталом.

В середине 90-х годов в США и некоторых странах Европы начали появляться так называемые «хакерспейсы» (hackerspace) и центры для предпринимателей. За ежемесячный или членский взнос человек имел возможность пользоваться своего рода пространством для хобби и общения.

Первый коворкинг в том виде, в котором они существуют сейчас, открылся в августе 2005 года в Сан-Франциско. В том же году коворкинги стали появляться в Лондоне. Сразу отличительной чертой подобных пространств стала социализация, общественные мероприятия для членов коворкинга, ланчи, бесплатный вай-фай.

В начале 2010-х годов стали появятся коворкинговые стартапы, которые уже сейчас меняют эту индустрию. Там, где мы работаем, коворкинг «WeWork», и является таким стартапом. Компания была основана в 2010 году в Нью-Йорке, а по состоянию на 2017-й год имеет стоимость более $20 млрд.

Хотя коворкинги и растут в мире бешеными темпами (почти на 2700% за последние 7 лет), их члены – капля в море по сравнению с количеством офисных работников. Только в Нью-Йорке на конец 2017 года насчитывалось более полутора миллиона офисных работников. Итак, хотя отрасль коворкинга и развивается очень быстро, она все еще имеет огромный потенциал для роста.

Кстати, в Киеве, Львове и Днепре я нашел несколько очень хороших коворкингов, поэтому не теряйте времени!

Колонка опубликована в блогах на сайте Украинской службы «Голоса Америки». Мнения, высказанные в рубрике «Моя Америка» , передают взгляды самих авторов и не отражают позицию «Голоса Америки»

Опубликовано с разрешения автора и издания

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